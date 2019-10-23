Убийство многодетной мамы в Рыбинске: арестовали подозреваемого

Всё произошло в сентябре. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре «1878» у пивзавода в Рыбинске. Оксана вышла из бара без сестры и пропала. Её тело под мостом нашёл старший сын, которому нет ещё и 18. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.

— Обвинение предъявлено по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). С ним продолжают проводиться следственные действия. Суд заключил мужчину под стражу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

В Ярославле следователи рассказали, как продвигается дело об убийстве многодетной мамы в Рыбинске.

У Оксаны остались трое детей. А история стала обрастать слухами — сама ли женщина упала с обрыва к реке, или ей «помогли»? Были даже предположения, что её изнасиловали. Но пока предположения не подтверждены официально.



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