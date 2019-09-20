Тело нашёл сын: в Рыбинске убили многодетную маму

В Рыбинске нашли тело молодой женщины. Это случилось в выходные. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре у пивзавода. Пока не ясно, что случилось в ту ночь, но пока сестра одевалась, девушка ушла без неё. И словно растворилась в ночи. А наутро молодую маму нашли убитой под мостом, где протекает река Черёмуха, недалеко от офиса «МФЦ». Голое тело, накрытое курточкой, нашёл старший сын, которому нет ещё и восемнадцати. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.



— Она была замечательной мамой и прекрасной женой! Мой муж — её двоюродный брат. И я сама с ней была знакома. Случилось горе... Никто от этого не застрахован, увы. Детей никто не бросил, у них есть отец и самая замечательная в мире бабушка, — написала родственница погибшей Анастасия Ефимова.

