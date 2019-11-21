21 ноября четверг
СЕЙЧАС -8°С
usd 64.02
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС -8°С
usd 64.02
eur 70.85

Все новости

Все новости
Криминал

В «Ярославской генерирующей компании» проходят обыски

Появилась первая информация о происходящем

Поделиться

760
2 Обсудить
Компания «ЯГК» производит и передает тепловую и электроэнергию, а также занимается водоснабжением и водоотведением на значительной территории Ярославской области

Компания «ЯГК» производит и передает тепловую и электроэнергию, а также занимается водоснабжением и водоотведением на значительной территории Ярославской области

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на территории «Ярославской генерирующей компании».

— Конкретики пока мало, не исключено, что это связано с возможным возбуждением уголовного дела в отношении человека из руководства компании, — сообщил источник 76.RU.

В правоохранительных органах эту информацию пока официально не комментируют.

«Ярославская генерирующая компания» — одна из крупнейших тепло-, энерго- и водоснабжающих организаций региона за пределами города Ярославля. Предприятие было создано правительством Ярославской области в целях модернизации ЖКХ и надёжного и эффективного энергоснабжения потребителей региона за счёт применения инновационного подхода к использованию топливно-энергетических ресурсов. Фирма обслуживает более 200 тысяч потребителей, среди которых управляющие компании, коммерческие организации, государственные учреждения и население.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ЯГКкриминал

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
21 ноя 2019 в 19:35

это повсюду, сентябрь месяц счет на 5800р. за отопление и не кто не может пояснить где было отопление в сентябре если его включили только 3-5 октября...

Гость
21 ноя 2019 в 19:09

Когда же УФАС проверит ТГК - 2 ? За отопление от двух до четырех тысяч рублей платим зимой , за 44 квадратных метра .