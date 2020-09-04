В Ярославле эксгибиционист сбежал из-под домашнего ареста. Первые подробности

В Ярославле педофил сбежал из-под домашнего ареста
В Ярославле из-под домашнего ареста сбежал 40-летний эксгибиционист. Мужчина разрезал электронный браслет и удрал из квартиры, в которой должен был дожидаться суда.
— Несмотря на предоставленную ему судом возможность находиться на период следствия по месту жительства, заниматься воспитанием своих детей и тем самым доказать суду возможность исправления без реального лишения свободы, обвиняемый, нарушив целостность прикрепленного к нему электронного браслета, скрылся от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.
В итоге мужчину всё равно поймали. Оставшееся время перед судом он проведет за решеткой.
Напомним, накануне полицейские задержали центре Ярославля 62-летнего педофила. Пьяный мужчина снимал штаны на детской площадке и предлагал детям посмотреть на это за 200 рублей. На мужчину завели уголовное дело.