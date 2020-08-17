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Тема дняВ Ярославской области во дворе застрелили мужчину

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Пуля в груди: в Рыбинске около дома застрелили мужчину

Первые подробности расправы в Ярославской области

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Тело мужчины нашли рядом с жилым домом

Тело мужчины нашли рядом с жилым домом

В Рыбинске неизвестный застрелил мужчину

В Рыбинске 15 августа прохожие нашли труп мужчины. Тело лежало рядом с жилым домом на улице Щепкина. Приехавшие на место следователи установили, что мужчина умер не своей смертью.

— У мужчины было огнестрельное ранение груди. Убили его в субботу около полуночи. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы, — прокомментировали в Следственном комитете Ярославской области.

По данному факту убийства возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно мужчина убил свою жену, ударив камнем по голове. Всё произошло в Некоузском районе. Тело женщины обнаружили в лесу неподалеку от деревни Пропасть. Мужчина пошел на убийство из-за частых ссор с супругой.

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Рыбинскубийство
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