Умер племянник Олега Янковского: актер долгие годы боролся с тяжелым заболеванием

За плечами у Игоря Янковского роли в театре и кино Источник: кадр из сериала «Приключения принца Флоризеля» (12+), режиссер Евгений Татарский, «Ленфильм», 1979 год











Умер племянник народного артиста СССР Олега Янковского и представитель актерской династии Игорь Янковский. Ему было 73 года. Об этом сообщило издание Sostav со ссылкой на источники на рекламном рынке.

По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы. За несколько дней до трагедии его госпитализировали в тяжелом состоянии. Mash пишет, что смерть могла наступить из-за цирроза печени.

Игорь Янковский окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной. Там он служил до 1992 года. Он снимался в десятках фильмах. Среди них: «Это сильнее меня» (12+), «Мегрэ и старая дама» (12+), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (12+), «Приключения принца Флоризеля» (12+) и другие.