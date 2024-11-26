«Могут остаться без моих хитов…» Интервью с композитором «Комбинации», которого Апина обвинила в мошенничестве

Источник: Виталий Окороков, из личного архива











«А на доске такая ситуация»: Алена Апина, экс-солистка «Комбинации», в недавнем интервью «Фонтанке» обвинила в мошенничестве композитора Виталия Окорокова, написавшего музыку для всех хитов группы и ее первой сольной песни «Ксюша». Артистку не устроило, что музыкант единолично получает всю прибыль со стриминговых сервисов.



Какая сумма капает на карточку Окорокова, кто, по его мнению, написал все песни группе и почему на самом деле погиб создатель «Комбинации» Александр Шишинин — в материале «Фонтанки».

Молчал 30 лет, как снимал квартиру с тараканами

— Виталий Алексеевич, что у вас за споры по правам на фонограммы «Комбинации» с солистками группы?

— Но разве есть споры? Первый раз слышу.

— Я так понимаю, речь о песнях, размещенных на цифровых площадках, — музыканты не получают с них денег. Это так?

— С фонограмм — конечно. А почему они должны получать? Это был Советский Союз, они были участниками коллектива. Солисты ВИА «Песняры», «Ариэль», «Лейся, песня» — они не получают прибыль с фонограмм, получают владельцы, аранжировщик. Они же не платили деньги за студию, они не аранжировали. Они — работники коллектива — подошли, спели то, что я им написал, получили за это деньги. И как работники коллектива они не имеют права что-то запрещать руководителю. Шишинин ходил по улицам, девчонок отлавливал, а я по старой дружбе пригласил знакомую [Апину], которая вот так сейчас благодарит за этот поворот судьбы.

У Апиной иной взгляд на ситуацию: «Александр Шишинин, человек, который всё это придумал, Виталий Окороков, который написал музыку. Все песни спели только Татьяна Иванова и Алена Апина. Только своими голосами. И они же выступали на сцене. Они же зарабатывали деньги на фонограммы, на которые дальше записывали следующие песни».

— Мне казалось, что много лет вы все мирно сосуществовали. Что случилось?

— Я молчал 30 лет о том, что раз в месяц мог себе позволить заправить машину, снимал квартиру с тараканами. А в это время Таня и Лена, знаете, снимали квартиру в Марбелье (Испания), в Лондоне садовника меняли. Они пользовались моими песнями, и вдруг сейчас, в эпоху интернета, они узнали: оказывается, Окороков стал получать какие-то деньги приличные. И видите, их перекосило. Они забывают о том, что могут остаться без песен. Я могу написать заявление — сейчас это всё быстро делается после Андрея Литягина (композитор «Миража»), Максима Фадеева — и запрещу им петь мои хиты, и концертная деятельность этих барышень встанет под вопрос.

— Апину это не сильно коснется…

— Ну да, Апина не останется без работы, у нее там и «Узелки», и «Электричка». Она в вашем интервью говорит, хоть по рублю с песни… Я 30 лет по съемным квартирам, без машины, а она купалась в роскоши. Мы встречались с ней лет 20 назад на «Песне года», когда была моя «Пойдем со мной», она меня спросила: «Ну как ты там?» А что я? По 5–6 тысяч в месяц — и всё, песни мало кто покупал. Она меня тогда спросила: «Окороков, на что ж ты живешь?»

— А Иванова, которая до сих пор является солисткой «Комбинации»?

— Иванова в этом плане более лояльная. Мы с ней сейчас уже на связи, мы дружим. Более того, она будет платить за лицензию, как все нормальные люди.

— В смысле за исполнение?

— Да. Потому что раньше за свои публичные права я получал 5−10 тысяч в месяц. Сейчас стало приходить 30 тысяч — в 10 раз увеличилось, иногда 40, иногда 50. Разве сравнить? Позвоните, спросите про концерт «Комбинации», вам скажут: за 2 млн, за 1,5 поедет. Это за один концерт. Понимаете? Ну это же несопоставимо.

— Кто сейчас руководитель коллектива?

— Сейчас руководитель «Комбинации» Татьяна Иванова — у нее товарный знак на группу. Я бы мог вмешаться, но, господи, она на эту группу всю свою жизнь положила.

— А в 1990-е? Вы или Шишинин?

— Раньше — это есть на любой пластинке — писали: художественный руководитель — Александр Шишинин, музыкальный руководитель — Виталий Окороков. Я был руководителем коллектива, отвечал за фонограммы, музыку, аранжировки. Вот выдержка из закона 1964 года. Сейчас это законодательство не изменилось: «Смежные права на совместное исполнение осуществляются руководителем коллектива исполнителей. Если совместное исполнение образует неразрывное целое, ни один из членов коллектива исполнителей не вправе без достаточных оснований запретить его использование» (статья 1314 ГК РФ).

Источник: Виталий Окороков, из личного архива











Иванова и Апина как раз являлись членами коллектива, вокалистками. Так что юридически их притязания ничтожны. У сольных артистов есть возможность высказать претензию, когда в фонограммах используется голос. Но это не сольные песни Апиной или Ивановой, это группа «Комбинация». И Иванова никогда не подаст такой иск, потому что она понимает, что она лишится работы, так как последует запрет с моей стороны.

— Что насчет многомиллионных скачиваний, о которых говорила Апина?

— Точно не 90 миллионов, как она говорила про American boy. Посмотрите на YouTube. На канале «Джема» — 76 миллионов просмотров, но слушают на других площадках.

Во «ВКонтакте» новый альбом-саундтрек к сериалу сейчас набрал 85 тысяч прослушиваний, сборник «Звёзды дискотек» — 297 тысяч, альбом «Белый вечер» — на 100 тысяч меньше, альбом «Русские девочки» — более полумиллиона прослушиваний. На «Яндекс.Музыке» все треки группы в общем прослушали 2 миллиона 300 тысяч раз.

— А если будет суд?

— Ну пойдут они в суд, и судья им скажет: «А где вы были 30 лет?» Если есть нарушение закона, надо было подать сразу в 90-м году, когда записали песню. Ну что-то никто не подавал. Вот и всё. Видите, всё на самом деле просто. (Спустя более чем 30 лет бывшие участники «Комбинации» решили пересмотреть авторство своих хитов. — Прим. ред.).

Песня, которая сделала звездой Алену Апину, — «Ксюша». Если б не эта песня, она могла и не стать сольной артисткой. Это подарок судьбы. Там даже не моя музыка сыграла, а слова Дружкова. И раньше как у «Ксюши» указывали? Музыка — Окороков, слова Юрия Дружкова. А сейчас в РАО (Российское авторское общество. — Прим. ред.) смотрю: слова Алены Апиной и Юрия Дружкова. Когда я попытался выяснить, почему так вышло, оказалось, что изменилось только одно слово.

В оригинальном тексте пелось не про гитариста, а про тракториста: «Жил на свете тракторист Витюша / Парень клевый — сорви-голова».

Это было не убийство, это было предупреждение

— Вы придете на юбилейный концерт Алены Апиной?

— Будет неприлично, если будет Аркадий Укупник, Олег Молчанов, а тот человек, который ее создал, дал дорогу в жизнь… Вроде думают пригласить. Я мирно настроен. После фильма тем более. Все мы вошли в историю уже, всё хорошо.

— Кстати, как вам сериал?

— Замечательно! Это равносильно, если вас будут спрашивать, а как вам ваш младший ребенок? Сейчас занимаюсь серьезным кино, написал музыку к фильму «Любовь Советского Союза», а «Комбинация» — это добрачный ребенок, иногда непутевый, иногда шаловливый, но любимый. Поэтому я принимаю его и люблю. При работе над сериалом я только хорошее говорил, меня там подали каким-то таким растяпой, с усиками, смешной такой — ну и пусть. Главное, что мой друг Саша Шишинин на небесах сейчас радуется, потому что он придумал эту мечту, и она его и погубила.

— Его же в финале убивают.

— Финал потрясающий. Его убивает друг-афганец. Это персонаж без имени. Заметьте, он появляется только тогда, когда ему нужна помощь: нужны деньги? Держи! Надо спасти? Я тебя спасу. Это его альтер эго, как в «Бойцовском клубе».

Источник: кадр из сериал «Комбинация», реж. Никита Власов, 2024 г.











— То есть это выдуманный персонаж?

— Это не просто выдуманный, это Шишинин, Шишинин-2, это альтер эго.

— Ничего себе.

— Да, вот теперь под этим соусом заново пересмотрите, и всё встанет на свои места. Так что это он себя и погубил.

— Вам известны обстоятельства его смерти?

— 5 марта 1993 года. Мы сидели с ним два часа перед его смертью. Представляете, вот днем сидишь, обедаешь, а в 9 вечера мне звонят: «Сашки нет». Это были такие жуткие времена.

— А убийцу в итоге поймали?

— Нет, до сих пор. Это был парень с заточкой, не с пистолетом. Я считаю, что это было не убийство, это было предупреждение, но оно, к сожалению, было исполнено неаккуратно. Если бы это было убийство, то был бы выстрел. После ранения он же жил 40 минут, не было крови, но скорая ехала очень долго. Его могли спасти, и всё. 40 минут он был в сознании. Так что на финале ревели все.

— Да когда ты сам со всём разбирался? Это я за тебя всю жизнь все проблемы решаю. А ты хоть знаешь, как меня зовут? — спрашивает в финале друг-афганец.

— Да мне без разницы, как тебя зовут. Уезжай отсюда! — отвечает Шишинин и получает удар заточкой.

Источник: кадр из сериал «Комбинация», реж. Никита Власов, 2024 г.











— А его наследницей является дочь Виктория?

— Да, сейчас наследником, точнее лженаследником текстов песен «Комбинации» выступает Виктория Шишинина, его дочь. Конечно, там, где автором изначально указывали ее папу. Она держится за эти права, но он не написал ни строчки. Это всё мои стихи, но он так хотел быть поэтом, так что при регистрации в РАО я написал: слова Шишинина, музыка Окорокова. American boy, Russian girls, «Белый вечер» — это всё я. Все рукописи у меня есть.

Источник: Виталий Окороков, из личного архива











— Почему вы только сейчас заявили, что все эти песни написали вы, а не вы с Шишининым?

— Мне не хотелось расстраивать родителей Саши. Пусть они ушли из этого мира, зная, что сын был такой талантливый поэт. А дочке его это всё особо не надо. У нее муж бизнесмен, у нее крупнейшее туристическое агентство в Саратове. Все эти авторские… Для нее копейки.

— Обычно кино выключают на моменте, когда начинаются титры, но в случае «Комбинации» есть к чему присмотреться, например к авторам…

— Да, у одной песни авторство указано дважды. Например, American boy — у PMI авторы Шишинин и Окороков, у «Джема» — только Окороков. Киношники решили, чтоб мы сами между собой разбирались и чтобы их потом по судам не затаскали.

Источник: кадр из сериал «Комбинация», реж. Никита Власов, 2024 г.











В большом интервью «Фонтанке» Алена Апина заявила, что Russian girls и American boy были написаны Окороковым и Шишининым. Также о своем авторстве этих хитов заявлял ныне покойный Юрий Дружков. По его словам, он передал создателю группы более 50 текстов песен, за что ему были обещаны до 30 процентов прибыли. Об этом ничего не слышали ни Апина, ни Окороков. Ну или почти не слышали.

Источник: кадр из сериал «Комбинация», реж. Никита Власов, 2024 г.











Дружков написал «Вишневую девятку», «Серегу», никаких «Американ боев», тем более «Бухгалтеров», «Колбаски» он не писал. У него есть в тетрадке American boy, но он написал там совершенно какую-то глупость: там «американский мальчик, пойдем с тобой гулять»… Он не был поэтом, он не был «Комбинацией», он был наш друг.

— Но всё же вы с ним работали, в том числе над сольными хитами артисток.

— Он, конечно, сделал «Ксюшу», потом «Леху» [уже с Аркадием Укупником] — по именам мы с ним много писали. У Овсиенко была песня «Гриша, Гриша, прохудилась моя крыша».

— Виталий Алексеевич, видимо, из-за плохого качества записи, или артикуляции Татьяны, или моего слуха, мне всё время казалось, что там «Гриша, Гриша, ангел с моей крыши». По-моему, так даже красивее.

— Нет, нет, нет. Там про то, что у тебя крыша поехала от любви. Ну и потом Овсиенко мучилась: она еле-еле спела, там надо быстро артикулировать, а это «прохудилась твоя крыша» она не могла выговорить. А тогда же компьютеров не было, на скорости писали.

Пугачева сказала: спойте «О боже!» вместо вашей «девчонки»

— Вы же еще очень необычную и красивую песню для Аллы Пугачевой написали. «Кристиан» — аллюзия на Иисуса Христа.

Источник: Виталий Окороков, из личного архива











— «Кристиан», да. Она ее, кстати, переделала год-два назад. Слышали?

— Слышал.

— Я прям офигел, там с гитарами, она перепела заново. Очень мощно.

— Мне кажется, в аранжировке Сергея Челобанова она органичнее звучала.

— Просто привыкли. С Александром Шагановым, который написал текст «Кристиана», мы дружим. Может, еще что-нибудь напишем, но пока это наша единственная с ним песня. Но спасибо, блин, помните всё это… У нас же «Кристиана» Филипп Киркоров пытался петь.

— Киркоров в принципе любит всё перепеть.

— У него, конечно, не очень получилось, но Аллу Борисовну он всегда боготворил. И это же он подошел просто, сказал: «Мне надо песню, как „Американ бой“». И мы стали писать. А «О боже» знаете?

Источник: Виталий Окороков, из личного архива











— Конечно.

— Она появилась на свет прямо при нас. Это был период, когда Пугачева сходила с ума от Челобанова, он и аранжировки делал, и бэки его слышно. Он послушал мою новую песню и сказал: надо ее «Машке» показать. Там были слова: «Девчонка, твои красивые глаза, девчонка…» Мы сидим поем, а она смотрит и такая: «Дураки! О боже!» Мы думаем, что случилось, а она: «Спойте „О боже!“ вместо вашей „девчонки“». И так оно и вышло. Даже на листке сохранилось, где она зачеркивает, она эту песню за 10 минут написала. До сих пор храню этот листок в рамочке.

Источник: Виталий Окороков, из личного архива











— В треке «Комбинации» «Баба-яга» есть мужская партия. Это вы?

— Конечно, там один поющий мужик был — это я. Потом эту песню перепели «На-На».

— В сериале вас даже показали поющим, но с другой песней.

— Да, даже в альбом с саундтреками взяли. Это ранний Окороков как поэт.

— Красиво и меланхолично. Как раз перед Новым годом. Добавлю себе в плейлист.

— Спасибо.