«Несла в сумке полмиллиона»: в Ярославле грабитель напал на 63-летнюю женщину-почтальона

В Ярославле мужчина напал на почтальона-пенсионерку, у которой с собой была крупная сумма денег. 63-летняя женщина изо всех сил пыталась отбиться, но налётчик был намного сильнее.



— У почтальона в сумке было около полумиллиона рублей, — рассказал источник 76.RU. — Женщина смогла спасти лишь 20 тысяч рублей.



Во время налёта женщина пострадала и сейчас находится на больничном. Руководство почты обратилось за помощью в правоохранительные органы.



— Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

