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В Ярославле пройдет концерт Юрия Башмета

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Культура «Все билеты расхватали». Будет ли концерт Башмета в Ярославле? Ответ Минкульта

«Все билеты расхватали». Будет ли концерт Башмета в Ярославле? Ответ Минкульта

В МЧС выдали экстренное предупреждение о грозе

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1 комментарий
Концерт пройдет вечером 13 августа

Во вторник, 13 августа, в Ярославле пройдет концерт именитого дирижера Юрия Башмета. Несмотря на предупреждение спасателей о непогоде, музыкальный вечер состоится. Об этом заверили наш портал в пресс-службе областного Министерства культуры.

— Погода не повлияет, — рассказали 76.RU в ярославском Минкульте. — Ярославцы все билеты расхватали за несколько часов.

Отметим, что в МЧС сделали заявление в связи с проведением мероприятия. Спасатели напомнили о правилах эксплуатации электроприборов. В инструктаже принимали участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому, Ленинскому, Дзержинскому районам Ярославля

— 13 августа 2024 года на Советской площади города Ярославля пройдет грандиозный концерт с участием известного дирижера Юрия Башмета. <...> Доведены основные требования пожарной безопасности, правила расстановки сцены, посадочных мест, правила эксплуатации и монтажа электрооборудования. Все указанные правила и требования доведены до организаторов мероприятия. Также с волонтерами, обслуживающими данный концерт, проведены противопожарные инструктажи, на которых им доведены правила пользования первичной системой пожаротушения, а также правильные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Лебедев.

Напомним, концерт пройдет под открытым небом на Советской площади. Выступающие исполнят произведения русских композиторов. В программе примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр и хоровая филармоническая капелла «Ярославия».

На стоячие места у сцены ранее бесплатно выдавались билеты. Получить их можно было с 10 до 19 часов 7 августа. Также были предусмотрены сидячие места стоимостью от 200 до 600 рублей.

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Музыкант Концерт Погода Юрий Башмет
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Комментарии
1
Гость
13 августа 2024, 18:53
как общественный деятель он противен
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