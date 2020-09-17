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«Как доказать, что скинул с моста»: рыбинец, убивший многодетную маму, гуглил, как замести следы

Поставлена точка в громком деле в Ярославской области

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Оксане было всего 35 лет

Оксане было всего 35 лет

Рыбинец, убивший многодетную маму, гуглил, как замести следы

В Ярославской области вынесли приговор мужчине, жестоко убившему многодетную маму в Рыбинске. История вышла дикая. Дело расследовало управление Следственного комитета по Ярославской области. В его материалах есть свидетельства родных и самого осуждённого, которые рассказали, как всё было в ту ночь в сентябре прошлого года.

35-летняя Оксана, мама троих детей, вместе с сестрой отдыхала в баре у пивзавода. Девушки выпивали. Не то чтобы Оксана была сильно пьющей, но иногда любила выпить пива.

— Ей было тяжело, она иногда выпивала пиво, но нечасто, — рассказала мама убитой.

СЮЖЕТ

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В тот вечер в бар Оксана пошла с двоюродной сестрой. Девушки выпили. В этот момент к Оксане и подошёл молодой мужчина. В материалах дела указана его фамилия — Евстафьев.

Позвал девушку танцевать, заигрывал, но получил отказ.

Всё это очень не понравилось сестре Оксаны. Она упрашивала её уйти домой. Девушки поссорились. Оксана в порыве ярости ударила сестру пивной кружкой по лицу. Охрана вывела обеих. И Оксана рванула прочь от сестры куда-то в темноту, на тропинку. Сестра окликнула её, но та не остановилась. Следом за Оксаной двинулся Евстафьев.

Там, в темноте, они поругались. Оксана была не из тех, кто будет деликатничать: даже мама на суде сказала, что девушка могла вспылить и дерзко ответить, если скажут что-то обидное.

— На мосту начала обзывать, оскорблять, ударила по щеке, — рассказывал потом Евстафьев.

Сестра Оксаны побежала домой и вызвала полицию. Вместе с сыном Оксаны бросилась на поиски и сама. Утром тело нашли под мостом. Всё лицо было в крови, накрыто капюшоном.

— Ноги её были вытянуты прямо, раздвинуты на ширину плеч, правая рука согнута в локте и находилась выше головы, левая вытянута вдоль туловища, — цитируют показания сына в суде.

Сын (ему тогда не было и 18 лет) подошёл к маме, набрал 112 и вызвал полицию. Дальше помнит плохо — впал в состояние шока. Хоронили Оксану в закрытом гробу.

Евстафьева поймали через месяц.

Его знакомые говорят: добрый, хороший, отзывчивый человек, готовый прийти на помощь близким людям. По темпераменту флегматичен, никогда не раздражается, не вспыльчивый. Девушки, которые с ним встречались, говорили, что странностей и жестокости не проявлял.

А вот бывшая жена рассказала другое: мог быть и чрезмерно спокойным, ни на что не реагировать, а мог взрываться из-за пустяка. Если случались ссоры, мог перейти на грубости, оскорблять, мог применить силу, толкнуть, один раз даже ударил ногой.

— Он постоянно общался с какими-то девушками лично, в социальных сетях, при этом не объяснял, кто это, либо объяснял, что это просто знакомые, говорил, что обмениваются музыкой. При этом девушки, с которыми он переписывался в социальной сети, в основном были одного типажа: молоденькие, но совершеннолетние, стройные, даже худенькие, — рассказала бывшая жена.

Пока Евстафьева искали, он размышлял, каковы его шансы уйти от наказания. К делу оперативники приложили данные по его поисковым запросам. Парень гуглил, ищут ли его: «убил девушку и скинул с моста», «жестокое убийство», «новости Рыбинск», «камеры Ател на мосту через Черёмуху». И прикидывал, как ему отмазаться: «приостановление уголовного дела основания», «дело закрыто из-за невозможности установить…», «как доказать, что скинул с моста…», «статистика СКР о раскрытии преступлений», «какой процент раскрываемости убийств».

Суд признал его виновным и назначил семь лет колонии строгого режима.

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Рыбинскубили женщину
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