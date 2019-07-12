«Наказание мягкое»: в Ярославле вынесли приговор водителю, влетевшему в толпу людей на Московском

Сегодня в Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор водителю, который на скорости влетел в толпу людей на Московском проспекте. Резонансное ДТП случилось ещё в ноябре. Мужчина на внедорожнике пытался проскочить на красный сигнал светофора, но сбил несколько человек, которые в этот момент собирались переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Все — молодые девушки. Страшный момент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Тяжёлые травмы получили две девушки 20 и 21 лет. Как позже выяснилось, водитель был в состоянии наркотического опьянения.

— Ему дали один год и три месяца лишения свободы в колонии-поселении и ещё назначили три года лишения прав. Взяли под стражу сразу в зале суда. Также он выплатит 480 и 450 тысяч рублей возмещения морального вреда в пользу каждой потерпевшей. Но они считают, что наказание мягкое, — сообщил адвокат серьёзно пострадавших в ДТП девушек Рустам Халатян.



До суда мужчина находился под подпиской о невыезде. Он несколько дней провёл в СИЗО, но потом его отпустили. Ранее у него была судимость за хранение наркотиков, которую он погасил.

Ещё один судебный процесс начался в Ярославле над водителем. Мужчина под действием наркотиков катался по пешеходной улице Кирова. Он утверждает, что всё было под контролем.