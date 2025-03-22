Кто еще кроме Пугачевой. Были ли у Сергея Челобанова отношения с Азизой и чьи сердца покорял певец

Азиза и Сергей Челобанов, возможно, и не строят любовь, но сердца зрителей они уже покорили Источник: «Суперстар!» / НТВ











Пока Сергей Челобанов и Азиза занимают верхние строчки хит-парада шоу «Суперстар!»(16+) на НТВ, интернет активно обсуждает возможный роман между двумя исполнителями. Вероятно, поводом для пересудов стал вспомнившийся зрителям номер, исполненный Азизой и Челобановым на шоу «Ты — Суперстар» в 2007 году, когда они спели дуэтом песню «Моя ты королева». Они и тогда, почти 20 лет назад, входили в число финалистов телешоу. Пока же вспомним, чьи еще сердца покорял артист Челобанов.

Больше 20 лет Сергей Челобанов прожил в браке с женой Людмилой, с которой они поженились еще в далеком 1986 году и расстались только в новом тысячелетии. С Людмилой они познакомились еще в 1983 году в родном Балаково Саратовской области, там же и жили, растили двоих сыновей — Никиту и Дениса. Жена стойко переносила многочисленные романы мужа, реальные и приписываемые, но в 2008 году брак всё же распался.

«Люда со мной прошла огонь, воду и медные трубы. Мы поженились 19 ноября 1983 года. Конечно, в жизни всякое бывало. Ругались, расставались, снова сходились. Но я всегда знал, что человека роднее, чем Людмила, у меня никогда не было», — рассказывал Челобанов.

В 2012 году Челобанову приписывали отношения с Еленой Воробей. Как и в случае с Азизой, разговоры пошли после совместной песни. Челобанов написал музыку для ее песни «Свадьба», и, по легенде, роман начался на студии, где певец и пародистка записывали композицию.

«Да, я сейчас влюблена, моего молодого человека зовут С. Ч. Он был очень известным певцом в 90-е годы» — эта единственная фраза, оброненная Еленой Воробей в 2012 году на вопрос о ее личной жизни, растиражирована всеми СМИ. Никаких других комментариев от обоих артистов никогда не было.

Сергей Челобанов продолжает постоянно жить в Балаково и не собирается оттуда уезжать Источник: Сергей Петунин / 164.RU











С 2015 года Сергей Челобанов живет в гражданском браке с певицей Евгенией Долговой (Гранде), она тоже из Балакова, пара воспитывает мальчика Сашу. Евгения была бэк-вокалисткой в балаковской группе Челобанова, но вскоре у них завязались романтические отношения, которые длятся уже 10 лет.

Но самая громкая история в биографии Сергея — роман с Аллой Пугачевой. Он продлился до 1994 года, Пугачева приезжала к возлюбленному в Балаково. Но отношения не стали долгими. Как говорит сам певец, у них обоих сложные характеры, а значит, роман был обречен.

Композитор Виталий Окороков, один из создателей группы «Комбинация», рассказал нашим коллегам из 164.RU, что, по его убеждению, никакого романа с певицей Азизой у Челобанова на шоу «Суперстар!» нет и не было, так как Азиза — не тот типаж женщин, который нравится певцу.

— Я Челобанова давно знаю, еще в 1993 году для их хита с Пугачевой музыку писал (песня «О Боже». — Прим. ред.). Там слова Пугачевой, музыка — Окорокова. Он всегда был супермужчиной, женщины от него млели. И сейчас в новом шоу на НТВ — суперзвезда, Лера Кудрявцева от него в восторге. Харизматичный, как Брюс Уиллис в расцвете лет на нашей эстраде. Только недавно с ним разговаривали, собираемся новый альбом записывать этой весной, — рассказывает Окороков.

По словам композитора, единственный достоверный громкий роман певца — отношения с Аллой Пугачевой.

Источник: Городские медиа

— История знакомства у них интересная, я всегда ее рассказываю. Он же поначалу приехал в Москву, снимал квартиру с женой, двумя детьми, работал аранжировщиком у Укупника. Тот уже тогда дружил с Пугачевой, и однажды я его попросил дать ей прослушать Челобанова, у него голос такой интересный. Так его кассета к ней и попала. Прошло недели две, и вдруг в два часа ночи раздается звонок Укупнику. Алла Борисовна на связи:

— Что это за кассета? Кто поет?

— Так это Сережка Челобанов из Балаково.

— Хочу его видеть.

— Укупник думает, ну вот, соберемся, завтра подъедем… А она ему: «Нет, ты не понял, не завтра — прямо сейчас!»

Тот мчится за Серегой, так торопились, что Челобанов спросонья аж обувь перепутал, на одну ногу ботинок натянул, на вторую — сапог, так и поехал. Причем любой человек бы за честь посчитал в гости к Примадонне явиться, а Челобанов был не лыком шит, с порога ей говорит: «Чо звала? Какие проблемы?» А Пугачева, как его увидела, говорит Укупнику: «Всё, Аркаша, ты можешь ехать». Так Челобанов у нее и остался. Жена у него, благо, понимающая была. Тот же на связи всегда оставался, дети все-таки. Пугачева ему и квартиру купила в Бутово, и всё. Вместе с ним в Балаково ездила. Но он тогда увлекся нехорошими делами с алкоголем и прочим, и, как бы она его ни любила, всё равно пришлось расстаться. А сейчас всё хорошо, ведет ЗОЖ, опять покоряет сердца миллионов женщин, — рассказал Окороков.