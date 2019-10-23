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Убили маму 3 детей
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Убийство многодетной мамы в Рыбинске: арестовали подозреваемого

Что известно на данный момент о громком деле в Ярославской области

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Тело 35-летней женщины нашли на берегу под мостом

Тело 35-летней женщины нашли на берегу под мостом

В Ярославле следователи рассказали, как продвигается дело об убийстве многодетной мамы в Рыбинске.

Обвинение предъявили 34-летнему местному жителю.

— Обвинение предъявлено по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). С ним продолжают проводиться следственные действия. Суд заключил мужчину под стражу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Всё произошло в сентябре. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре «1878» у пивзавода в Рыбинске. Оксана вышла из бара без сестры и пропала. Её тело под мостом нашёл старший сын, которому нет ещё и 18. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.

У Оксаны остались трое детей. А история стала обрастать слухами — сама ли женщина упала с обрыва к реке, или ей «помогли»? Были даже предположения, что её изнасиловали. Но пока предположения не подтверждены официально.

Мы ведём хронику, где публикуем все подробности истории.

Если вы были в тот вечер в том баре или рядом и что-то знаете о случившемся и вероятных причинах, свяжитесь с редакцией! Можно позвонить нам 89106621773, написать на почту 76@rugion.ru или в личку во «ВКонтакте».

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