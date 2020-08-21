Приставал в детском городке: на подозреваемого в педофилии завели уголовное дело

В Ярославле задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. В Следственном комитете прокомментировали ситуацию.



— Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Ярославля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Насильственные действия сексуального характера». Из материалов уголовного дела следует, что вчера вечером подозреваемый, находясь на детской площадке в Ленинском районе Ярославля, совершил в отношении находящихся там детей действия сексуального характера, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.



В этот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции. В настоящий момент следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

