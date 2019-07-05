«Он не был искренен»: начался суд над водителем иномарки, который сбил на Московском четверых людей

В Красноперекопском суде Ярославля началось рассмотрение дела об аварии на Московском проспекте. Напомним, в конце ноября прошлого года 28-летний водитель «Тойоты» ехал по Московскому проспекту из центра в сторону «Крестов». Мужчина решил проскочить на красный сигнал светофора и сбил четырёх девушек.



Все они получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Водителя задержали, но после нескольких дней в СИЗО его отпустили. Всё это время он находился под подпиской о невыезде.

В ДТП сильно пострадали молодые девушки. Одной 20 лет, она практически восстановилась, другой — 21 год. Девушке предстоит ещё одна операция: у неё проблемы с ногами.