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Культура Умер племянник Олега Янковского: актер долгие годы боролся с тяжелым заболеванием

Умер племянник Олега Янковского: актер долгие годы боролся с тяжелым заболеванием

Ему было 73 года

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За плечами у Игоря Янковского роли в театре и кино

Источник:

Умер племянник народного артиста СССР Олега Янковского и представитель актерской династии Игорь Янковский. Ему было 73 года. Об этом сообщило издание Sostav со ссылкой на источники на рекламном рынке.

По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы. За несколько дней до трагедии его госпитализировали в тяжелом состоянии. Mash пишет, что смерть могла наступить из-за цирроза печени.

Игорь Янковский окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной. Там он служил до 1992 года. Он снимался в десятках фильмах. Среди них: «Это сильнее меня» (12+), «Мегрэ и старая дама» (12+), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (12+), «Приключения принца Флоризеля» (12+) и другие.

В 1990-е он ушел в рекламный бизнес и стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». Затем он возглавил Международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». После он стал президентом АКАР.

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Умер Актер Династия Игорь Янковский Болезнь
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