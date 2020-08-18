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Тема дняУбийство спортсмена: подробности

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«Хороший был, занимался кикбоксингом»: в Рыбинске ночью застрелили спортсмена. Подробности

Новые детали громкого преступления в Ярославской области

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Тело парня нашли рядом с общежитием&nbsp;

Тело парня нашли рядом с общежитием 

Парень, которого застрелили в Рыбинске, был спортсменом

В Рыбинске ночью 15 августа убили 21-летнего парня. Тело нашли недалеко от общежития на улице Щепкина. Приехавшие на место следователи установили, что парень умер от огнестрельного ранения в грудь.

Мы нашли знакомых погибшего, которые рассказали, что могло произойти той ночью.

— Он спортсмен, кикбоксингом занимался. Хороший был парень. В общежитии, рядом с которым его убили, — алкогольный магазин. Половина района там пьёт. Я думаю, произошёл какой-то конфликт. Там всегда что-то творится. Драки и пьянки с утра до ночи. К моменту убийства магазин уже был закрыт, произошло всё со стороны общежития. Надеюсь, убийцу найдут, ведь редкий случай, что у кого-то есть пистолет, на это ведь нужно разрешение, — рассказала 76.RU Ксения.

Похожим мнением делятся другие местные жители.

— Компания пьет у этого места практически каждый вечер, пристают к девушкам часто. Всегда одни и те же лица, — говорит Юля.

Сейчас следователи устанавливают фактическое местонахождение подозреваемого. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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Рыбинскубийство
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