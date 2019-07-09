Под действием наркотиков: в Ярославле судят водителя за езду по пешеходной улице Кирова

В Ярославле судили 30-летнего мужчину, который пьяным катался по пешеходной улице Кирова. Инцидент случился в апреле. Ярославец решил как следует повеселиться. Он прокатился по центральной пешеходной улице города на «Ниве». Но его остановили сотрудники ГИБДД и отправили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что водитель был под действием наркотиков — амфетамина и каннабиноидов.



— При рассмотрении дела подсудимый вину признал в полном объеме, однако указал, что, находясь в таком состоянии, он не представлял какой-либо общественной опасности для общества, поскольку хорошо ориентировался в пространстве, и пагубное употребление наркотических средств не повлияло на управление им транспортным средством, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

