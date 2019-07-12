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«Наказание мягкое»: в Ярославле вынесли приговор водителю, влетевшему в толпу людей на Московском

Это ДТП случилось в ноябре и стало резонансным

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Авария случилась 23 ноября

Фото: «Ярнет»

Сегодня в Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор водителю, который на скорости влетел в толпу людей на Московском проспекте. Резонансное ДТП случилось ещё в ноябре. Мужчина на внедорожнике пытался проскочить на красный сигнал светофора, но сбил несколько человек, которые в этот момент собирались переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Все — молодые девушки. Страшный момент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Тяжёлые травмы получили две девушки 20 и 21 лет. Как позже выяснилось, водитель был в состоянии наркотического опьянения.

— Ему дали один год и три месяца лишения свободы в колонии-поселении и ещё назначили три года лишения прав. Взяли под стражу сразу в зале суда. Также он выплатит 480 и 450 тысяч рублей возмещения морального вреда в пользу каждой потерпевшей. Но они считают, что наказание мягкое, — сообщил адвокат серьёзно пострадавших в ДТП девушек Рустам Халатян.

До суда мужчина находился под подпиской о невыезде. Он несколько дней провёл в СИЗО, но потом его отпустили. Ранее у него была судимость за хранение наркотиков, которую он погасил.

Ещё один судебный процесс начался в Ярославле над водителем. Мужчина под действием наркотиков катался по пешеходной улице Кирова. Он утверждает, что всё было под контролем.

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КОММЕНТАРИИ (1)

вика
12 июл 2019 в 14:14

Не устаю поражаться судебной системе! как так?! За репост дают примерно то же наказание, а тут такое!

Ольга
12 июл 2019 в 14:08

И пожизненное лишение водительских прав.

Семен
12 июл 2019 в 13:46

Наркоман сел под кайфом за руль, искалечил жизни молоденьких девочек и получил год колонии-поселения? Это шутка? 10 лет строго режима будет мало за такое. И оплата всего лечения и восстановления. Пусть конфискуют у него эту машину и все что есть и возвращают к жизни девчонок. А самого на зону!