«Ей захотелось высказаться»: как Алла Пугачёва записала песни о войне на музыку композитора Андрея Мисина

архивное фото Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Две новые песни в исполнении Примадонны — «Поцелуи войны» и «Мама» — вызвали бурный интерес у слушателей. Хотя в репертуаре артистки были песни на военную тематику, для большинства Алла Борисовна ассоциируется с любовной лирикой. Автором музыки к новым композициям стал уроженец Ленинградской области Андрей Мисин. В интервью «Фонтанке» он рассказал, как родились эти треки и почему их выбрала Алла Пугачёва.

— Недавно услышал песни «Поцелуи войны» и «Мама» в исполнении Аллы Пугачёвой. Очень трогательно. Расскажите, когда вы их записали?

— Несколько месяцев назад мой друг, поэт Андрей Ордынец, показал мне свои стихи. Он никогда раньше не писал на военные темы. Я увидел стихотворение «Поцелуи войны» — и буквально через пять минут у меня в голове сложилась простая мелодия. Очень простая. Я спел её под гитару и выложил на свою страницу в YouTube, просто чтобы сделать небольшое видео.

«Поцелуи войны» в исполнении автора Андрея Мисина Источник: Творчество Андрея Мисина / VK

В качестве визуального ряда я взял кадры, связанные со Свирской победой. Я по этим дзотам лазил в детстве, потому что все детство я провел на реке Свирь: где бы я ни жил, на лето меня туда отправляли, хотя я и рожден в Лодейном Поле. Я подумал, что подложу такое видео, потому что это реально не широко рекламируемая победа. То есть все знают определённые большие победы, а о результате вот этой операции, хотя она гениальная по своему исполнению, знают очень немногие. Среди моих знакомых почти никто не знает о ней. Я думаю: ну хорошо, расскажу эту историю с помощью песни. Сделал и дальше занимался своими музыкальными делами.

— А как эта песня дошла до Пугачевой?

— Мы с ней дружим, поэтому я решил показать ей. Я экспериментировал с аранжировкой, добавил инструменты, решил ей отправить. Это было примерно под Новый год. А через месяц она звонит и говорит: «Я хожу что-то и все время её напеваю, она звучит во мне». Я ответил: «Если она звучит внутри тебя — возьми и попробуй рассказать эту историю. Я знаю, что ты расскажешь ее по-своему».

Источник: YouTube

Потом Алла сказала: «У меня есть ещё одно стихотворение» (его написала сама Алла Пугачева. — Прим. ред.). Я попросил её прочесть, потом положил это стихотворение перед собой, а наутро у меня уже была готова мелодия, которая ритмически совпадает с темпом её стихов. Она обрадовалась: «Это просто супер, вот я очень хочу рассказать это стихотворение на фоне этой мелодии».

— Речь о второй песне, «Маме»?



— Да, причем у «Мамы» есть оркестровая версия, но Алла выбрала фортепианный вариант — чтобы слово было на первом месте. Сегодня она мне сказала: «Пришли вот эту оркестровую аранжировку». Потом можно будет еще сделать версию с оркестром.

— В «Маме» очень красивое вступление, этот шкатулочный звук…

— Там действительно шикарная аранжировка, но Алла решила оставить минималистичный вариант. Она великая певица, великий художник.

Источник: YouTube

— Алла Борисовна говорила, о чём эта песня? Может, о каких-то конкретных событиях?

— Нет, ей просто захотелось высказаться. Каждый человек может высказаться о каких-то событиях. Кто-то громко, кто-то тихо, кто-то молча — а ей захотелось рассказать все это с помощью музыки. Она великая певица, и ей важно было передать своё видение. Потому что ругаются и кричат очень многие, а вот рассказать по-своему… Если бы надо было постараться взять и спеть — она бы спела, но ей захотелось рассказать. Что касается музыки, то этот, как говорит Алла, вальс из «Мамы» может вообще самостоятельно звучать.

Константин Митягин Рассказ композитора Алексея Мисина о том, как родились новые песни Аллы Пугачевой

— Отец и мама Пугачевой прошли через войну. А вашу семью она коснулась?

Источник: Андрей Мисин / «Мелодия», 1989 — Да, вся моя семья — от Петрозаводска до Лодейного Поля. Родители умерли в Москве, но я похоронил их в Лодейном Поле. Во время войны финны бомбили деревню Плотично, бабушка, отец и моя умершая в лагере тётя попали в петрозаводский финский лагерь. Мою семью это определенно коснулось. Позже отец, когда уже был постарше и война заканчивалась, служил на крейсере «Адмирал Макаров». Война коснулась всех, скажем, через поколения, то есть тети, дети, они были заложниками этой войны.

— Андрей Ордынец, который написал «Поцелуи войны», кто он?

— Он поэт из поп-музыки, работал с Буйновым, Орбакайте, Кузьминым. Для меня было неожиданно, что он написал о войне. «Поцелуи войны» — крепкая фраза. Кстати, некоторые СМИ ошибочно пишут «поцелуй» — но правильно «поцелуи». Еще есть материал, который тоже, может быть, она реализует, тоже на стихи Андрея Ордынца, тоже на военную тему, но немножко другой, он больше касается каждого человека. Ну, это ее желание, захочет — сделает, это ее интерес.

— Вокальную партию Алла Борисовна записывала за границей?