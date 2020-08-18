«Хороший был, занимался кикбоксингом»: в Рыбинске ночью застрелили спортсмена. Подробности

В Рыбинске ночью 15 августа убили 21-летнего парня. Тело нашли недалеко от общежития на улице Щепкина. Приехавшие на место следователи установили, что парень умер от огнестрельного ранения в грудь.

Мы нашли знакомых погибшего, которые рассказали, что могло произойти той ночью.

— Он спортсмен, кикбоксингом занимался. Хороший был парень. В общежитии, рядом с которым его убили, — алкогольный магазин. Половина района там пьёт. Я думаю, произошёл какой-то конфликт. Там всегда что-то творится. Драки и пьянки с утра до ночи. К моменту убийства магазин уже был закрыт, произошло всё со стороны общежития. Надеюсь, убийцу найдут, ведь редкий случай, что у кого-то есть пистолет, на это ведь нужно разрешение, — рассказала 76.RU Ксения.