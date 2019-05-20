Взбесился из-за окурка: обвиняемый в убийстве замдиректора АТП пойдёт под суд

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ярославский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославскому гарнизону.

Напомним, убийство случилось рано утром 24 октября 2018 года у караоке-бара в центре Ярославля. В ту ночь Евгений Нестеренко отдыхал там. По данным нашего источника, конфликт случился внутри заведения. В тот вечер командир выпивал в баре вместе с женой и знакомым. В какой-то момент мужчины повздорили с Евгением Нестеренко. Последний обматерил военного и уже на улице бросил ему в лицо окурок. Командир и его знакомый набросились на обидчика с кулаками. 76.RU удалось добыть эксклюзивное видео драки. От многочисленных травм Нестеренко скончался. Его тело обнаружили прохожие рано утром у остановки «Знаменская башня».

В марте другой военный в Ярославле чуть не убил школьника. Мужчина набросился на подростка с ножом прямо в центре города.