Там тикало: в Ярославле сортировочный центр «Почты России» эвакуировали из-за подозрительного звука

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Стало известно происхождение звуков
Из здания вывели всех людей
Сегодня в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России» на улице Павлика Морозова. Сотрудникам центра одна из посылок показалась подозрительной — она издавала странные звуки.
— Согласно действующей инструкции, службой безопасности была оперативно организована эвакуация клиентов и сотрудников, информация о подозрительной посылке была незамедлительно передана в правоохранительные органы, — объяснил официальный представитель «Почты России» в Ярославле Геннадий Додохов.
К месту происшествия тут же выехали все необходимые спецслужбы. Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительную посылку.
— Ничего опасного в посылке обнаружено не было, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.
Как стало известно изданию 76.RU, звуки издавала не посылка, а металлодетектор. Его тиканье и взволновало сотрудников сортировочного центра. Людям разрешили вернуться в здание. Сейчас магистральный сортировочный центр работает в штатном режиме. Клиенты «Почты России» из-за инцидента не пострадали.
Через сортировочный центр на улице Павлика Морозова проходят все посылки, которые отправляют из Ярославля или приходят сюда.