Ущерб на 51 миллион: в Ярославле задержали высокопоставленного сотрудника регионального УМВД

Сейчас на задержанного завели уголовное дело. Идет расследование. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.



При этом служебную проверку проводят и в самом ярославском УМВД.



— В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.



Напомним, 28 сентября бывшего полковника полиции, замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела капитального строительства и ремонта Евгения Терехова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Он также брал деньги с подрядчиков и субподрядчиков, которые выполняли работы на объектах УМВД, за общее покровительство, а также за приемку невыполненных или выполненных с нарушениями работ. Его признали виновным в незаконном получении 9 миллионов. Терехова приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

