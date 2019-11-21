В «Ярославской генерирующей компании» проходят обыски

Компания «ЯГК» производит и передает тепловую и электроэнергию, а также занимается водоснабжением и водоотведением на значительной территории Ярославской области

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на территории «Ярославской генерирующей компании».



— Конкретики пока мало, не исключено, что это связано с возможным возбуждением уголовного дела в отношении человека из руководства компании, — сообщил источник 76.RU.



В правоохранительных органах эту информацию пока официально не комментируют.



«Ярославская генерирующая компания» — одна из крупнейших тепло-, энерго- и водоснабжающих организаций региона за пределами города Ярославля. Предприятие было создано правительством Ярославской области в целях модернизации ЖКХ и надёжного и эффективного энергоснабжения потребителей региона за счёт применения инновационного подхода к использованию топливно-энергетических ресурсов. Фирма обслуживает более 200 тысяч потребителей, среди которых управляющие компании, коммерческие организации, государственные учреждения и население.

