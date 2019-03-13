Вышел из суда с улыбкой. Вынесли суровый приговор обвиняемому в убийстве ярославского бизнесмена

Сегодня Кировский районный суд Ярославля выносит приговор по громкому делу об убийстве бизнесмена Ильи Исаева. На скамье подсудимых 55-летний Константин Сорокин. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 (убийство).



Убийство было жестоким — 42-летнего бизнесмена поймали в подворотне во дворе на Первомайской улице. Несмотря на то, что это центр города, подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины, ударив несколько раз ножом. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.