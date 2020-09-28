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Миллионные взятки: вынесли приговор бывшему полковнику ярославского УМВД

Подробности дела Евгения Терехова

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Евгения Терехова приговорили к реальному сроку

Евгения Терехова приговорили к реальному сроку

Бывший полковник ярославского УМВД Евгений Терехов осужден за взятки

Бывшего полковника полиции, замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела капитального строительства и ремонта Евгения Терехова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. В деле говорится о пяти эпизодах. Бывший полковник полиции брал деньги с подрядчиков и субподрядчиков, которые выполняли работы на объектах УМВД, за общее покровительство, а также за приемку невыполненных или выполненных с нарушениями работ.

— Общая сумма взяток составила более 9 миллионов рублей, — уточнили в Ярославском областном суде.

Евгений Терехов вину в совершении преступлений признал. 28 сентября Кировский районный суд Ярославля приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Бывший полковник УМВД получил взяток почти на 9 миллионов рублей

Бывший полковник УМВД получил взяток почти на 9 миллионов рублей

— Также Терехову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций в органах госвласти, органах местного самоуправления в течение 10 лет. 7608 тысяч рублей, полученные в ходе преступной деятельности, конфискованы в пользу государства, — добавили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, Евгения Терехова задержали в августе прошлого года прямо у «серого дома». Расследованием преступления занимался Следственный комитет России по Ярославской области.

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Евгений Тереховвзяткикоррупция
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