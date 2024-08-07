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Город В центре Ярославля пройдет большой бесплатный концерт именитого музыканта. Кто приедет

В центре Ярославля пройдет большой бесплатный концерт именитого музыканта. Кто приедет

Рассказываем, как попасть на выступление

4 038
7 комментариев
В центре Ярославля пройдет бесплатный концерт

В Ярославле пройдет бесплатный концерт дирижера Юрия Башмета и оперного певца Ильдара Абдразакова (6+). Послушать музыкантов можно будет 13 августа на Советской площади.

— В этот раз для зрителей вновь прозвучат выдающиеся произведения великих русских композиторов. В программе примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр и хоровая филармоническая капелла «Ярославия», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев у себя в соцсетях.

Чтобы бесплатно попасть на концерт, билеты надо будет взять в кассе заранее. Получить их можно в КЗЦ «Миллениум» с 7 августа с 10 до 19 часов.

— На одного человека выдается максимум четыре бесплатных билета. Всего их 1000 штук на стоячих местах у сцены. Их можно получить только очно, по телефону не бронируем, — объяснила в разговоре с 76.RU сотрудница КЦЗ. — Также есть сидячие места, они платные. Стоят от 200 до 600 рублей.

Как пояснили в региональном правительстве, сидячие места также можно будет купить по «Пушкинской карте», которая выдается школьником и студентам от 14 до 22 лет.

Напомним, что в 2023 году Юрий Башмет уже приезжал в Ярославль с концертом (6+). Вместе с музыкантом на Советской площади выступили Константин Хабенский и актриса Ольга Летвинова. За несколько дней до и после выступления в городе перекрыли центральные улицы. Из-за большого ажиотажа на бесплатные места напечатали дополнительные билеты. Сотни людей собрались на концерте: как это было, показали в фоторепортаже.

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Концерт Бесплатный концерт Дирижер Юрий Башмет
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Комментарии
7
Гость
7 августа 2024, 12:35
Кто это?
Гость
7 августа 2024, 12:58
Интересно,сколько заплатили этим деятелям в области,где многодетным семьям с низким доходом дают по пять тысяч на ребенка
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