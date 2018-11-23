Авария произошла на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Гагарина
Авария произошла на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Гагарина

Сегодня вечером на Московском проспекте рядом с улицей Гагарина произошло ДТП — автомобиль сбил четырёх человек. По предварительной информации, среди них есть студенты.

— Сбитые люди лежали на земле, — говорят очевидцы. —  Возможно, кто-то из них погиб. Непонятно. Они были неподвижны, их забрала скорая.

Есть версия, что водитель легковушки уснул за рулём
Есть версия, что водитель легковушки уснул за рулём

По пока неподтвержденным официально данным, водитель машины был пьян и уснул за рулём.

Обновлено в 17:22: позже стали известны подробности этого страшного ДТП. Информация о погибших не подтвердилась.