Пуля в груди: в Рыбинске около дома застрелили мужчину

В Рыбинске 15 августа прохожие нашли труп мужчины. Тело лежало рядом с жилым домом на улице Щепкина. Приехавшие на место следователи установили, что мужчина умер не своей смертью.



— У мужчины было огнестрельное ранение груди. Убили его в субботу около полуночи. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы, — прокомментировали в Следственном комитете Ярославской области.

По данному факту убийства возбуждено уголовное дело.



Напомним, недавно мужчина убил свою жену, ударив камнем по голове. Всё произошло в Некоузском районе. Тело женщины обнаружили в лесу неподалеку от деревни Пропасть. Мужчина пошел на убийство из-за частых ссор с супругой.