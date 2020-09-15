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Тема дняЗверское убийство двух девочек-сестёр

Зверское убийство двух девочек в Рыбинске: где видели подозреваемого. Всё, что известно к этому часу

Хроника расследования страшного преступления в Ярославской области

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Мужчину разыскивают все силовики

Мужчину разыскивают все силовики

Убийство двух девочек в Рыбинске 15 сентября 2020: что известно

Сегодня в Рыбинске произошло чудовищное убийство. Мужчина зарезал двух девочек-сестёр 9 и 14 лет. И бросился в бега. Собираем в одном материале всё, что известно к этому часу.

Ольга Прохорова

Пишут, что видели в Ермаково. Это населенный пункт в сторону Ярославля из Рыбинска.

Ольга Прохорова

Местные говорят, подозреваемый работал на одном из местных заводов.

Ольга Прохорова

Страницу подозреваемого атаковали хейтеры.

Ольга Прохорова

Страница подозреваемого полна любовных признаний к своей женщине.

Ольга Прохорова

На месте работают прокуроры.

Ольга Прохорова

Убийство произошло в микрорайоне Переборы.

Ольга Прохорова

Местные говорят - видели Виталия Молчанова на Мехзаводе (микрорайон Волжский) на велосипеде.

- В полицию сообщили. В серой куртке. Ехал от Сеченова 19 по Набережной, - пишут в соцсетях.

Ольга Прохорова

Ориентировка на подозреваемого

Появилась ориентировка на подозреваемого.

Ольга Прохорова

Что известно о семье

Семья девочек переехала в Ярославскую области около месяца назад из Омской области.

Погибших обнаружила мать, вернувшись с работы.

Ольга Прохорова

Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. На место происшествия выехал Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин.

Ольга Прохорова

Полиция:

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

Следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».

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Рыбинск
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