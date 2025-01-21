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Культура истории «Как виртуозно вы бубните!» История артиста Большого театра, который стал звездой соцсетей благодаря игре на бубне

«Как виртуозно вы бубните!» История артиста Большого театра, который стал звездой соцсетей благодаря игре на бубне

Мастерство Ивана приковывает взгляды зрителей к оркестровой яме

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Поклонники Ивана покупают билеты в Большой театр только для того, чтобы посмотреть на его игру

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«Единственный мужчина, чей бубнеж я люблю», «золотой бубен России», «как виртуозно вы бубните!» — и это лишь малая часть комментариев, которыми заполнены соцсети Ивана Кокорина. Иван — перкуссионист из Большого театра, покоривший сердца интернет-пользователей игрой на ударных инструментах. Зрителей настолько впечатлила экспрессивная подача Ивана, что теперь во время спектаклей они машут музыканту со своих мест и покупают билеты на балкон, откуда лучше видно оркестровую яму. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Иваном Кокориным о том, как ему удалось завоевать народную любовь игрой на бубне.

«Должны быть ушки на макушке»

Когда Ивана решили отдать в музыкальную школу, выяснилось, что нужно обязательно выбрать инструмент. Но была одна проблема: с детства у него не сгибался большой палец руки.

— Потом там по врачам ходили, массажи делали, и всё, слава богу, как-то прошло чудесным образом. Даже не знаю как, какое-то чудо. И поэтому моя мама, конечно, решила выбрать ударные инструменты, потому что подумала: вот для фортепиано нужны же пальцы, а на ударных ты как бы держишь палочку, и у тебя пальцы, особенно большой, вообще, в целом, не задействованы. Видимо, сама судьба направляла на ударные. Конечно, когда я пришел, начал играть, у меня сначала был только ксилофон. Я, конечно, влюбился сразу в этот инструмент, и никогда не было мысли играть на чём-то другом. Так что, наверное, такая судьба, — рассказал музыкант.

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По словам Ивана, игра на бубне — это только с первого взгляда просто. На самом деле, любой ударный инструмент требует большого таланта и техники:

— Обязательно должны быть ушки на макушке. Ударники — это чаще всего такие солисты. И вот если ты играешь какую-то партию, особенно ритмическую, ритм — это всегда такая основа оркестра. Ты должен взять темп, услышать все группы инструментов, как-то найти золотую середину, правильно вступить, смотреть на дирижера, то есть это огромный процесс.

Иван приехал в Москву из Екатеринбурга, чтобы поступить в Академический музыкальный колледж при консерватории, а потом и в Московскую консерваторию. После обучения в России Иван отправился во Францию, где окончил консерваторию в Страсбурге.

«Поздравляем, вы в большой семье»

Кокорин всегда мечтал работать в Большом театре. Когда в 2016 году там открыли конкурс, Иван сразу же решил попробовать свои силы.

— Было 25 человек на одно место, и было три тура. В первом туре была сольная программа, во втором туре это были оркестровые выписки из сложных произведений, которые есть в оркестре, в симфонической музыке, в балетной музыке. И вот в финал вышло нас три человека. На следующий день мне позвонили из Большого театра и сказали: «Иван Вадимович, здравствуйте. По общему решению всего жюри единогласно было принято решение, что мы вас берем без финала. Поэтому поздравляем, вы в большой семье». В этот момент у меня телефон чуть не выпал из рук, — поделился музыкант.

Артист начал вести соцсети достаточно давно, а вот популярность свалилась на музыканта лишь 21 декабря, когда Иван выложил короткий ролик, в котором они с товарищем играют на кастаньетах:

— Я выложил запись, вечером после спектакля пришел домой — это было, наверное, около 10 вечера. Я спокойненько почитал книжечку, помедитировал и лег спать. Проснулся наутро, а у меня просто огромное количество сообщений — я никогда столько не видел, и у меня там 10 тысяч просмотров. К вечеру у меня вообще было уже 100 тысяч просмотров, и это всё полетело, все начали выкладывать, репостить. Это, конечно, было очень неожиданно, очень приятно. Я сразу понял, что пришло время проявляться, показываться, не бояться, что это всё-таки нестрашно, что людям нравится.

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Знакомятся в антракте, поджидают у выхода, просят автограф

Благодаря популярности, к Ивану часто начали подходить после спектаклей поклонники, чтобы познакомиться и поблагодарить за творчество:

— Сейчас в антракте люди подходят к оркестровой яме и машут мне ручкой. Мы здороваемся, улыбаемся, дети тоже приходят, спрашивают: «А это что у вас там такое?» И все радуются, все улыбаются. Бывает еще, что ждут на выходе из театра. Несколько раз было такое, что просили дать автограф. Тоже было очень неожиданно, потому что обычно только у артистов оперы, либо артистов балета есть поклонники, у них обычно берут автограф. Неожиданно, приятно. Даже так смущаешься и стесняешься, конечно, дико в такие моменты.

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По словам Ивана, коллеги только радуются за его успех и никакой зависти в коллективе нет.

— У меня прекрасные отношения с коллегами. Они тоже все радуются, все смеются, все улыбаются. Поэтому я никакой зависти не чувствую пока что и, надеюсь, я этого и не почувствую, потому что люблю коллег. Мы все одна огромная большая семья, огромная команда.

«Образуется большая творческая семья»

У Ивана сейчас очень активная и дружная фан-база: люди пишут к его постам тысячи восторженных комментариев, среди которых много смешного:

— Пишут, что моя игра — это вот единственный бубнеж, который готовы слушать или «почему я не родилась бубном?» Образуется большая творческая семья вокруг музыки, вокруг Большого театра, оркестра. Мы все в каком-то контакте. Я стараюсь максимально тратить в течение дня какое-то время, чтобы отвечать им тоже на сообщения в директе, потому что очень приятно.

На Ивана неожиданно свалилось много женского внимания. Но музыкант сейчас целенаправленно не ищет отношений: слишком много работы и творческих планов.

— Сейчас нет пока что времени, потому что очень много предложений, нужно заниматься. Сейчас я с командой начал готовить проект, концерт хочу свой сделать — я об этом много лет мечтал. Ну и, конечно, в Большом театре много спектаклей, много работы, репетиций. И, к сожалению, пока что нет времени выходить куда-то на свидание. Наверное, Бог сам приведет ту самую, с которой можно будет построить отношения, семью, потому что, конечно, семью уже хочется, — поделился музыкант.

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В Большом театре Иван играет спектакли каждую неделю. Кроме «Щелкунчика» (6+) музыкант советует посмотреть «Спартак» (12+), «Ивана Грозного» (16+), «Легенду о любви» (12+) и «Дон Кихота» (6+) — на них тоже можно увидеть игру Ивана:

— Это прям любимые мои спектакли. Там просто очень много ударных, там такая очень классная музыка. Она экспрессивная, там есть такой драйв, поэтому мне это очень нравится.

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Большой театр Артист Ударник
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