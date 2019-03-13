Вышел из суда с улыбкой. Вынесли суровый приговор обвиняемому в убийстве ярославского бизнесмена

На скамье подсудимых — Константин Сорокин
Сегодня Кировский районный суд Ярославля выносит приговор по громкому делу об убийстве бизнесмена Ильи Исаева. На скамье подсудимых 55-летний Константин Сорокин. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 (убийство).
Убийство было жестоким — 42-летнего бизнесмена поймали в подворотне во дворе на Первомайской улице. Несмотря на то, что это центр города, подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины, ударив несколько раз ножом. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.
Пришёл брат погибшего (стоит спиной), супруга, двое родственниц обвиняемого и адвокаты.
В суде говорят, что материалов дела много. Судья планирует потратить на зачитывание приговора около двух часов.
Мы уже давали эксклюзивные подробности этого громкого дела. Как все произошло в тот страшный вечер, читайте в нашем большом расследовании.
Обвиняемый привёз с собой пакет с вещами. Стоит с серьёзным видом, осматривает собравшихся.
Константин Сорокин в суде.
Сорокин признал свою вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом 51-й статьи Конституции не давать их против себя и своих близких.
Судья около 15 минут зачитывал описание травм, которые Сорокин нанёс Исаеву.
На приговор пришло немного людей.
Приговор будут читать долго — дело было непростым.
На приговор пришли люди и со стороны обвиняемого.
Собравшиеся в суде вынуждены слушать подробности того кошмарного вечера: «Он подошёл, поздоровался, начался конфликт. Исаев заявил, что он дурак, разговор пошёл на повышенных тонах...».
Из материалов дела:
— Он не выдержал, выхватил нож у Исаева из руки и начал наносить удары. Подробно, как это делал, он рассказать не смог. Как покидал двор, в котором произошло убийство, он не помнит. Потом осознал, что произошло, решил скрыть улики — переоделся в сменную одежду, которая была в машине, а кровавую выкинул в мусорку.
— Он раскаивается в содеянном, говорит, что совершил убийство спонтанно, — зачитывает судья.
Брат и супруга погибшего.
Брат погибшего Павел Исаев и родители погибшего попросили у суда назначить Сорокину максимально возможное наказание по предъявленной статье.
Константин Сорокин слушает приговор.
Суд объявил 15-минутный перерыв.
Заседание продолжилось. Из-за того, что приговор зачитывают уже полтора часа, женщинам разрешили присесть.
Экспертиза признала, что Сорокин не страдает психическими заболеваниями и был признан вменяемым на момент преступления. «Мог в полной мере осознавать, что делает», — заключили эксперты.
Суд не нашёл нарушений в работе следователей СК, а также счёл все экспертизы и доказательства правильными.
— Подсудимый осознавал, что наносит травмы, которые могут вызвать смерть Исаева, и желал этого, — заключает судья.
Сорокин признался в убийстве, хотя сначала вину свою отрицал и даже просил знакомых давать следователям ложные показания, а также обмазывал салон машины коровьими головами с кровью, чтобы скрыть улики перед осмотром машины.
Суд не нашёл причин, чтобы вернуть дело прокурору. Причастность Сорокина к убийству Исаева доказана.
— Сорокин совершил особо тяжкое преступление против личности. Отягчающих обстоятельств нет. Из смягчающих: чистосердечное признание и тяжёлое заболевание у Мироновой (жены Сорокина. — Прим. авт.).
Родственники погибшего попросили взыскать с Сорокина миллион рублей морального ущерба — из-за гибели близкого человека и расходов на похороны.
Суд взыскал с Сорокина по миллиону родителям и детям погибшего и по 700 тысяч жене и брату. И расходы на похороны — 90 тысяч.
Суд приговорил Сорокина по части 1 статьи 105-й — 10 лишения свободы в колонии строгого режима (засчитать в срок отбывание в СИЗО 1 день за 1 день).
Приговор может быть обжалован в облсуде в течение 10 дней.
Адвокат Сорокина:
— Мы не совсем удовлетворены наказанием, Сорокин был в предаффектном состоянии из-за поведения потерпевшего — оскорбления и отказа от разговоров о возврате имущества. Считаем, что было бы разумно приговорить годам к 6, а не к 10, что позволяет статья.
Адвокат потерпевшего:
— В целом мы удовлетворены приговором, считаем наказание обоснованным. Наказание адекватно содеянному. Потерпевшими были признаны семь человек.
Трое детей и двое родителей должны получить по миллиону. А также по 700 тысяч жене и брату. Итого 6 400 000 рублей плюс 90 тысяч за похороны.
Из здания суда Сорокин вышел с улыбкой. Родственники погибшего считают, что он не раскаялся.