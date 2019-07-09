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Происшествия

Под действием наркотиков: в Ярославле судят водителя за езду по пешеходной улице Кирова

Какое наказание грозит автохаму

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К счастью, из пешеходов никто не пострадал

Фото: Александра Савельева

В Ярославле судили 30-летнего мужчину, который пьяным катался по пешеходной улице Кирова. Инцидент случился в апреле. Ярославец решил как следует повеселиться. Он прокатился по центральной пешеходной улице города на «Ниве». Но его остановили сотрудники ГИБДД и отправили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что водитель был под действием наркотиков — амфетамина и каннабиноидов.

— При рассмотрении дела подсудимый вину признал в полном объеме, однако указал, что, находясь в таком состоянии, он не представлял какой-либо общественной опасности для общества, поскольку хорошо ориентировался в пространстве, и пагубное употребление наркотических средств не повлияло на управление им транспортным средством, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина не первый раз нарушает Правила дорожного движения. Ранее в январе он садился пьяным за руль. Тогда суд привлек его к административной ответственности. Сейчас мужчине хотят назначить наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишить прав на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Похожий случай был в начале марта. Тогда ярославцев возмутил поступок 21-летнего водителя, рассекающего на иномарке по улице Кирова. Как наказали автохама.

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КОММЕНТАРИИ (1)

UJCNM
9 июл 2019 в 16:07

самое лучшее наказание - рублем. Вместо 200 часов работ - 200 тр штрафа. В следующий раз подумает, прежде чем накорманиться и ездить