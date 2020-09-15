Зверское убийство двух девочек в Рыбинске: где видели подозреваемого. Всё, что известно к этому часу

Пишут, что видели в Ермаково. Это населенный пункт в сторону Ярославля из Рыбинска.
Местные говорят, подозреваемый работал на одном из местных заводов.
Страницу подозреваемого атаковали хейтеры.
Страница подозреваемого полна любовных признаний к своей женщине.
На месте работают прокуроры.
Убийство произошло в микрорайоне Переборы.
Местные говорят - видели Виталия Молчанова на Мехзаводе (микрорайон Волжский) на велосипеде.
- В полицию сообщили. В серой куртке. Ехал от Сеченова 19 по Набережной, - пишут в соцсетях.
Ориентировка на подозреваемого
Появилась ориентировка на подозреваемого.
Что известно о семье
Семья девочек переехала в Ярославскую области около месяца назад из Омской области.
Погибших обнаружила мать, вернувшись с работы.
Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. На место происшествия выехал Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин.
Полиция:
- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.
Следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».