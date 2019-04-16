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Криминал

«Несла в сумке полмиллиона»: в Ярославле грабитель напал на 63-летнюю женщину-почтальона

Появилась информация, как происшествие отразилось на клиентах, которым не донесли наличку

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Мужчина набросился на почтальона, когда та зашла в подъезд

Фото: Александра Савельева

В Ярославле мужчина напал на почтальона-пенсионерку, у которой с собой была крупная сумма денег. 63-летняя женщина изо всех сил пыталась отбиться, но налётчик был намного сильнее.

— У почтальона в сумке было около полумиллиона рублей, — рассказал источник 76.RU. — Женщина смогла спасти лишь 20 тысяч рублей.

Во время налёта женщина пострадала и сейчас находится на больничном. Руководство почты обратилось за помощью в правоохранительные органы.

— Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

На почте сказали, что все деньги были застрахованы. Поэтому клиенты из-за происшествия не пострадали.

— Все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме, — заверили в УФПС Ярославской области.

Недавно у почтовых работников произошёл ещё один инцидент, из-за которого пришлось эвакуировать всех сотрудников сортировочного центра.

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