В Ярославле эксгибиционист сбежал из-под домашнего ареста. Первые подробности

В Ярославле из-под домашнего ареста сбежал 40-летний эксгибиционист. Мужчина разрезал электронный браслет и удрал из квартиры, в которой должен был дожидаться суда.



— Несмотря на предоставленную ему судом возможность находиться на период следствия по месту жительства, заниматься воспитанием своих детей и тем самым доказать суду возможность исправления без реального лишения свободы, обвиняемый, нарушив целостность прикрепленного к нему электронного браслета, скрылся от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.