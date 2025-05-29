«В нее влюбились все»: трогательная история жизни Анастасии Заворотнюк

Кажется, нет ни одного человека, который видел бы Анастасию Заворотнюк невеселой Источник: a_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Год назад в соцсетях актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение о том, что ее больше нет с нами. Артистка пять лет боролась с раком, но заболевание оказалось сильнее. Все родные, близкие и знакомые до последнего надеялись, что наша прекрасная няня победит, и с трудом верили в произошедшее. Поклонники Анастасии не могли найти подходящих слов, чтобы выразить чувство потери от ухода актрисы, которая за короткий срок стала действительно народной. Но каждому нужно было найти силы жить дальше. Особенно ее семье.

Красавица с лучистыми глазами

«Гламурненько», «Мама дорогая», «Очуметь!» — эти и другие фразы быстро ушли в народ после того, как их произнесла с экрана Вика — героиня Анастасии Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня» (6+). Взбалмошная провинциалка влюбила в себя не только богатого продюсера Максима Шаталина в исполнении Сергея Жигунова, но и всех, для кого слова «она работала в бутике в Бирюлево» — не пустой звук. Впрочем, очаровывать окружающих у Анастасии получалось едва ли не лучше всего.

— Красавица, лучистые глаза. Когда она появлялась, то как-то становилось светлее, — рассказал в беседе с ТАСС руководитель курса в Школе-студии МХАТ, на котором училась актриса, Авангард Леонтьев.

Даже неудивительно, что, когда Анастасия пришла на пробы в «Мою прекрасную няню» 20 лет назад, команда сериала готова была сразу отдать ей главную роль: среди остальных 200 претенденток более подходящей кандидатуры не нашлось.

Источник: Mash / T.me

Заворотнюк идеально подошла на роль няни Вики. И даже судьба актрисы и ее героини во многом похожи. Анастасии тоже пришлось пробиваться в Москве, пусть и приехала она в столицу не из Мариуполя, как народная няня, а из Астрахани. И сразу бросилась покорять школу-студию МХАТ.



Поступить в театральный вуз у Анастасии получилось только со второй попытки. Но не успела она еще закончить обучение, как ей предложили первую роль, и сразу главную: в фильме «Машенька» (0+) Тамары Павлюченко. Правда, большой славы эта роль молодой актрисе не принесла, и еще больше 15 лет Анастасия довольствовалась небольшими ролями в театре и кино. Пока на ее творческом пути не появились создатели «Моей прекрасной няни». После оглушительного успеха сериала Анастасии стали предлагать всё больше ролей в кино, начали приглашать на съемки телешоу. На одном из них Заворотнюк встретила любовь всей своей жизни.



Большая любовь Анастасии Заворотнюк

Путь к тому самому единственному у Анастасии тоже не был проторенной дорожкой. В первый раз она вышла замуж, когда работала в театре «Табакерка». Там во время одного из праздников она познакомилась с бизнесменом Олафом Шварцкопфом, за которого потом вышла замуж. Но уже через год Заворотнюк подала на развод. По одной из версий, Шварцкопф оказался домашним тираном, по другой — отсутствие внимания с его стороны. Сам же бизнесмен признавался, что он хотел большую семью, но детьми ему с Анастасией обзавестись не удалось, но потом менял показания и говорил, что причиной разрыва стали измены — якобы Анастасия закрутила роман с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым.



Со Стрюковым Заворотнюк действительно встречалась и даже была замужем. С ним актриса познакомилась, когда ловила попутку, и Дмитрий подвез ее до нужного места, не взяв с актрисы ни рубля. В благодарность Анастасия пригласила мужчину на свой спектакль, а в дальнейшем случайное знакомство переросло в большую любовь. После свадьбы пара перебралась в США, где у них родились два ребенка — дочь Анна и сын Майкл. Но в браке Дмитрий изменился. Как рассказывала позже коллега Анастасии Лия Волянская, он запрещал актрисе работать, ограничивал ее свободу, был агрессивен, дело доходило до рукоприкладства. Дело в очередной раз закончилось разводом.



Сергей Жигунов, который сыграл продюсера в «Моей прекрасной няне», тоже не устоял перед чарами коллеги по съемочной площадке. Между ним и Анастасией вспыхнула такая страсть, что актер развелся со своей супругой, чтобы с головой броситься в омут новой любви. Но долго эти отношения не продлились, и до загса дело не дошло.



Главной любовью Анастасии стал фигурист Петр Чернышев, с которым она познакомилась на проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» (6+).

Источник: a_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сначала они общались как друзья, но потом уже не могли скрывать друг от друга, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Вскоре пара поженилась, обвенчалась и поселилась в коттедже в Крекшино.



— В твоей голове рождаются самые невероятные идеи, и касаются ли они творчества или повседневной жизни, ты никогда не сворачиваешь с намеченного пути и зажигаешь своей энергией всех, кто рядом, — признавалась мужу Анастасия. — Ты живешь в сумасшедшем ритме, но успеваешь замечать жизнь и находить удовольствие в каждом дне. И пусть так будет всегда. Создавай, вдохновляй, достигай, люби, радуйся и будь счастлив. Я безумно горжусь тобой и искренне люблю всё, что ты делаешь. Я твой главный болельщик. Ты мое сильное плечо.

Источник: a_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дети Анастасии Заворотнюк, Майкл и Анна, легко нашли общий язык с новым мужем мамы. В 2018 году в доме зазвенел звонкий голосок нового члена семьи.

Пара не скрывала своего счастья от появления общего ребенка Источник: a_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Такое хрупкое, красивое и теплое солнышко! Она безумно любила свою дочь! Весь ее телефон был в фотографиях малышки! Настино лицо преображалось, когда она мне их показывала! — вспоминает ведущая Анфиса Чехова.



Но меньше чем через год идеальный мир рухнул.



Прощай, наша прекрасная няня

О проблемах со здоровьем актрисы семья не распространялась. Только когда на шее у Анастасии однажды заметили подозрительный шрам как от биопсии, поползли слухи о том, что она болеет.

Источник: Вера в курсе / T.me











— 5 апреля 2019 года Заворотнюк побывала на открытии ереванского ювелирного бутика, после чего пропала с телеэкранов. Говорят, тогда актриса была весь вечер грустной, а на ее шее заметили шрам. Но никто не придал этому особого значения. Спустя пару месяцев стало известно, что у звезды онкология, — пишут авторы телеграм-канала «Вера в курсе».



В 2019 году жизнь Анастасии превратилась в бесконечную борьбу с глиобластомой.

— Ее два раза оперировали, было два рецидива. К сожалению, эта болезнь смертельна. Анастасия всё прошла, — рассказал нашим коллегам из издания Woman.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков. — Она лечилась в России и за границей, потом обращалась к нам, чтобы узнать про нашу терапию. Это было несколько лет назад.



На протяжении пяти лет родные и близкие актрисы молились о ее выздоровлении и до последнего не теряли надежды на то, что Заворотнюк выйдет из этой битвы победительницей. Но годы, проведенные со страшным диагнозом, измотали актрису. Ее сердце не выдержало и остановилось в ночь на 30 мая. Но это не главное.



— Самое главное, что она была героиней всего нашего народа, — рассказал ТАСС актер и телеведущий Андрей Ургант. — В нее влюбились все женщины, домохозяйки, мужчины, дети. Она была такой народной домохозяйкой, и это очень здорово, что она нашла этот образ либо образ ее нашел.