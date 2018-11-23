«Уснул за рулем»: в Ярославле водитель сбил четырёх пешеходов
23 ноября 2018 16:56
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Сегодня вечером на Московском проспекте рядом с улицей Гагарина произошло ДТП — автомобиль сбил четырёх человек. По предварительной информации, среди них есть студенты.
— Сбитые люди лежали на земле, — говорят очевидцы. — Возможно, кто-то из них погиб. Непонятно. Они были неподвижны, их забрала скорая.
По пока неподтвержденным официально данным, водитель машины был пьян и уснул за рулём.
Обновлено в 17:22: позже стали известны подробности этого страшного ДТП. Информация о погибших не подтвердилась.
Фото: читатель 76.ru
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