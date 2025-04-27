Татьяна Арнтгольц бросила все и рванула на край света. Рассказываем, зачем

Татьяна Арнтгольц сыграла в картине «Диодорова. Против течения» тренера Анастасии Источник: Татьяна Арнтгольц / «ВКонтакте» / «Спорт Якутии» / T.me











В российских кинотеатрах показывают картину Сандала Баишева «Диодорова. Против течения» (12+). Фильм о знаменитой пловчихе из Якутии, серебряном призере Паралимпийских игр Анастасии Диодоровой. Роль ее тренера Натальи Степановой исполнила известная российская актриса Татьяна Арнтгольц. 14.RU взял у нее интервью о том, как прошли съемки, о работе с якутским режиссером и, конечно, о спортсменке.

— О Насте, которой восхищается Якутия, должна знать вся страна, — сказала нам Татьяна Артнгольц.

Она уже не помнит, как сценарий картины Сандала Баишева попал именно к ней. По словам актрисы, последние пять лет она избирательно относится к предложениям сниматься в кино и так же внимательно изучает материал. Однако сценарий Баишева и сама история о Насте запали в душу. Татьяна сразу согласилась, несмотря на свой плотный график.

Татьяна Альбертовна Арнтгольц родилась 18 марта 1982 года в Калининграде. Актриса театра и кино, также работает на телевидении. Дебютировала в молодежном сериале «Простые истины» (12+) — появилась во втором сезоне в роли старшеклассницы Кати Трофимовой. В числе других фильмов с ее участием: «Чемпионы» (6+), «Двойная жизнь» (18+), «Наживка для ангела» (12+). Также актриса принимала участие в шоу «Ледниковый период — 2» (0+) на Первом канале. Муж Татьяны — звезда сериала «Кухня» (18+) Марк Богатырев.

Сестры Источник: Городские медиа

О своей роли тренера

— Мне хочется работать только с тем, что действительно будет как-то трогать, задевать, вызывать эмоции. А эта история, безусловно, сразу нашла отклик, — говорит Татьяна.

Когда она прочитала сценарий, долго не раздумывала. Во-первых, Татьяна никогда не пробовала себя в роли тренера, а ей, в прошлом спортсменке, тема спорта особенно близка и интересна.

— В свое время я имела возможность наблюдать за работой тренеров. Отдельная планета людей. А тренеры, которые приводят спортсменов к медалям, вообще уникумы, — считает актриса. — И, конечно, мне было интересно попробовать. Плюс хотелось рассказать людям о такой уникальной девочке, которая для меня герой, символ силы, воли, невероятного стержня и желания стать победителем прежде всего перед самой собой.

Смотрим, как работает Татьяна Арнтгольц Источник: Спорт Якутии / T.me

Анастасия Диодорова — серебряный призер Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. У Насти отсутствуют обе руки. В возрасте трех лет она вошла в незакрытую трансформаторную будку в родном селе Тумул Мегино-Кангаласского улуса и получила сильнейший удар током. Врачам не удалось сохранить ей руки.

Татьяна Арнтгольц уверена, что об Анастасии Диодоровой должна узнать вся страна Источник: трейлер к фильму «Диодорова. Против течения»











«Настю должна знать вся страна»

Арнтгольц признается, что «к своему стыду» не знала, кто такая Анастасия Диодорова, хотя сама является болельщицей со стажем. Познакомившись со спортсменкой во время съемок, Татьяна осталась под большим впечатлением.

— Уверена, что она будет примером для многих поколений. Про Настю, которой так восхищается Якутия, должна знать вся страна. Про таких людей надо говорить как можно больше.

Трейлер к фильму «Диодорова. Против течения» Источник: afisha.ykt

Идея снимать фильм о Анастасии Диодоровой родилась в «Сахафильме». Сандал Баишев получил согласие спортсменки и ее мамы Людмилы еще в 2019 году. Он хотел снять фильм о мужественности, преодолении препятствий и настоящей спортивной злости. В 2022 году Баишев получил от Министерства культуры Якутии грант в шесть миллионов рублей. Съемки начались в феврале 2024 года.

О профессионалах

Татьяна тепло вспоминает дни съемок и отдельно отмечает работу команды.

— Если честно, удивлена их профессионализмом. Я приехала в Якутск, но у меня было ограниченное количество времени для работы — всего восемь или девять дней. Честно говоря, боялась, что меня по графику попросту никак не смогут развести. Во-первых, потому что в любом случае закладывается целый день на перелет, а это шесть часов, и целый день на вылет обратно в Москву. Но чудесным образом ребята нашли способ распределить раскадровку так, чтобы отснять меня отдельно и в каких-то сценах снимать других ребят уже без меня, но при монтаже всё прекрасно сошлось.

И, конечно, вся команда — режиссерская и операторская — сработала круто, и мы действительно успели всё, не было досъемок.

Я была приятно удивлена, что в Якутии на таком профессиональном уровне снимают прекрасное качественное кино. Татьяна Арнтгольц российская актриса театра и кино

События картины «Диодорова. Против течения» разворачиваются в 2000 году, когда Настя училась плавать и жила в Москве, где проходила реабилитацию. На роль спортсменки подали заявку дети со всей Якутии — всего 60 человек. Главным критерием было сходство с Настей и умение плавать. В итоге на главную роль взяли ученицу 7-го класса Машу Иванову.

О режиссере Татьяна отзывается тепло, а с некоторыми коллегами по съемочной площадке училась в Щепкинском училище.

— Сандал — талантливый режиссер, и это здорово. Это значит, что он будет снимать качественные проекты и большое количество российских артистов с огромным удовольствием в них примут участие. Я знаю, что Сережа Перегудов, мой коллега, с которым мы много лет снимались в кино и работали в театре, тоже был в Якутии (фильм «На краю света» (16+), режиссер Эдуард Новиков. — Прим. ред.). Вот он, по-моему, закончил съемки не так давно и тоже в полном восторге от профессионализма и таланта якутской команды.

Татьяна была всего неделю в Якутске, но успела посмотреть местные достопримечательности Источник: Татьяна Арнтгольц / «ВКонтакте»

О якутском кино

Татьяна Арнтгольц считает, что уровень кино в Якутии высок, а команда неравнодушна к работе. По ее мнению, это довольно редкое явление в современной киноиндустрии.

— В Якутии не избалованы кино, и это здорово, потому что тот поток, который снимается в Москве и Петербурге, он немыслимый. Огромное количество платформ, телевизионных каналов, и невозможно не уйти в механический процесс, где просто делаешь, делаешь, делаешь, снимаешь и снимаешь. При этом оставаться настолько трепетным к работе сложно. И в этом, конечно, огромное количество минусов.

Татьяна Арнтгольц смогла выделить всего восемь дней на съемки. Но благодаря профессионализму команды всё получилось Источник: трейлер к фильму «Диодорова. Против течения»











В Якутии этого потока нет, и от этого сохраняется трепетность, открытость, с такой любовью делаются картины, огромное количество российских актеров, которые, я уверена, будут сюда приезжать, — считает Татьяна.

Арнтгольц понравилось в Якутии Источник: трейлер к фильму «Диодорова. Против течения»











— Я всем советую посмотреть это кино. Это замечательная картина. В ней заложены абсолютно все законы спортивного драмеди, потому что зал на предпоказе в Москве плакал, и я сама с трудом сдерживала слезы. Всё сделано честно, с огромной любовью к Насте, ее маме, семье, истории. Приходите обязательно, не пожалеете. Я уверена, что впечатлений останется масса, — добавляет Татьяна.