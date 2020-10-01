Ущерб на 51 миллион: в Ярославле задержали высокопоставленного сотрудника регионального УМВД

В Ярославле задержали начальника тыла УМВД
В Ярославле задержали высокопоставленного сотрудника регионального УМВД. Его подозревают в превышении должностных полномочий, из-за которых впустую были потрачены миллионы рублей. По предварительной информации, речь идет об Алексее Ключареве.
— Из материалов уголовного дела следует, что в период с 2012 по 2013 год подозреваемый, занимавший на тот момент должность начальника тыла УМВД России по Ярославской области, подписывал акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения. Действиями подозреваемого причинен ущерб на сумму более 51 миллиона рублей, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Сейчас на задержанного завели уголовное дело. Идет расследование. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
При этом служебную проверку проводят и в самом ярославском УМВД.
— В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 28 сентября бывшего полковника полиции, замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела капитального строительства и ремонта Евгения Терехова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Он также брал деньги с подрядчиков и субподрядчиков, которые выполняли работы на объектах УМВД, за общее покровительство, а также за приемку невыполненных или выполненных с нарушениями работ. Его признали виновным в незаконном получении 9 миллионов. Терехова приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Не исключено, что задержание Ключарева связано с делом Терехова.