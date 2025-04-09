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Культура ДТП с Михаилом Ефремовым «Ребята, чувствую себя не очень»: Михаил Ефремов вернулся домой из колонии — первые слова актера на воле

«Ребята, чувствую себя не очень»: Михаил Ефремов вернулся домой из колонии — первые слова актера на воле

Актера отпустили по УДО после 4,5 года заключения

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Журналисты встретили Михаила Ефремова возле его дома в Москве: он вернулся из колонии в Белгородской области | Источник: Валерия Животовская / MSK1.RUЖурналисты встретили Михаила Ефремова возле его дома в Москве: он вернулся из колонии в Белгородской области | Источник: Валерия Животовская / MSK1.RU

Журналисты встретили Михаила Ефремова возле его дома в Москве: он вернулся из колонии в Белгородской области

Источник:

Валерия Животовская / MSK1.RU

Михаил Ефремов вернулся в Москву из колонии после 4,5 года заключения. Это передает корреспондент MSK1.RU, которая находится у дома актера на Плотниковском переулке в центре Москвы.

Ефремов приехал на черном внедорожнике, за рулем которого был сын Владимира Высоцкого Никита, и поблагодарил всех за поддержку. Но говорить о дальнейших планах актер отказался.

«Ребята, чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего», — сказал Михаил Ефремов прессе.

Источник:

Валерия Животовская / MSK1.RU

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До этого его дочь выгнала всех журналистов из подъезда его дома в Москве. Адвокат актера объяснил MSK1.RU, что Ефремов собирается делать в ближайшее время.

Болезнь стала основанием для условно-досрочного освобождения актера из колонии. В заключении он провел 4,5 года. Как объяснял MSK1.RU адвокат Ефремова, у артиста наблюдается одышка, из-за которой ему трудно говорить и ходить.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 9 июня 2020 года. Актер на внедорожнике вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — от полученных травм он скончался в реанимации. Позже в полиции заявили, что Ефремов в момент аварии был пьян.

Пресненский суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако спустя пять месяцев Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области вынес решение об условно-досрочном освобождении актера.

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Русский аватар.
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1 час
столько времени без бухла...
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