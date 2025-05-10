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Культура Интервью «Оба мужа снимаются в моем фильме». Наталья Бондарчук — о личной жизни, творчестве, любви к Тарковскому и многом другом

«Оба мужа снимаются в моем фильме». Наталья Бондарчук — о личной жизни, творчестве, любви к Тарковскому и многом другом

Сегодня 75-летний юбилей отмечает прекрасная актриса и режиссер

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Первой заметной ролью для Натальи Бондарчук стала работа в фильме Ларисы Шепитько «Ты и я». Причем в картину режиссер взяла ее без проб, потому что актрису посоветовал ей Андрей Тарковский | Источник: кадр из фильма «Ты и я» (12+), 1971 годПервой заметной ролью для Натальи Бондарчук стала работа в фильме Ларисы Шепитько «Ты и я». Причем в картину режиссер взяла ее без проб, потому что актрису посоветовал ей Андрей Тарковский | Источник: кадр из фильма «Ты и я» (12+), 1971 год

Первой заметной ролью для Натальи Бондарчук стала работа в фильме Ларисы Шепитько «Ты и я». Причем в картину режиссер взяла ее без проб, потому что актрису посоветовал ей Андрей Тарковский

Источник:

кадр из фильма «Ты и я» (12+), 1971 год

Появившись на свет в семье будущих народных артистов СССР Сергея Бондарчука и Инны Макаровой, трудно было бы выбрать другую судьбу. Кино было с ней с рождения — мама и папа Наты пропадали на съемках, кино стало и делом ее жизни — она окончила актерский факультет ВГИКа и сразу же поступила на режиссерский. Так и умудряется сочетать профессию актрисы и создателя кинокартин. А еще 35 лет учит любви к кино и актерским навыкам детей в России и во многих странах мира, создав детские киношколы и московский театр «Бемби». О том, какие съемки идут сегодня, что заботит и что радует, MSK1.RU расспросил Наталью Сергеевну накануне юбилея.

Вся наша семья — творческий коллектив»

В картине Николая Бурляева «Лермонтов» снялась вся его творческая семья: теща&nbsp;— народная артистка СССР Инна Макарова, жена&nbsp;— Наталья Бондарчук и их маленький сын Ваня Бурляев | Источник: кадр из фильма «Лермонтов» (16+), 1986 годВ картине Николая Бурляева «Лермонтов» снялась вся его творческая семья: теща&nbsp;— народная артистка СССР Инна Макарова, жена&nbsp;— Наталья Бондарчук и их маленький сын Ваня Бурляев | Источник: кадр из фильма «Лермонтов» (16+), 1986 год

В картине Николая Бурляева «Лермонтов» снялась вся его творческая семья: теща — народная артистка СССР Инна Макарова, жена — Наталья Бондарчук и их маленький сын Ваня Бурляев

Источник:

кадр из фильма «Лермонтов» (16+), 1986 год

 Наталья Сергеевна, мы откладывали наш разговор несколько раз, потому что у вас шли съемки, монтаж, в общем, вы были в работе. Какую картину вы снимаете?

— Сейчас мы со съемочной группой завершаем фильм «Снегурочка» (12+) по сказке Александра Островского. Снимаем медленно — второй год, потому что снимаем на свои средства и средства друзей. Никто нам не помог — Министерство культуры поставило наш фильм в резерв, но деньги так и не выделили, хотя это картина для детей и юношества, к тому же по классическому произведению русской литературы. Из-за того, что работа идет долго, народному артисту России Николаю Петровичу Бурляеву, который играет царя Берендея, сложнее в своей очень загруженной жизни, между работой в Думе и Совете по культуре находить время для съемок. При этом он играет так здорово, что съемочная группа ему аплодирует. А пару ему составляет еще один прекрасный актер и тоже народный артист Сергей Баталов, который играет Бермяту — ближнего боярина и советника царя. У них удивительная пара — просто восторг смотреть, как они работают. Роль Снегурочки досталась ученице театра «Бемби» Полине Смирновой. Наш московский профессиональный детский театр «Бемби» существует уже 35 лет, в нём занимаются и маленькие артисты 7 лет, и взрослые артисты. Мой муж, актер Игорь Днестрянский, переиграл в нём все взрослые мужские роли!

 А для себя и для мужа вы выбрали роли в «Снегурочке»?

— Выбрала, конечно. Игорь Днестрянский играет Бобыля Бакулу, а я Бобылиху, его жену. Но по секрету вам скажу, что у меня будет и вторая роль. Какая — пока тайна, могу только намекнуть, что я сыграю саму себя.

 На одной съемочной площадке и бывший супруг Николай Бурляев, и нынешний — Игорь Днестрянский, очень необычно. «Высокие отношения», как сказали бы в одном популярном фильме. Неужели у них нет ревности друг к другу?

— Игорь не имеет отношения к тому, что мы расстались с Николаем Петровичем после 17 лет семейной жизни, поэтому им нечего делить, нечего выяснять. Наоборот, они очень уважительно относятся друг к другу, помогают во время съемок. Игорь смог быстро наладить отношения с моей дочкой — у Машеньки Бурляевой есть и отец, и отчим. А я в прекрасных отношениях с женой Николая Петровича, Ингой, с их детьми. Мы заботимся о наших внуках — у меня их уже семеро, а у Николая Петровича на одного внучка больше. У нас, можно сказать, семейно-творческий коллектив. А еще во всех моих фильмах обязательно звучит музыка нашего сына Ивана Бурляева. Вот так дружно и весело живем.

Добрые сказки «Детство Бемби» (12+) и «Юность Бемби» (12+) режиссера Натальи Бондарчук полюбили не только дети СССР, у картин был успешный международный прокат | Источник: кадр из фильма «Детство Бемби», 1985 годДобрые сказки «Детство Бемби» (12+) и «Юность Бемби» (12+) режиссера Натальи Бондарчук полюбили не только дети СССР, у картин был успешный международный прокат | Источник: кадр из фильма «Детство Бемби», 1985 год

Добрые сказки «Детство Бемби» (12+) и «Юность Бемби» (12+) режиссера Натальи Бондарчук полюбили не только дети СССР, у картин был успешный международный прокат

Источник:

кадр из фильма «Детство Бемби», 1985 год

 Но вы снимаете не только художественные картины, но и документальное кино. Сейчас есть фильм в производстве?

— Пишу сценарий и готовлюсь к съемкам потрясающего проекта. Студия «Красный квадрат» предложила мне снять художественно-документальный фильм о нерпе. Это будет продолжение картины «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+), которая стала самой кассовой неигровой картиной в истории России. Я очень люблю Байкал, бывала на нём много раз и в последний приезд подумала, что хочу снять фильм о Байкале. И, видимо, очень сильно захотела, потому что почти сразу пришло это замечательное предложение. Мы с нашей съемочной группой готовимся к работе, которая будет сложной, ведь в друзья нерпенку Юме я решила дать собаку.

— А еще одна радость — мой документальный фильм «Алтай. Зерно будущего» (6+), посвященный 150-летию выдающегося художника Николая Рериха и 120-летию его не менее талантливого сына Святослава, с которым мы несколько раз встречались, взял первый приз на фестивале документальных фильмов SIFFA в Лондоне. В наши непростые времена победил в недружественной стране. Приз я видела пока только на экране — его вместо меня получал наш посол в Великобритании, но, надеюсь, его мне доставят. Этот фильм мы с Игорем Днестрянским повезем в ближайшее время в «недружественную» Грецию, в Афины, где, как я говорю, «наши залегли за холмами» — его показ проведут прекрасные и очень дружественные люди, организаторы местного «Бессмертного полка».

«Мы с Тарковским оба были не свободны»

Между режиссером Андреем Тарковским и 21-летней актрисой возникли глубокие чувства. Но она успела выскочить замуж в 19 лет за оператора Элизбара Караваева, а он был женат на актрисе Ларисе Тарковской. Будущего у этих отношений не было. Кадры со съемок картины «Солярис» (12+), 1972 год | Источник: IMDb.comМежду режиссером Андреем Тарковским и 21-летней актрисой возникли глубокие чувства. Но она успела выскочить замуж в 19 лет за оператора Элизбара Караваева, а он был женат на актрисе Ларисе Тарковской. Будущего у этих отношений не было. Кадры со съемок картины «Солярис» (12+), 1972 год | Источник: IMDb.com

Между режиссером Андреем Тарковским и 21-летней актрисой возникли глубокие чувства. Но она успела выскочить замуж в 19 лет за оператора Элизбара Караваева, а он был женат на актрисе Ларисе Тарковской. Будущего у этих отношений не было. Кадры со съемок картины «Солярис» (12+), 1972 год

Источник:

IMDb.com

 А вашу автобиографическую книгу «Единственные дни» собираетесь продолжать? Она получилась очень пронзительной, искренней, в ней вы впервые откровенно рассказали о любови к Андрею Тарковскому и невозможности быть вместе.

— Да, я получила от издательства предложение дописать «Единственные дни», но пока не успеваю это сделать — очень много проектов в работе. Но должна успеть. А что касается наших чувств с Андреем Арсеньевичем, они были сильными, но оба мы были не свободны, поэтому всё закончилось так мучительно для нас обоих.

 То, что и вы, и Николай Бурляев были выбраны Андреем Тарковским из множества актеров, то, что к вам обоим он очень нежно относился, помогло вам найти друг друга?

Как ее героиня Хари из «Соляриса», Наталья Бондарчук пыталась наложить на себя руки&nbsp;— порезала вены от безысходной любви к Андрею Тарковскому, о чём откровенно написала в книге «Единственные дни». В кадре герой Донатаса Баниониса находит бездыханную Хари | Источник: кадр из фильма «Солярис»Как ее героиня Хари из «Соляриса», Наталья Бондарчук пыталась наложить на себя руки&nbsp;— порезала вены от безысходной любви к Андрею Тарковскому, о чём откровенно написала в книге «Единственные дни». В кадре герой Донатаса Баниониса находит бездыханную Хари | Источник: кадр из фильма «Солярис»

Как ее героиня Хари из «Соляриса», Наталья Бондарчук пыталась наложить на себя руки — порезала вены от безысходной любви к Андрею Тарковскому, о чём откровенно написала в книге «Единственные дни». В кадре герой Донатаса Баниониса находит бездыханную Хари

Источник:

кадр из фильма «Солярис»

— Наверное, всё было не так однозначно, хотя, увидев Николая Бурляева в фильме «Андрей Рублев» (12+), я была восхищена его актерским даром, а его образ для меня почти слился с образом Тарковского. Андрей Арсеньевич, выбирая актеров для своих картин, искал, мне кажется, в них собственные черты, качества, схожие с его характером. Например, в поведении и характере Маргариты Тереховой, несмотря на то, что она женщина, были черты самого Тарковского. Похожими на режиссера были и Александр Кайдановский, и Олег Янковский, и Николай Бурляев. Поэтому, да, нас, можно сказать, связал Тарковский. И я, и Николай Петрович, который снял о нём великолепный документальный фильм «Боже! Чувствую приближение твое!», до сих пор остаемся его учениками.

 Наверное, вас оскорбило пренебрежительное высказывание режиссера Сарика Адреисяна, который назвал фильмы Тарковского «деградирующим кинематографом»?

— Я, безусловно, против подобных высказываний! Что снял этот режиссер, что может позволить себе говорить подобное о Тарковском — гении, признанном во всём мире. Многие уже высказали свое возмущение, так что не буду повторяться. Скажу только, что после фильма «Солярис» (12+) я не могла играть, мне было не интересно сниматься в других фильмах, у других режиссеров, настолько потрясающей, хотя и очень тяжелой, была работа с Тарковским. Спасла меня моя любимая героиня — княгиня Мария Волконская.

«Моему мужу пришлось играть Пушкина 8 лет»

 А как она стала вашей любимой героиней?

— Мне было 11 лет, когда сестра моей мамы подарила тоненькую книжечку Читинского издательства «Записки Марии Волконской». С тех пор эта книга — мой амулет. Я восхищаюсь Марией Волконской, знаю всё о ее жизни, людях, которые ей были близки. И вдруг, после того как с «Солярисом» я объездила 50 стран мира, я прочла в журнале «Экран», что режиссер Владимир Мотыль приступает к съемкам фильма о женах декабристов. Помню, как вбежала к маме с криком: «Мама, будут снимать про мою Волконскую!» А через три дня я получила телеграмму с предложением приехать в Ленинград на пробы в картину «Звезда пленительного счастья». Пробы я прошла и начала сниматься.

Наталья Бондарчук сыграла свою любимую героиню&nbsp;— княгиню Марию Волконскую | Источник: кадр из фильма «Звезда пленительного счастья», 1975 г.Наталья Бондарчук сыграла свою любимую героиню&nbsp;— княгиню Марию Волконскую | Источник: кадр из фильма «Звезда пленительного счастья», 1975 г.

Наталья Бондарчук сыграла свою любимую героиню — княгиню Марию Волконскую

Источник:

кадр из фильма «Звезда пленительного счастья», 1975 г.

 Думаю, все зрители запомнили вашу Мари. А что заставило вас снова сыграть княгиню в фильме «Одна любовь души моей», который вы сняли?

— Мне было очень жалко, что из «Звезды пленительного счастья» была вырезана сцена прощания княгини Марии Волконской с Пушкиным. Кто-то из министерских начальников заявил, что, мол, негоже Александру Сергеевичу играть эпизодическую роль. А я считаю, что она было одной из лучших сцен в картине. И, став режиссером, я сделала фильм о Марии Волконской и Александре Пушкине, об их дружбе. Пушкина сыграл Игорь Днестрянский, играл долго — 8 лет, так как не было средств на съемки и работа шла очень медленно. А хотелось рассказать и о жизни Марии в ссылке, и о ее возвращении — супруги Волконские были одной из немногих пар, которым удалось вернуться из ссылки домой. Но все задумки воплотить не удалось — мы сняли 10 серий, хотя планировали 37!

К образу Марии Волконской Наталья Бондарчук вернулась спустя много лет&nbsp;— в своем фильме «Одна любовь души моей», она вновь сыграла княгиню и рассказала историю тайной любви Александра Сергеевича и Марии Николаевны | Источник: кадр из фильма «Одна любовь души моей» (0+)К образу Марии Волконской Наталья Бондарчук вернулась спустя много лет&nbsp;— в своем фильме «Одна любовь души моей», она вновь сыграла княгиню и рассказала историю тайной любви Александра Сергеевича и Марии Николаевны | Источник: кадр из фильма «Одна любовь души моей» (0+)

К образу Марии Волконской Наталья Бондарчук вернулась спустя много лет — в своем фильме «Одна любовь души моей», она вновь сыграла княгиню и рассказала историю тайной любви Александра Сергеевича и Марии Николаевны

Источник:

кадр из фильма «Одна любовь души моей» (0+)

Роль Пушкина в картине исполнил муж Бондарчук, актер Игорь Днестрянский | Источник: кадр из фильма «Одна любовь души моей» (0+)Роль Пушкина в картине исполнил муж Бондарчук, актер Игорь Днестрянский | Источник: кадр из фильма «Одна любовь души моей» (0+)

Роль Пушкина в картине исполнил муж Бондарчук, актер Игорь Днестрянский

Источник:

кадр из фильма «Одна любовь души моей» (0+)

 Но сегодня как раз очень много Пушкина на экране — недавно вышел полнометражный фильм, телевизионный сериал. Вы смотрели?

— Когда я снимала свой фильм «Пушкин. Последняя дуэль» (12+) в 2006 году — не было и одной картины о поэте. Сейчас, и я этому очень рада, он наконец-то заслужил должное внимание. Я смотрела только сериал «Натали и Александр» (18+). Мне он понравился: с исторической точки зрения в нём всё достоверно, молодые актеры играют прекрасно. И это меня очень порадовало.

 А что еще вас радует сегодня?

— Меня радуют мои дети — Мария и Иван. Меня радуют дети «Бемби», мы видим, как за пять лет, которые ребенок учится в нашем театре, он становится творческим человеком. Меня радуют внуки. Меня радует, что моя дочь Маша занимается детьми с особенностями развития и как они развиваются и делают успехи. Многое радует, и это помогает жить и работать.

5 лучших ролей Натальи Бондарчук

  1. Надя в фильме «Ты и я» (12+).

  2. Хари в фильме «Солярис» (12+).

  3. Мария Волконская в фильме «Звезда пленительного счастья» (18+).

  4. Царевна Софья в фильмах «Юность Петра» (12+) и «В начале славных дел» (12+).

  5. Мама олененка в фильмах «Детство Бемби» (12+) и «Юность Бемби» (12+).

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Александра Сотникова
Наталья Бондарчук Николай Бурляев Андрей Тарковский Сергей Бондарчук Звезда кино Знаменитость Личная жизнь звезд
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