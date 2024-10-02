«Сейчас понимаю, что поступил слишком эгоистично»: в чем раскаивался Вячеслав Добрынин

На многие вопросы Вячеслав Добрынин так и не успел ответить Источник: Олег Дьяченко / ТАСС











Вячеслава Добрынина часто называли женским композитором. Он сам объяснял это тем, что с детства был избалован вниманием бабушки, теток и, конечно же, мамы. И в том, что во взрослой жизни он стал знаменитым композитором, прежде всего ее заслуга. А вот отцовской любви композитору испытать не удалось. Вячеслав Добрынин до конца жизни оставался, как он сам себя называл, «маменькиным сынком». Но для поклонников он навсегда останется Доктором Шлягером. 1 октября 2024 года Вячеслава Добрынина не стало. Его последние годы оказались не из легких. Но можно ли назвать легкой всю его жизнь?

Артисты поделились воспоминаниями о композиторе Вячеславе Добрынине Источник: Городские порталы

«Маменькин сынок»

Вячеслав Добрынин родился вскоре после Великой Отечественной войны, в январе 1946 года. Его родители познакомились на фронте, но отца он так никогда и не видел: после окончания боевых действий тот вернулся в родную Армению, и родственники строго-настрого запретили ему видеться с возлюбленной и не хотели видеть русскую невестку на своем пороге. От отца Вячеславу Добрынину досталось только отчество — Галустович. Или, как привычнее на русский слух, Григорьевич. Фамилию ему дали мамину — Антонов.

— Я воспитывался женщинами: мамой, тетками и бабушкой — был избалован их вниманием. Меня вполне можно назвать «маменькиным сынком», — признавался композитор. — Я с детства видел, как тяжело маме одной растить сына, как она тоскует по любви, по ласке.

Замуж мать Вячеслава Добрынина больше не вышла. Всю свою любовь и внимание она подарила сыну. Она же определила и его будущую судьбу, отдав в музыкальную школу, где будущий Доктор Шлягер выучился сперва игре на баяне, потом освоил гитару. Ну а где гитара, там и любовь к The Beatles, длинные волосы, брюки-дудочки и яркие рубахи. В таком образе он выходил к слушателям вместе со своей группой «Орфей».

Доктор Шлягер

В 24 года Вячеслав Добрынин стал гитаристом в ансамбле Олега Лундстрема, а широкой аудитории стал известен уже через год — после выхода пластинки-вкладыша с песней «Я вас люблю» в исполнении Льва Лещенко и Аллы Пугачевой. Вскоре настало время выбрать себе сценическое имя, ведь на эстраде уже был один Антонов — Юрий. Не раздумывая слишком долго, композитор остановился на фамилии дальних родственников — Добрынин.

К середине семидесятых он был уже прославленным композитором — его песни звучали на всех концертах и мероприятиях, их исполняли Лев Лещенко, София Ротару, Иосиф Кобзон, а сколько известных певцов только мечтали заполучить шлягеры Добрынина в свой репертуар.

— Добрынин делится на две части: у него есть песня «Прощай», которая является универсальной песней всей страны, — это действительно такая пиковая вершина — и на всё свое остальное творчество, в котором он достиг какого-то предела универсальности того, что у нас называется массовым вкусом или, наоборот, массовым безвкусием, — рассказывал однажды музыкальный критик Михаил Марголис. — Он тексты не писал, но так подстраивал под них усвояемые мелодии, что каждую песню можно считать шлягером.

Долгое время Вячеслав Добрынин писал музыку только для других исполнителей, но в 1986 году впервые выступил сам. Возможно, этого не произошло бы еще очень долго, но однажды рейс, на котором Михаил Боярский должен был прилететь в Москву на запись программы «Шире круг», отменили, нужно было срочно искать замену. В итоге Добрынина уговорили спеть песню «Спасатель».

Источник: «Ностальгия» / Youtube.com

С тех пор Добрынин стал регулярно появляться на экране, получил «Золотой диск» от студии грамзаписи «Мелодия» за альбомы «Колдовское озеро» и «Синий туман». В конце восьмидесятых у популярного и всеми любимого композитора и певца Вячеслава Добрынина появилось негласное прозвище — Доктор Шлягер. Тогда же маэстро и приходит в голову мысль назвать этим именем свою группу, сопровождающую его на всех концертах.

Две женщины Вячеслава Добрынина

Еще до своей популярности Вячеслав Добрынин познакомился с девушкой Ириной. Ей льстило внимание выпускника МГУ, который был старше ее на несколько лет. Однажды идя на свидание с Ириной, композитор по пути сочинил песню, а при встрече напел ее возлюбленной.

— Так родилась песня «На земле живет любовь». Когда он спел мне ее, я вдруг поняла: у нас началась любовь, — рассказывала в дальнейшем женщина.

Источник: Александр Маршал / Vk.com

Вскоре влюбленные стали жить вместе. Что очень не понравилось матери Вячеслава Добрынина, посвятившей ему всю свою жизнь. Но когда композитор заявил, что твердо намерен жениться на Ирине, захлопнула дверь перед носом невестки.

В 1978 году у Добрынина и Ирины родилась дочь. Композитор был рад наследнице, но она отвлекала его от творчества, и артист переехал жить к матери. От былой любви остались лишь редкие звонки и встречи, но браком это было не назвать.

— Сейчас понимаю, что поступил тогда слишком эгоистично, легкомысленно. Свалил к маме, в покой и тишину, — спустя годы раскаивался Добрынин. — Я не был ежеминутным свидетелем того, как росла моя дочь, как радовалась, переживала, болела. Теперь об этом сожалею.

В 1981 году мать Вячеслава Добрынина умерла. Композитор впал в депрессию, справляться с которой ему помогала солистка группы «Красные маки» Ольга Шалашова. В 1985 году Вячеслав и Ирина развелись. Но еще за год до этого он повстречал другую Ирину, которая стала его второй женой. С ней композитор познакомился на банкете в честь Валерия Газзаева: Добрынин болел за «Динамо», а она была замужем за одним из спортсменов.

— Мы сразу начали бросать друг на друга заинтересованные взгляды. А потом оба, как по команде, встали и пошли на танцпол. Оказались вместе в паре, разговорились, каждый рассказывал о себе. Тогда-то и узнала, что он и есть композитор Добрынин, песни которого я, конечно же, слышала, — рассказывала позже женщина. — Уже через три дня Слава нашел мой телефон, позвонил и пригласил на свидание. С тех пор мы не расстаемся.

Внебрачный сын

В 2020-х у композитора объявился внебрачный сын. Мужчина по имени Альберт Штефан, родившийся в Красноярском крае, объяснил: в 2016 году, когда он вместе с матерью смотрел телевизор, там зазвучала одна из песен Вячеслава Добрынина. И женщина неожиданно выпалила: «Это твой отец».

Альберт Штефан утверждает, что его нос — точная копия носа Вячеслава Добрынина Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Огорошенный таким сообщением, Альберт посчитал услышанное шуткой и не поверил матери. Но та продолжила и в подробностях рассказала сыну о романе со звездой.

— Как оказалось, всё произошло в Красноярске, — рассказывал Альберт Штефан в эфире программы «Малахов» (16+). — Миловидная девушка, похожая на Наталью Варлей, сразу привлекла внимание длинноволосого красавца, исполнявшего свои песни на сцене одного из клубов. Несколько раз после концертов Вячеслава они встречались. А потом артист дал девушке адрес своей московской квартиры и уехал на гастроли. Вскоре девушка узнала, что беременна.

Узнав о беременности, молодая женщина сначала написала письмо возлюбленному, а потом приехала в Москву по тому самому адресу, который ей оставил Добрынин. Там она встретилась с матерью музыканта. Внимательно выслушав незнакомку, она вынесла строгий материнский вердикт: Вячеслав только в начале карьеры, и семья будет ему мешать.

Уехав ни с чем, в дальнейшем мать Альберта Штефана дважды выходила замуж, но ни один из отчимов не смог дать Альберту настоящую отцовскую любовь. Сейчас этих мужчин уже нет в живых, и Штефан решился на смену данных в паспорте: он взял отчество предполагаемого папы — Вячеславович. По его словам, меркантильных целей он не преследует, на наследство не претендует — для него важен «контакт с отцом».

— Я ищу родственные связи. Когда мама сказала, что я его сын, я не верил, не понимал, но подумал, что надо что-то делать. Начал искать связь с ним. Мама сказала, что приезжал друг Вячеслава, который написал книгу «Доктор Шлягер». Он сфотографировал меня, потом показал фото Добрынину. Но я тогда ничего не знал, поэтому встречи у нас не получилось, — рассказывал Альберт.

Альберт Штефан долгие годы искал встречи с Вячеславом Добрыниным. Теперь поиски можно прекращать Источник: кадр из программы «Малахов» (16+)











Услышав историю Альберта Штефана, Андрей Малахов сразу же позвонил Вячеславу Добрынину. Но время он выбрал не самое подходящее — композитор восстанавливался после недавно перенесенного инсульта.

— Вы же видите, как я себя чувствую, вы знаете про мой инсульт, я восстанавливаюсь, мне надо всё переосмыслить. Позвоните летом и осенью, — ответил Добрынин в ноябре 2023 года.

Теперь на звонки Вячеслав Добрынин уже никогда не ответит.

«Чувствую себя неполноценным»

Здоровье Вячеслава Добрынина начало сдавать в 2018 году. Тогда он перенес первый инсульт. После этого артист почти перестал выходить на сцену — последний раз Добрынин выступил перед зрителями в 2019 году на шоу «Дискотека Авторадио» (16+).

За первым инсультом последовал и второй. Это сильно подкосило здоровье музыканта, и долгое время он отказывался не только от выхода на сцену, но и от любых интервью.

— Я давно уже устал давать интервью, я не просто не люблю это, я это ненавижу, — признавался Добрынин. — Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек, в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно.

Последний раз на телевидении Добрынин появился в 2021 году, когда занял кресло жюри в шоу «Суперстар. Возвращение» (16+) на НТВ, а весной 2024 года рассказывал о своем здоровье. Как оказалось, тоже в последний раз.

— Не могу сказать, что мне хорошо, — делился музыкант. — Мне присвоили инвалидную группу после двух инсультов. Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже. Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь. Чувствую себя неполноценным.

26 сентября 2024 года Вячеслава Добрынина госпитализировали с третьим инсультом.

— Последнее время он болел, мы мало общались, — поделился с изданием MSK1.RU солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. — Я ему звонил каждые месяц-два. Мы с ним болтали. Но он уже такой, ему даже тяжело говорить было, я так понимал.

По словам Льва Лещенко, после третьего инсульта Вячеслав Добрынин стал немым: