Там тикало: в Ярославле сортировочный центр «Почты России» эвакуировали из-за подозрительного звука

Сегодня в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России» на улице Павлика Морозова. Сотрудникам центра одна из посылок показалась подозрительной — она издавала странные звуки.



— Согласно действующей инструкции, службой безопасности была оперативно организована эвакуация клиентов и сотрудников, информация о подозрительной посылке была незамедлительно передана в правоохранительные органы, — объяснил официальный представитель «Почты России» в Ярославле Геннадий Додохов.



К месту происшествия тут же выехали все необходимые спецслужбы. Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительную посылку.

