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Криминал

Тело нашёл сын: в Рыбинске убили многодетную маму

Подробности дикой расправы над женщиной в Ярославской области

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Женщине было всего 35 лет

Женщине было всего 35 лет

В Рыбинске нашли тело молодой женщины. Это случилось в выходные. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре у пивзавода. Пока не ясно, что случилось в ту ночь, но пока сестра одевалась, девушка ушла без неё. И словно растворилась в ночи. А наутро молодую маму нашли убитой под мостом, где протекает река Черёмуха, недалеко от офиса «МФЦ». Голое тело, накрытое курточкой, нашёл старший сын, которому нет ещё и восемнадцати. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.

— Она была замечательной мамой и прекрасной женой! Мой муж — её двоюродный брат. И я сама с ней была знакома. Случилось горе... Никто от этого не застрахован, увы. Детей никто не бросил, у них есть отец и самая замечательная в мире бабушка, — написала родственница погибшей Анастасия Ефимова.

Увы, трое детей в раннем возрасте лишились молодой мамы. Её уже не вернешь. Преступника ищут, опрашивают очевидцев. Следственный комитет пока не даёт комментариев, чтобы не навредить расследованию.

— Моя сестра была замечательным человеком. Это жестокое убийство — просто стечение обстоятельств. Надеюсь, этого урода найдут и посадят надолго, — говорит сестра погибшей Наталья Корябкина.

Если вы были в тот вечер в том баре или рядом или что-то знаете о случившемся и вероятных причинах, свяжитесь с редакцией! Можно позвонить нам 89106621773, написать на почту 76@rugion.ru или в личку Вконтакте.

Эта история напоминает ту, которая случилась летом 2018 года. В Ярославле в кустах нашли изуродованное тело мамы двоих детей. Уголовное дело расследовали несколько месяцев. Лишь в феврале следователь озвучили официальную версию гибели Анны Даниловой.

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убийствоубили женщинукриминал

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    20 сен 2019 в 18:09

    Зная нашу "правоохранительную" я против смертной казни.Но я "за"был бы при условии правосудия.Но это нереально.

    Кукуев
    20 сен 2019 в 17:53

    пьянство и шатание по кабакам и улицам до добра не доводит.

    Гость
    20 сен 2019 в 17:49

    Дома надо сидеть и детьми заниматься, а не по пабам расхаживает.