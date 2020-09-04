4 сентября пятница
СЕЙЧАС +20°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняМассовое заражение COVID в Ярославле

Все новости

Все новости

В Ярославле эксгибиционист сбежал из-под домашнего ареста. Первые подробности

Мужчина разрезал электронный браслет на ноге

947
6Обсудить

Поделиться

Подозреваемого отправили за решетку

Подозреваемого отправили за решетку

В Ярославле педофил сбежал из-под домашнего ареста

В Ярославле из-под домашнего ареста сбежал 40-летний эксгибиционист. Мужчина разрезал электронный браслет и удрал из квартиры, в которой должен был дожидаться суда.

— Несмотря на предоставленную ему судом возможность находиться на период следствия по месту жительства, заниматься воспитанием своих детей и тем самым доказать суду возможность исправления без реального лишения свободы, обвиняемый, нарушив целостность прикрепленного к нему электронного браслета, скрылся от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.

В итоге мужчину всё равно поймали. Оставшееся время перед судом он проведет за решеткой.

Напомним, накануне полицейские задержали центре Ярославля 62-летнего педофила. Пьяный мужчина снимал штаны на детской площадке и предлагал детям посмотреть на это за 200 рублей. На мужчину завели уголовное дело.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославльэксгибиционист
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!