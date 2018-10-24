В центре Ярославля погиб руководитель ярославского АТП
24 октября 2018 10:46
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Стало известно, чьё тело лежало сегодня рано утром в центре Ярославля. Погибшим оказался исполняющий обязанности генерального директора ярославского автотранспортного предприятия Евгений Нестеренко. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В АТП уже подтвердили смерть Нестеренко.
— Нас только что огорошили, 20 минут назад. Мы ещё ничего толком не знаем, — сказали нам сотрудники ярославского предприятия.
Напомним, тело Нестеренко обнаружили сегодня утром рядом с площадью Волкова. На месте работали полицейские. Позже стали известны подробности происшествия - конфликт начался в ночном баре.
Фото: читатель 76.ru
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