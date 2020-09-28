Миллионные взятки: вынесли приговор бывшему полковнику ярославского УМВД

— Также Терехову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций в органах госвласти, органах местного самоуправления в течение 10 лет. 7608 тысяч рублей, полученные в ходе преступной деятельности, конфискованы в пользу государства, — добавили в пресс-службе Ярославского областного суда.



Напомним, Евгения Терехова задержали в августе прошлого года прямо у «серого дома». Расследованием преступления занимался Следственный комитет России по Ярославской области.

