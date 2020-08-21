«Предлагал детям 200 рублей»: родители пострадавших девочек рассказали о педофиле в Ярославле

СЮЖЕТ Поймали педофила

По её данным, физически преступник никого не тронул. Кто он и откуда взялся в сквере, женщина не знает.



После произошедшего нескольких детей, которые были в этот момент в сквере, опросили следователи. Сейчас девочки уже отошли от шока.



— Мы сказали детям, что это просто дядя с психическими расстройствами и его положат в психиатрическую больницу, — добавила мама.



О встрече ребенка с педофилом рассказала и другая мама.

— Это было около 6–7 часов вечера. Дочь рассказала, что этот мужик сидел на качелях, выпивал, при этом достав из штанов своё «хозяйство». Мял его руками. Меня очень поразило поведение родителей, которые гуляли в парке и не обращали на это внимания. По словам детей, он достаточно длительное время находился в детском парке. Полицию вызвала воспитатель садика. Шла с работы и обратила внимание на этого мужика — увидела, что он с оголённым половым органом.

В Следственном комитете Ярославской области сообщили, что мужчина находится под стражей, на него завели уголовное дело.

