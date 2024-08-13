«Все билеты расхватали». Будет ли концерт Башмета в Ярославле? Ответ Минкульта

Концерт пройдет вечером 13 августа Источник: Кирилл Поверинов











Во вторник, 13 августа, в Ярославле пройдет концерт именитого дирижера Юрия Башмета. Несмотря на предупреждение спасателей о непогоде, музыкальный вечер состоится. Об этом заверили наш портал в пресс-службе областного Министерства культуры.

— Погода не повлияет, — рассказали 76.RU в ярославском Минкульте. — Ярославцы все билеты расхватали за несколько часов.



Отметим, что в МЧС сделали заявление в связи с проведением мероприятия. Спасатели напомнили о правилах эксплуатации электроприборов. В инструктаже принимали участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому, Ленинскому, Дзержинскому районам Ярославля

— 13 августа 2024 года на Советской площади города Ярославля пройдет грандиозный концерт с участием известного дирижера Юрия Башмета. <...> Доведены основные требования пожарной безопасности, правила расстановки сцены, посадочных мест, правила эксплуатации и монтажа электрооборудования. Все указанные правила и требования доведены до организаторов мероприятия. Также с волонтерами, обслуживающими данный концерт, проведены противопожарные инструктажи, на которых им доведены правила пользования первичной системой пожаротушения, а также правильные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Лебедев.

Напомним, концерт пройдет под открытым небом на Советской площади. Выступающие исполнят произведения русских композиторов. В программе примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр и хоровая филармоническая капелла «Ярославия».