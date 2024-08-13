Дожди закончатся, тепло вернется: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

В Ярославль вернется тепло Источник: Александра Мамонтова











МЧС по Ярославской области предупредило ярославцев о возможности грозы во второй половине суток вторника, 13 августа.



— В период с 12:00 до 21:00 местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем. При грозе усиление северного, северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду, — сообщили спасатели.



При этом ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем поднимется до +23 градусов.



Специалисты центра «Фобос» сообщили, что период сильных дождей в Центральной России, наконец, завершается.



— Сегодня финальный день ненастья. Уже в среду погода наладится и начнется потепление, — отметили в «Фобосе» 13 августа.



В Ярославской области погода в ближайшие дни будет такой:



среда, 14 августа: облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов. Температура воздуха днем: +18…+23 градуса.



четверг, 15 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +6…+11 градусов. Температура воздуха днем: +16…+21 градусов;

пятница, 16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +10 градусов. Температура воздуха днем: +22 градуса;



суббота, 17 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +11 градусов. Температура воздуха днем: +24 градуса;

