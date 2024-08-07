В центре Ярославля пройдет большой бесплатный концерт именитого музыканта. Кто приедет

В центре Ярославля пройдет бесплатный концерт Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле пройдет бесплатный концерт дирижера Юрия Башмета и оперного певца Ильдара Абдразакова (6+). Послушать музыкантов можно будет 13 августа на Советской площади.

— В этот раз для зрителей вновь прозвучат выдающиеся произведения великих русских композиторов. В программе примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр и хоровая филармоническая капелла «Ярославия», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев у себя в соцсетях.



Чтобы бесплатно попасть на концерт, билеты надо будет взять в кассе заранее. Получить их можно в КЗЦ «Миллениум» с 7 августа с 10 до 19 часов.

— На одного человека выдается максимум четыре бесплатных билета. Всего их 1000 штук на стоячих местах у сцены. Их можно получить только очно, по телефону не бронируем, — объяснила в разговоре с 76.RU сотрудница КЦЗ. — Также есть сидячие места, они платные. Стоят от 200 до 600 рублей.

Как пояснили в региональном правительстве, сидячие места также можно будет купить по «Пушкинской карте», которая выдается школьником и студентам от 14 до 22 лет.