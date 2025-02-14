«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть

Юра Борисов в роли Александра Пушкина Источник: «Кинопоиск»











В широкий прокат выходит долгожданный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Журналист 63.RU Надежда Губарь побывала на предпремьерном показе и рассказывает, каких откровений нам стоит ожидать от новой картины про «наше всё».

Я почему-то думала, что на предпремьерном показе фильма «Пророк. История Александра Пушкина» будет аншлаг. Вместо этого оказалась в компании примерно 15 задумчивых взрослых. Причем задумчивыми они оставались до финальных титров. Потому что «Пророк» однозначно рвет шаблоны. Во-первых, пророческое там нужно основательно нарыть. Во-вторых, такого Пушкина зрители явно не ожидали увидеть. А теперь давайте по порядку.

«Пророка» явно надо посмотреть. И да, фильм есть за что похвалить и за что критикнуть. Сначала о хорошем. А хороший у нас, естественно, Солнце русской поэзии. Юра Борисов сыграл не поэта. Он показал живого человека со своими страстями и демонами. И зритель, я думаю, готов будет принять такую интерпретацию.

Говорят, Юра не сразу поверил, что сможет сыграть Пушкина. Он много читал и самого поэта, и о поэте. А еще, чтобы войти в образ, снял квартиру на Мойке. Всё было не зря.

Пушкин Борисова — больше Пушкин, чем можно себе представить.

Сцена из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Источник: «Кинопоиск»











Еще одна позитивная новость: «Пророк» — кино динамичное, красочное и музыкальное. Вы когда-нибудь оду «Вольность» в рэп-вариации слышали? А она там будет. А еще будет немного юмора и дурашливости. В этом смысле огромное достоинство картины в том, что она за два с лишним часа не дала поэту забронзоветь.

Впрочем, и показать Пушкина-творца как-то не получилось. Поэзии я ожидала в фильме услышать и «увидеть» больше, но увы. Произведения придется по крупицам восстанавливать. Нарисованные нейросеткой герои в одном из музыкальных номеров и пара-тройка отсылок в репликах вам тут явно не помощники.

В последнее время киношники в новых проектах явно и откровенно заигрывают с зумерской аудиторией. «Пророк» — не исключение. Он — такая стилизованная реконструкция. По формату это чем-то напоминает «Стиляг» Валерия Тодоровского. Поют, танцуют, перевоплощаются герои весьма эффектно. Иногда даже слишком. Ох уж эти «балы Петербурга», где голых тел больше, чем в закрытых клубах. Ох уж эти стимпанковские очки и чалма на поэте… Будьте готовы к условностям.

Создатели «Пророка» задолго до премьеры говорили, что не претендовали на полную историческую достоверность. Хотя сильно старались не вольничать. В фильме показаны ключевые события из жизни поэта, промаркированные местами как главы в личном дневнике. Но вот незадача: чтобы в полной мере сопереживать, зрителю нужны знания. Школьной программы — точно.

Я не склонна недооценивать молодежь, но, сдается мне, не все из них навскидку вспомнят, почему чин камер-юнкера, пожалованный Пушкину, унизителен и что же, собственно, в произведениях так жестко цензурировали. Тема диалога с властью — одна из ключевых в фильме. Вовлеченный зритель может накопать несколько годных метафор вроде теннисного поединка Пушкина, Николая I и Бенкендорфа. Но тут, знаете ли, тоже надо быть в контексте.

Так всё-таки стоит «Пророк» похода в кино? Конечно, да. Фильм любопытен как творческое высказывание. Он точно разбудит в вас желание хоть что-то из Александра нашего Сергеевича перечитать. А что касается вольного обращения с гением, так это вполне в тренде. Как и отсутствие глубины. Последнего, надеюсь, в скором времени сценаристы таки научатся избегать.

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