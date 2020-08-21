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«Кромешный ужас»: в Ярославле задержали педофила

Первые подробности происшествия

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К детям мужчина приставал в парках

К детям мужчина приставал в парках

В Ярославле задержали подозреваемого в педофилии

В Ярославле задержали мужчину, которого подозревают в педофилии. Об этом в соцсетях рассказала ярославская правозащитница Ирина Бирюкова.

По словам женщины, от его действий, предположительно, пострадали несколько девочек (детям около восьми лет).

— Мужчине около 50 лет. Вроде как, приставал в одном из парков, — написала Бирюкова. — Какой-то кромешный ужас. Родители, будьте осторожны и смотрите за своими детками.

Как стало известно порталу 76.RU, задерживали мужчину сотрудники патрульно-постовой службы. В момент задержания подозреваемый был пьян.

Позже стали известны подробности случившегося.

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Ярославльпедофил
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