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Культура В российский прокат спустя 38 лет выйдет фильм «Лермонтов»

В российский прокат спустя 38 лет выйдет фильм «Лермонтов»

Картина расскажет о жизни великого поэта

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1 комментарий

В фильме «Лермонтов» главную роль сыграл Николай Бурляев

В октябре в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Лермонтов». Картину сняли еще в 1986 году, но положили на полку. На экраны выйдет отреставрированная и осовремененная автором версия фильма. Приурочен выход биографической киноистории к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Поэтическую интерпретацию биографии великого русского поэта снял народный артист России Николай Бурляев. Для него «Лермонтов» стал режиссерским дебютом. Бурляев написал сценарий к фильму и сыграл в нем главного героя — самого поэта. Роли в фильме исполнили Галина Беляева, Наталья Бондарчук, Юрий Мороз, Илзе Лиепа и другие.

События фильма охватывают всю недолгую жизнь поэта: от рождения в 1814 году до гибели на дуэли в 1841. Лента перенесет зрителей во времена лермонтовского детства, которое он провел в имении бабушки в селе Тарханы (ныне Лермонтово). Затем покажет духовное становление будущего поэта, семейные драмы, любовь, учебу в юнкерской школе, балы и кавказские сражения.

Михаил Лермонтов в детстве

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Михаил Лермонтов в детстве

Михаил Лермонтов и Варвара Лопухина

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Михаил Лермонтов и Варвара Лопухина

Михаил Лермонтов на Кавказе

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Михаил Лермонтов на Кавказе

Съемки фильма проходили в значимых для Лермонтова местах — в Москве, Тарханах, Санкт-Петербурге и, наконец, на Кавказе, куда поэта отправили воевать и где он провел последние годы жизни.

Картина проделала долгий путь к зрителю. В свое время киноработа Бурляева получила неоднозначные отзывы критиков. Автора фильма обвинили в искажении биографических фактов. Однако нашлись те, кто всё же поддержал фильм. Например, поэт Арсений Тарковский (отец легендарного режиссера) высоко оценил картину Бурляева и написал, что в ней ему понравилось буквально всё. С ним был солидарен и писатель Виктор Астафьев.

— Обыватель приходит и уходит, а прекрасное остается. Лермонтова второй раз не убить! — заявил Астафьев в ответ на негативные рецензии.

Оператор — Олег Мартынов

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Оператор — Олег Мартынов

Съемочная команда фильма «Лермонтов»

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Съемочная команда фильма «Лермонтов»

Автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли — Николай Бурляев

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Автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли — Николай Бурляев


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Михаил Лермонтов Фильм Премьера Кинотеатр Октябрь Кино Николай Бурляев Карен Шахназаров Наталья Бондарчук
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Комментарии
1
Гость
16 сентября 2024, 18:29
через 338 лет выйдет фильм о Алексее или Немцове
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