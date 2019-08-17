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Полковник полиции попался на взятке
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Выскочили в масках: как задерживали полковника полиции, попавшегося на взятке

Спецоперацию провели прямо на парковке у здания УМВД по Ярославской области

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Задерживали сотрудники в масках

Фото: Александра Савельева

Стали известны подробности задержания полковника полиции Евгения Терёхина, которого подозревают в получении крупной взятки.

Операция по задержанию прошла в пятницу около 11:50–12:00. Тогда, когда высокопоставленный сотрудник выезжал из здания УМВД на Республиканской улице.

— Его машину перегородил микроавтобус, оттуда выбежали трое в масках, его скрутили и захлопнули наручники. Он не сопротивлялся, — рассказал источник 76.RU.

Дорогие читатели! Если 16 августа в момент с 11:50 до 12:00 вы проезжали мимо «серого дома» на Республиканской, посмотрите запись с видеорегистратора — вероятно, задержание могло попасть на камеру. Свяжитесь с редакцией! 76@rugion.ru, личные сообщения во «ВКонтакте» или по телефону: 8-910-662-17-73.

Напомним, Евгения Терехова, замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела по капитальному строительству и ремонту задержали по подозрению в получении крупной взятки. Сегодня суд избрал ему меру пресечения.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    17 авг 2019 в 21:08

    Путинизм-эпоха тотального казнокрадства. Ура товарищи