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Лето Дожди закончатся, тепло вернется: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

Дожди закончатся, тепло вернется: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

Но напоследок регион накроет гроза

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В Ярославль вернется тепло

МЧС по Ярославской области предупредило ярославцев о возможности грозы во второй половине суток вторника, 13 августа.

— В период с 12:00 до 21:00 местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем. При грозе усиление северного, северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду, — сообщили спасатели.

При этом ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем поднимется до +23 градусов.

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что период сильных дождей в Центральной России, наконец, завершается.

— Сегодня финальный день ненастья. Уже в среду погода наладится и начнется потепление, — отметили в «Фобосе» 13 августа.

В Ярославской области погода в ближайшие дни будет такой:

  • среда, 14 августа: облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов. Температура воздуха днем: +18…+23 градуса.

  • четверг, 15 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +6…+11 градусов. Температура воздуха днем: +16…+21 градусов;

  • пятница, 16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +10 градусов. Температура воздуха днем: +22 градуса;

  • суббота, 17 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +11 градусов. Температура воздуха днем: +24 градуса;

  • воскресенье, 18 августа: облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов. Температура воздуха днем: +25 градусов.

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