Кто теперь будет петь? Алла Пугачева воссоединилась с Кристиной Орбакайте на концерте на Кипре

Источник: Руслан Чанидзе / коллаж «Фонтанка.ру»











Накануне Дня Победы народная артистка Советского Союза Алла Пугачева посетила концерт своей дочери Кристины Орбакайте в Лимассоле — в этом кипрском городе звезда вместе с младшими детьми, Лизой и Гарри, обосновалась после вспыхнувшего конфликта между Израилем и Палестиной. Артистка вышла к сцене на песне «Алла будет петь». Подробности — в материале «Фонтанки».

Источник: Руслан Чанидзе

Принимая букет из рук матери, Кристина встала на колени. В заключение песни Примадонна взяла микрофон и изменила строки песни: «Кристина будет петь». Выступление 53-летней Орбакайте прошло в небольшом театре на 700 человек.

«Я рада оказаться на этой замечательной семейной встрече со всеми вами. Я уверена, что мои песни входят в каждый ваш дом, и по разным причинам под мои песни и женятся, и разводятся, и детей рожают. Поэтому позовите меня, и я всегда буду рядом с вами!» — сказала Кристина Орбакайте перед песней на бис. В финале артистка произнесла любимую фразу Пугачевой: «Если хоть что-то осталось в ваших сердцах, то большей награды мы и не желаем».

Подниматься на сцену к дочери Алла Пугачева не стала — вместо нее вышли Гарри и Лиза.

Источник: Руслан Чанидзе

Покидала театр Алла Пугачева в сопровождении службы охраны.

Источник: Руслан Чанидзе Источник: Руслан Чанидзе

Пугачева поздравила с Днем Победы

Уже 9 мая Алла Пугачева выложила снимок с Вечным огнем и цитатой песни «Скупимся на любовь» на стихи поэта Ильи Резника: «Помянем тех, кого нет с нами. И будем думать о живых». Эту песню 20 лет назад артистка исполняла на Красной площади по случаю 60-летия победы в Великой Отечественной.

Источник: Алла Пугачева, соцсети











В апреле Пугачева выпустила сразу три песни, посвященные Великой Отечественной войне. «Фонтанка» узнала у ленинградского композитора Андрея Мисина, который написал музыку для этой трилогии, как ему удалось посотрудничать с Примадонной.