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Приставал в детском городке: на подозреваемого в педофилии завели уголовное дело

Новые подробности преступления в Ярославле

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В момент задержания подозреваемый был пьян

В момент задержания подозреваемый был пьян

В ярославском СК прокомментировали задержание подозреваемого в педофилии

В Ярославле задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. В Следственном комитете прокомментировали ситуацию.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Ярославля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Насильственные действия сексуального характера». Из материалов уголовного дела следует, что вчера вечером подозреваемый, находясь на детской площадке в Ленинском районе Ярославля, совершил в отношении находящихся там детей действия сексуального характера, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

В этот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции. В настоящий момент следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, о случившемся стало известно вчера. Тогда 76.RU удалось выяснить, что в момент задержания подозреваемый был пьян.

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Ярославльпедофил
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