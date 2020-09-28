Миллионные взятки: вынесли приговор бывшему полковнику ярославского УМВД

Бывший полковник ярославского УМВД Евгений Терехов осужден за взятки
Бывшего полковника полиции, замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела капитального строительства и ремонта Евгения Терехова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. В деле говорится о пяти эпизодах. Бывший полковник полиции брал деньги с подрядчиков и субподрядчиков, которые выполняли работы на объектах УМВД, за общее покровительство, а также за приемку невыполненных или выполненных с нарушениями работ.
— Общая сумма взяток составила более 9 миллионов рублей, — уточнили в Ярославском областном суде.
Евгений Терехов вину в совершении преступлений признал. 28 сентября Кировский районный суд Ярославля приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
— Также Терехову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций в органах госвласти, органах местного самоуправления в течение 10 лет. 7608 тысяч рублей, полученные в ходе преступной деятельности, конфискованы в пользу государства, — добавили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Напомним, Евгения Терехова задержали в августе прошлого года прямо у «серого дома». Расследованием преступления занимался Следственный комитет России по Ярославской области.