Авария произошла на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Гагарина

Сегодня вечером на Московском проспекте рядом с улицей Гагарина произошло ДТП — автомобиль сбил четырёх человек. По предварительной информации, среди них есть студенты.



— Сбитые люди лежали на земле, — говорят очевидцы. — Возможно, кто-то из них погиб. Непонятно. Они были неподвижны, их забрала скорая.



Есть версия, что водитель легковушки уснул за рулём

По пока неподтвержденным официально данным, водитель машины был пьян и уснул за рулём.



Обновлено в 17:22: позже стали известны подробности этого страшного ДТП. Информация о погибших не подтвердилась.