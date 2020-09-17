«Как доказать, что скинул с моста»: рыбинец, убивший многодетную маму, гуглил, как замести следы

Рыбинец, убивший многодетную маму, гуглил, как замести следы
В Ярославской области вынесли приговор мужчине, жестоко убившему многодетную маму в Рыбинске. История вышла дикая. Дело расследовало управление Следственного комитета по Ярославской области. В его материалах есть свидетельства родных и самого осуждённого, которые рассказали, как всё было в ту ночь в сентябре прошлого года.
35-летняя Оксана, мама троих детей, вместе с сестрой отдыхала в баре у пивзавода. Девушки выпивали. Не то чтобы Оксана была сильно пьющей, но иногда любила выпить пива.
— Ей было тяжело, она иногда выпивала пиво, но нечасто, — рассказала мама убитой.
СЮЖЕТ
В тот вечер в бар Оксана пошла с двоюродной сестрой. Девушки выпили. В этот момент к Оксане и подошёл молодой мужчина. В материалах дела указана его фамилия — Евстафьев.
Позвал девушку танцевать, заигрывал, но получил отказ.
Всё это очень не понравилось сестре Оксаны. Она упрашивала её уйти домой. Девушки поссорились. Оксана в порыве ярости ударила сестру пивной кружкой по лицу. Охрана вывела обеих. И Оксана рванула прочь от сестры куда-то в темноту, на тропинку. Сестра окликнула её, но та не остановилась. Следом за Оксаной двинулся Евстафьев.
Там, в темноте, они поругались. Оксана была не из тех, кто будет деликатничать: даже мама на суде сказала, что девушка могла вспылить и дерзко ответить, если скажут что-то обидное.
— На мосту начала обзывать, оскорблять, ударила по щеке, — рассказывал потом Евстафьев.
Сестра Оксаны побежала домой и вызвала полицию. Вместе с сыном Оксаны бросилась на поиски и сама. Утром тело нашли под мостом. Всё лицо было в крови, накрыто капюшоном.
— Ноги её были вытянуты прямо, раздвинуты на ширину плеч, правая рука согнута в локте и находилась выше головы, левая вытянута вдоль туловища, — цитируют показания сына в суде.
Сын (ему тогда не было и 18 лет) подошёл к маме, набрал 112 и вызвал полицию. Дальше помнит плохо — впал в состояние шока. Хоронили Оксану в закрытом гробу.
Евстафьева поймали через месяц.
Его знакомые говорят: добрый, хороший, отзывчивый человек, готовый прийти на помощь близким людям. По темпераменту флегматичен, никогда не раздражается, не вспыльчивый. Девушки, которые с ним встречались, говорили, что странностей и жестокости не проявлял.
А вот бывшая жена рассказала другое: мог быть и чрезмерно спокойным, ни на что не реагировать, а мог взрываться из-за пустяка. Если случались ссоры, мог перейти на грубости, оскорблять, мог применить силу, толкнуть, один раз даже ударил ногой.
— Он постоянно общался с какими-то девушками лично, в социальных сетях, при этом не объяснял, кто это, либо объяснял, что это просто знакомые, говорил, что обмениваются музыкой. При этом девушки, с которыми он переписывался в социальной сети, в основном были одного типажа: молоденькие, но совершеннолетние, стройные, даже худенькие, — рассказала бывшая жена.
Пока Евстафьева искали, он размышлял, каковы его шансы уйти от наказания. К делу оперативники приложили данные по его поисковым запросам. Парень гуглил, ищут ли его: «убил девушку и скинул с моста», «жестокое убийство», «новости Рыбинск», «камеры Ател на мосту через Черёмуху». И прикидывал, как ему отмазаться: «приостановление уголовного дела основания», «дело закрыто из-за невозможности установить…», «как доказать, что скинул с моста…», «статистика СКР о раскрытии преступлений», «какой процент раскрываемости убийств».
Суд признал его виновным и назначил семь лет колонии строгого режима.