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Культура Алла Пугачева может дать сольный концерт в России? Что об этом говорят Галкин* и директор певицы

Алла Пугачева может дать сольный концерт в России? Что об этом говорят Галкин* и директор певицы

Примадонна якобы хочет оспорить статус иноагента своего супруга

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19 комментариев
Возвращению Примадонны уже обрадовалась Анастасия Волочкова
Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Максимом Александровичем Галкиным либо касается деятельности иностранного агента Максима Александровича Галкина.

Максим Галкин* опроверг информацию о том, что Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России. О планирующемся выступлении утром 6 августа сообщил Telegram-канал Mash: о планах певицы изданию якобы рассказал продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением Примадонны.

— Выдумка от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? — написал Галкин* на своей странице в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

По данным Mash, Пугачева решила приехать в Россию в том числе для того, чтобы «решить вопрос с иноагентством» своего супруга. Визит должен продлиться неделю, за это время певица рассмотрит площадки для потенциального концерта и пообщается с юристами.

— Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России? — прокомментировал эти слова Галкин*.

Информацию о возможном концерте опровергла в разговоре с MSK1.RU и директор артистки Елена Чупракова.

— Галкин* же написал, что это фейк. Это фейк, — сказала MSK1.RU концертный директор.

При этом некоторые российские звезды обрадовались этой новости и попросили артистку вернуться в Россию. Например, с таким обращением выступила Анастасия Волочкова.

— Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе, — написала она и выложила совместное фото с Примадонной.

А вы бы хотели, чтобы Алла Пугачева выступила с концертом в Москве?

Да
Нет

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщал, что генпрокуратура начала процедуру признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Однако Минюст РФ не нашел оснований для внесения Примадонны в список.

*Признан в РФ иноагентом.

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Комментарии
19
Гость
6 августа 2024, 13:24
Алла, ты звезда !
Гость
6 августа 2024, 14:31
Алла это лучшее что здесь было ♥️♥️♥️👏💯🫶🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Ярославец
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