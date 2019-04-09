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Там тикало: в Ярославле сортировочный центр «Почты России» эвакуировали из-за подозрительного звука

Стало известно происхождение звуков

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Из здания вывели всех людей

Фото: «Яндекс.Карты»

Сегодня в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России» на улице Павлика Морозова. Сотрудникам центра одна из посылок показалась подозрительной — она издавала странные звуки.

— Согласно действующей инструкции, службой безопасности была оперативно организована эвакуация клиентов и сотрудников, информация о подозрительной посылке была незамедлительно передана в правоохранительные органы, — объяснил официальный представитель «Почты России» в Ярославле Геннадий Додохов.

К месту происшествия тут же выехали все необходимые спецслужбы. Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительную посылку.

— Ничего опасного в посылке обнаружено не было, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

Как стало известно изданию 76.RU, звуки издавала не посылка, а металлодетектор. Его тиканье и взволновало сотрудников сортировочного центра. Людям разрешили вернуться в здание. Сейчас магистральный сортировочный центр работает в штатном режиме. Клиенты «Почты России» из-за инцидента не пострадали.

Через сортировочный центр на улице Павлика Морозова проходят все посылки, которые отправляют из Ярославля или приходят сюда.

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Михаил Контуев

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Почта Россииэвакуация

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