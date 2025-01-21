«Как виртуозно вы бубните!» История артиста Большого театра, который стал звездой соцсетей благодаря игре на бубне

Поклонники Ивана покупают билеты в Большой театр только для того, чтобы посмотреть на его игру Источник: Иван Кокорин / Telegram

«Единственный мужчина, чей бубнеж я люблю», «золотой бубен России», «как виртуозно вы бубните!» — и это лишь малая часть комментариев, которыми заполнены соцсети Ивана Кокорина. Иван — перкуссионист из Большого театра, покоривший сердца интернет-пользователей игрой на ударных инструментах. Зрителей настолько впечатлила экспрессивная подача Ивана, что теперь во время спектаклей они машут музыканту со своих мест и покупают билеты на балкон, откуда лучше видно оркестровую яму. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Иваном Кокориным о том, как ему удалось завоевать народную любовь игрой на бубне.

«Должны быть ушки на макушке»

Когда Ивана решили отдать в музыкальную школу, выяснилось, что нужно обязательно выбрать инструмент. Но была одна проблема: с детства у него не сгибался большой палец руки.

— Потом там по врачам ходили, массажи делали, и всё, слава богу, как-то прошло чудесным образом. Даже не знаю как, какое-то чудо. И поэтому моя мама, конечно, решила выбрать ударные инструменты, потому что подумала: вот для фортепиано нужны же пальцы, а на ударных ты как бы держишь палочку, и у тебя пальцы, особенно большой, вообще, в целом, не задействованы. Видимо, сама судьба направляла на ударные. Конечно, когда я пришел, начал играть, у меня сначала был только ксилофон. Я, конечно, влюбился сразу в этот инструмент, и никогда не было мысли играть на чём-то другом. Так что, наверное, такая судьба, — рассказал музыкант.

Источник: Иван Кокорин

По словам Ивана, игра на бубне — это только с первого взгляда просто. На самом деле, любой ударный инструмент требует большого таланта и техники:

— Обязательно должны быть ушки на макушке. Ударники — это чаще всего такие солисты. И вот если ты играешь какую-то партию, особенно ритмическую, ритм — это всегда такая основа оркестра. Ты должен взять темп, услышать все группы инструментов, как-то найти золотую середину, правильно вступить, смотреть на дирижера, то есть это огромный процесс.

Иван приехал в Москву из Екатеринбурга, чтобы поступить в Академический музыкальный колледж при консерватории, а потом и в Московскую консерваторию. После обучения в России Иван отправился во Францию, где окончил консерваторию в Страсбурге.

«Поздравляем, вы в большой семье»

Кокорин всегда мечтал работать в Большом театре. Когда в 2016 году там открыли конкурс, Иван сразу же решил попробовать свои силы.

— Было 25 человек на одно место, и было три тура. В первом туре была сольная программа, во втором туре это были оркестровые выписки из сложных произведений, которые есть в оркестре, в симфонической музыке, в балетной музыке. И вот в финал вышло нас три человека. На следующий день мне позвонили из Большого театра и сказали: «Иван Вадимович, здравствуйте. По общему решению всего жюри единогласно было принято решение, что мы вас берем без финала. Поэтому поздравляем, вы в большой семье». В этот момент у меня телефон чуть не выпал из рук, — поделился музыкант.

Артист начал вести соцсети достаточно давно, а вот популярность свалилась на музыканта лишь 21 декабря, когда Иван выложил короткий ролик, в котором они с товарищем играют на кастаньетах:

— Я выложил запись, вечером после спектакля пришел домой — это было, наверное, около 10 вечера. Я спокойненько почитал книжечку, помедитировал и лег спать. Проснулся наутро, а у меня просто огромное количество сообщений — я никогда столько не видел, и у меня там 10 тысяч просмотров. К вечеру у меня вообще было уже 100 тысяч просмотров, и это всё полетело, все начали выкладывать, репостить. Это, конечно, было очень неожиданно, очень приятно. Я сразу понял, что пришло время проявляться, показываться, не бояться, что это всё-таки нестрашно, что людям нравится.

Источник: Иван Кокорин

Знакомятся в антракте, поджидают у выхода, просят автограф

Благодаря популярности, к Ивану часто начали подходить после спектаклей поклонники, чтобы познакомиться и поблагодарить за творчество:

— Сейчас в антракте люди подходят к оркестровой яме и машут мне ручкой. Мы здороваемся, улыбаемся, дети тоже приходят, спрашивают: «А это что у вас там такое?» И все радуются, все улыбаются. Бывает еще, что ждут на выходе из театра. Несколько раз было такое, что просили дать автограф. Тоже было очень неожиданно, потому что обычно только у артистов оперы, либо артистов балета есть поклонники, у них обычно берут автограф. Неожиданно, приятно. Даже так смущаешься и стесняешься, конечно, дико в такие моменты.

Источник: Иван Кокорин

По словам Ивана, коллеги только радуются за его успех и никакой зависти в коллективе нет.

— У меня прекрасные отношения с коллегами. Они тоже все радуются, все смеются, все улыбаются. Поэтому я никакой зависти не чувствую пока что и, надеюсь, я этого и не почувствую, потому что люблю коллег. Мы все одна огромная большая семья, огромная команда.

«Образуется большая творческая семья»

У Ивана сейчас очень активная и дружная фан-база: люди пишут к его постам тысячи восторженных комментариев, среди которых много смешного:

— Пишут, что моя игра — это вот единственный бубнеж, который готовы слушать или «почему я не родилась бубном?» Образуется большая творческая семья вокруг музыки, вокруг Большого театра, оркестра. Мы все в каком-то контакте. Я стараюсь максимально тратить в течение дня какое-то время, чтобы отвечать им тоже на сообщения в директе, потому что очень приятно.

На Ивана неожиданно свалилось много женского внимания. Но музыкант сейчас целенаправленно не ищет отношений: слишком много работы и творческих планов.

— Сейчас нет пока что времени, потому что очень много предложений, нужно заниматься. Сейчас я с командой начал готовить проект, концерт хочу свой сделать — я об этом много лет мечтал. Ну и, конечно, в Большом театре много спектаклей, много работы, репетиций. И, к сожалению, пока что нет времени выходить куда-то на свидание. Наверное, Бог сам приведет ту самую, с которой можно будет построить отношения, семью, потому что, конечно, семью уже хочется, — поделился музыкант.

Источник: Иван Кокорин

В Большом театре Иван играет спектакли каждую неделю. Кроме «Щелкунчика» (6+) музыкант советует посмотреть «Спартак» (12+), «Ивана Грозного» (16+), «Легенду о любви» (12+) и «Дон Кихота» (6+) — на них тоже можно увидеть игру Ивана:

— Это прям любимые мои спектакли. Там просто очень много ударных, там такая очень классная музыка. Она экспрессивная, там есть такой драйв, поэтому мне это очень нравится.