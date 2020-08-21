«Кромешный ужас»: в Ярославле задержали педофила

В Ярославле задержали мужчину, которого подозревают в педофилии. Об этом в соцсетях рассказала ярославская правозащитница Ирина Бирюкова.



По словам женщины, от его действий, предположительно, пострадали несколько девочек (детям около восьми лет).



— Мужчине около 50 лет. Вроде как, приставал в одном из парков, — написала Бирюкова. — Какой-то кромешный ужас. Родители, будьте осторожны и смотрите за своими детками.



Как стало известно порталу 76.RU, задерживали мужчину сотрудники патрульно-постовой службы. В момент задержания подозреваемый был пьян.