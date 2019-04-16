«Несла в сумке полмиллиона»: в Ярославле грабитель напал на 63-летнюю женщину-почтальона

В Ярославле мужчина напал на почтальона-пенсионерку, у которой с собой была крупная сумма денег. 63-летняя женщина изо всех сил пыталась отбиться, но налётчик был намного сильнее.
— У почтальона в сумке было около полумиллиона рублей, — рассказал источник 76.RU. — Женщина смогла спасти лишь 20 тысяч рублей.
Во время налёта женщина пострадала и сейчас находится на больничном. Руководство почты обратилось за помощью в правоохранительные органы.
— Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.
На почте сказали, что все деньги были застрахованы. Поэтому клиенты из-за происшествия не пострадали.
— Все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме, — заверили в УФПС Ярославской области.
Недавно у почтовых работников произошёл ещё один инцидент, из-за которого пришлось эвакуировать всех сотрудников сортировочного центра.