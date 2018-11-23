Машина врезалась в толпу пешеходов, ступивших на переход

Сегодня вечером на пересечении Московского проспекта с улицей Гагарина 28-летний водитель на чёрной «Тойоте Рав4» протаранил толпу пешеходов и врезался в маршрутку. Четыре человека сейчас находятся в больнице имени Соловьёва. Одного из пострадавших в тяжёлом бессознательном состоянии увезли на автомобиле медицины катастроф.

Появилось видео, как произошла трагедия в Ярославле. На кадрах чётко видно, что машина, не сбавляя скорости, проносится на красный свет. Водитель не сбавил скорости, даже подъезжая к толпе пешеходов. Двоих пострадавших откинуло на несколько метров вперёд по дороге. Повезло, что они не попали под колёса других автомобилей на проспекте. Через пару минут после случившегося водитель вышел из салона.

Пострадавшими оказались 15 и 16-летние девочки, и две девушки: 19 и 20 лет. Самую младшую уже отпустили домой.

Людей разбросало от удара

— Водила уснул за рулём, — считают некоторые из очевидцев.

Сильным удар пришёлся и в маршрутку. Пассажиры, которые в это время стояли, потеряли равновесие. На место ДТП выехал начальник полиции по Ярославской области Андрей Сироткин. В полиции предварительно сообщили, что водитель был трезв.

Как сообщает телеканал «Первый Ярославский», двое человек находятся в стабильно тяжёлом состоянии, они сейчас на операционном столе. У одного травма головы и перелом таза, у второго только перелом таза.