Тело обнаружили рано утром

Стало известно, чьё тело лежало сегодня рано утром в центре Ярославля. Погибшим оказался исполняющий обязанности генерального директора ярославского автотранспортного предприятия Евгений Нестеренко. Обстоятельства произошедшего уточняются.



В АТП уже подтвердили смерть Нестеренко.



— Нас только что огорошили, 20 минут назад. Мы ещё ничего толком не знаем, — сказали нам сотрудники ярославского предприятия.



Напомним, тело Нестеренко обнаружили сегодня утром рядом с площадью Волкова. На месте работали полицейские. Позже стали известны подробности происшествия - конфликт начался в ночном баре.