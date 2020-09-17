«Как доказать, что скинул с моста»: рыбинец, убивший многодетную маму, гуглил, как замести следы

В тот вечер в бар Оксана пошла с двоюродной сестрой. Девушки выпили. В этот момент к Оксане и подошёл молодой мужчина. В материалах дела указана его фамилия — Евстафьев.



Позвал девушку танцевать, заигрывал, но получил отказ.



Всё это очень не понравилось сестре Оксаны. Она упрашивала её уйти домой. Девушки поссорились. Оксана в порыве ярости ударила сестру пивной кружкой по лицу. Охрана вывела обеих. И Оксана рванула прочь от сестры куда-то в темноту, на тропинку. Сестра окликнула её, но та не остановилась. Следом за Оксаной двинулся Евстафьев.



Там, в темноте, они поругались. Оксана была не из тех, кто будет деликатничать: даже мама на суде сказала, что девушка могла вспылить и дерзко ответить, если скажут что-то обидное.



— На мосту начала обзывать, оскорблять, ударила по щеке, — рассказывал потом Евстафьев.



Сестра Оксаны побежала домой и вызвала полицию. Вместе с сыном Оксаны бросилась на поиски и сама. Утром тело нашли под мостом. Всё лицо было в крови, накрыто капюшоном.



— Ноги её были вытянуты прямо, раздвинуты на ширину плеч, правая рука согнута в локте и находилась выше головы, левая вытянута вдоль туловища, — цитируют показания сына в суде.

