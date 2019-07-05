«Он не был искренен»: начался суд над водителем иномарки, который сбил на Московском четверых людей

Авария случилась 23 ноября рядом с улицей Гагарина
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В Красноперекопском суде Ярославля началось рассмотрение дела об аварии на Московском проспекте. Напомним, в конце ноября прошлого года 28-летний водитель «Тойоты» ехал по Московскому проспекту из центра в сторону «Крестов». Мужчина решил проскочить на красный сигнал светофора и сбил четырёх девушек.
Все они получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Водителя задержали, но после нескольких дней в СИЗО его отпустили. Всё это время он находился под подпиской о невыезде.
В ДТП сильно пострадали молодые девушки. Одной 20 лет, она практически восстановилась, другой — 21 год. Девушке предстоит ещё одна операция: у неё проблемы с ногами.
— Подсудимый признал вину. Установлено, что за рулём он находился в состоянии наркотического опьянения. В зале суда он принёс извинения потерпевшим, но я считаю, что он не был искренен. За всё это время он ни разу не позвонил, не поинтересовался у потерпевших о состоянии здоровья, — рассказал адвокат потерпевших Рустам Халатян.
Прокуратура хочет назначить водителю «Тойоты» наказание в виде одного года и пяти месяцев колонии-поселения. Потерпевшая сторона настаивает на реальном лишении свободы. Приговор вынесут 12 июля.
Также известно, что мужчина был ранее судим за хранение наркотиков.