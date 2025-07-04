«Я вернулся с того света»: какая трагедия скрывалась за улыбкой Фрунзика Мкртчяна

Фрунзик Мкртчян снимался во многих советских комедиях, вот только ему самому в жизни было не до смеха Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966 год

Зрители так сильно его любили, что он быстро стал народным артистом Армянской ССР и всего Советского Союза. Благодаря его шуткам и афоризмам многим становилось легче жить. Вот только сам он легкой жизнью похвастаться не мог. Комик с печальным взглядом Фрунзик Мкртчян, чье появление на экране заставляло всех улыбаться, прожил непростую жизнь, наполненную бескрайней любовью зрителей и трагическими событиями.

«Это и трагедия, и дар божий»

Фрунзе (дома — Мгер) Мкртчян родился в Ленинакане (ныне Гюмри), втором по величине городе Армении, в небогатой рабочей семье текстильщиков. По одной из версий, отец назвал сына редким, как ему казалось, и звучным именем, и никак не связывал свой выбор с революционером и военачальником Михаилом Фрунзе. По другой — имя сыну было дано именно в честь легендарного полководца. Со временем Фрунзе незаметно трансформировалось во Фрунзика. Так его называли друзья, а затем и поклонники.

Мальчику, с детства увлеченному рисованием, прочили будущее художника, но он начал ходить в драматический кружок и сильно увлекся театром, хотя в семье поначалу были против лицедейства как профессии сына. В 15 лет будущий актер начал работать помощником киномеханика, в свободное время выходил на сцену самодеятельного театра. В 1956 году Фрунзик окончил Ереванский театрально-художественный институт. К тому времени отец уже признал бесспорный талант сына. Выпускника вуза сразу приняли в труппу Академического театра имени Сундукяна в Ереване, где за годы службы он сыграл почти весь классический репертуар.

Редкий кадр, на котором артист смеется Источник: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

К своей нестандартной внешности Мкртчян старался относиться с юмором и не обижался, когда его за глаза называли носатым. Он даже рисовал автопортреты, где подчеркивал эту деталь своей внешности.

— Когда ты думаешь о нем, ты сразу начинаешь улыбаться. Не потому, что смешно, а потому, что он был очень добрым, — вспоминала о Фрунзике заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. — Ему очень повезло, что он родился с такой яркой внешностью, когда нос выходит на полчаса раньше, чем подбородок из-за дверей. Это и трагедия, и дар божий. Потому что если бы не было такой внешности, то и не было бы такой популярности.

Источник: Городские медиа

«Вы почему кефир не кушаете? Не любите?»

Вероятно, мало бы кто за пределами Еревана узнал о талантливом и фактурном артисте, если бы не его блистательные работы в кино. Зрители ждали появления Фрунзика на экране. И было совсем неважно — играет он главную роль или эпизодическую. Фразы его героев разлетелись на цитаты и уходили в народ.

Кинодебютом Мкртчяна стала роль в комедии «В поисках адресата» (18+), где он сыграл эпизодическую роль. Потом была картина «Тридцать три» (16+) с Евгением Леоновым в главной роли. А в 1966 году на экраны вышли сразу две блистательные комедии. В картине «Айболит-66» (0+) Фрунзик вместе с Алексеем Смирновым и Роланом Быковым попал в яркую и эксцентрическую троицу разбойников, сыграв грустного пирата.

В легендарной картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+) Мкртчяну досталась роль родственника главной героини Нины. Триумфом же артиста стала роль в комедии «Мимино» (12+), которая вышла на экраны в 1977 году. Там он вместе с Вахтангом Кикабидзе создал великолепный актерский дуэт.

— После «Мимино» многие его реплики цитируют и сейчас, — вспоминал в мемуарах режиссер Георгий Данелия. — Некоторые запомнились, потому что они смешные: «Я так хохотался!», «Ты и она — не две пары в сапоге». Но есть и совершенно обычные. Во время завтрака Хачикян спрашивает Валико: «Вы почему кефир не кушаете? Не любите?» Ну что тут запоминать? Но и эту фразу до сих пор повторяют. Уверен, если бы это сказал другой актер, не Мкртчян, эта реплика вряд ли осталась бы в памяти, даже сразу после просмотра.

Источник: кадр из фильма «Мимино» (18+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1977 год

«Он много плакал, видимо, в жизни»

Личная жизнь актера складывалась куда менее удачно, чем карьера. Фрунзик Мкртчян был трижды женат. Первый брак с однокурсницей распался через несколько лет. Второй супругой стала студентка театрального вуза Донара Пилосян, которая была на 11 лет младше. Это была настоящая, но трагичная любовь.

Первые годы их совместной жизни были похожи на сказку. Любимая подарила Фрунзику дочь Нуне, а потом спустя время сына Вазгена. Жена обожала Мкртчяна. Они даже снялись вместе в «Кавказской пленнице», где она сыграла жену героя Фрунзика. Это была личная просьба артиста к режиссеру Гайдаю, которую он выполнил.

Любимая жена Донара снялась с Фрунзиком в фильме, который стал культовым Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966 год

В какой-то момент Мкртчян стал замечать за женой необъяснимые приступы агрессии и необоснованной ревности. Донара устраивала скандалы, не пускала мужа на съемки и гастроли. От такой ситуации в семье он начал выпивать и всё меньше хотел возвращаться домой, гулял в одиночестве по городу.

По совету близких друзей артист решил показать жену врачам, которые поставили молодой женщине страшный диагноз — «шизофрения». Но Фрунзик решил бороться за здоровье избранницы, обращался к лучшим отечественным и зарубежным специалистам. Однако медики ничем не могли помочь, болезнь прогрессировала. У женщины всё чаще случались приступы, во время которых она уже не узнавала родных, погружаясь в свой иллюзорный мир. Единственным выходом стала психиатрическая клиника, куда в итоге поместили Донару.

В 40 лет Мкртчян остался один с двумя детьми. Дочь Нуне выросла, вышла замуж и уехала жить за границу. Сын Вазген был тогда еще совсем маленьким. Но вскоре и он начал вести себя странно. Отец сразу всё понял и показал наследника специалистам. Подозрения подтвердились. Болезнь жены передалась Вазгену. Эта новость подкосила артиста. От горя он всё чаще стал прикладываться к бутылке. Спустя некоторое время был вынужден поместить Вазгена в клинику, где находилась его мать. Еще одной трагедией стало известие о болезни дочери — в молодом возрасте у нее обнаружили онкологию.

Мкртчян пытался продолжать работать, но ролей предлагали всё меньше. Режиссеры знали о его пристрастии к алкоголю. На время спасением стала новая любовь. Фрунзик женился в третий раз на молоденькой актрисе. Но брак продлился недолго.

— Он много плакал, видимо, в жизни. А когда вспоминают его, невольно все улыбаются, — сказал как-то о Фрунзике писатель и драматург Аркадий Инин. — Мне кажется, что вся жизнь его вот в этом актерском подвиге. Какой нелегкой в бытовом, психологическом и прочем смысле была его жизнь, но он был и остался таким светлым лучом.

«Кино — твоя любовница, а вот театр — жена, твой дом»

Артист всю жизнь по-хорошему бредил сценой Источник: Станислав Троян / Фотохроника ТАСС

В конце 80-х Мкртчян окончательно вернулся в родную Армению. Всю жизнь он мечтал о собственном театре. Фрунзик основал его в 1986 году в Ереване. Сейчас это Артистический театр «Мгер Мкртчян».

— Кино — твоя любовница, а вот театр — жена, твой дом. Что хочешь делай, всё равно вернешься домой, — говорил Фрунзик.

Как ни печально, но любимый театр не спас большого артиста от внутренних переживаний. Он всё чаще искал утешение в вине, иногда это оборачивалось запоями, из которых выходить Фрунзику становилось всё сложнее. Однажды он даже пережил клиническую смерть, о которой рассказал в интервью Федору Раззакову.

— Я вернулся с того света. Если бы ты знал, что там за место. Самое роскошное путешествие в моей жизни. Все остальные путешествия — ничто. Все остальные места — обычные пошлые населенные пункты. Тяготы, боль, нелепости. Теперь я знаю, что такое счастье. Какой у него вкус, цвет. Потусторонний мир — это такое неописуемое место. Такой покой, такая легкость. Ни крови, ни кожи, ни тела. Свет и счастье. Ада нет. Блеф, выдумка. Придумали, чтобы людей пугать, — делился Фрунзик.

Актеры Фрунзе Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе на съемках фильма «Не горюй!» (6+) Источник: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

Из последнего запоя Фрунзик уже не вышел. В канун 1994 года его нашел в квартире родной брат Альберт, который говорил, что актер желал смерти. Официальная причина ухода из жизни — инфаркт.