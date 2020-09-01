Мужчина, застреливший 21-летнего кикбоксера в Рыбинске, сам сдался следователям

Мужчина, астреливший кикбоксера в Рыбинске, сам сдался следователям
В Ярославской области задержали предполагаемого убийцу 21-летнего кикбоксера из Рыбинска. Тело молодого человека с пулей в груди нашли прохожие ночью 15 августа рядом с общежитием на улице Щепкина.
— Благодаря кропотливой работе следователей и криминалистов удалось установить лицо, вероятно причастное к совершению данного преступления. Подозреваемого разыскивали несколько недель. Вчера вечером 34-летний ранее не судимый житель Рыбинска самостоятельно пришел в следственный отдел. Мужчина сообщил, что после совершенного преступления скрывался на даче в Рыбинском районе. Подозреваемый выдал правоохранителям травматический пистолет, из которого, с его слов, был совершен выстрел. После допроса мужчину задержали, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Что могло стать причиной расправы, пока не говорят в интересах следствия. По этой же причине не сообщается, были ли знакомы убийца и его жертва. Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Назначена дополнительная баллистическая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Кстати, как нам стало известно, правоохранители уже вышли на след предполагаемого преступника. Вероятнее всего, он понял, что скрываться ему дальше не имеет смысла, поэтому и пришел с повинной.
Напомним, знакомые убитого молодого человека предполагали, что на него могли напасть посетители алкогольного магазина, расположенного неподалеку. Так или не так, станет известно чуть позже.