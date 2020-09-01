Мужчина, застреливший 21-летнего кикбоксера в Рыбинске, сам сдался следователям

Что могло стать причиной расправы, пока не говорят в интересах следствия. По этой же причине не сообщается, были ли знакомы убийца и его жертва. Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Назначена дополнительная баллистическая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, как нам стало известно, правоохранители уже вышли на след предполагаемого преступника. Вероятнее всего, он понял, что скрываться ему дальше не имеет смысла, поэтому и пришел с повинной.



Напомним, знакомые убитого молодого человека предполагали, что на него могли напасть посетители алкогольного магазина, расположенного неподалеку. Так или не так, станет известно чуть позже.