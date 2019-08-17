Выскочили в масках: как задерживали полковника полиции, попавшегося на взятке

Стали известны подробности задержания полковника полиции Евгения Терёхина, которого подозревают в получении крупной взятки.

Операция по задержанию прошла в пятницу около 11:50–12:00. Тогда, когда высокопоставленный сотрудник выезжал из здания УМВД на Республиканской улице.

— Его машину перегородил микроавтобус, оттуда выбежали трое в масках, его скрутили и захлопнули наручники. Он не сопротивлялся, — рассказал источник 76.RU.



Дорогие читатели! Если 16 августа в момент с 11:50 до 12:00 вы проезжали мимо «серого дома» на Республиканской, посмотрите запись с видеорегистратора — вероятно, задержание могло попасть на камеру. Свяжитесь с редакцией! 76@rugion.ru, личные сообщения во «ВКонтакте» или по телефону: 8-910-662-17-73.