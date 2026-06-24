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Происшествия В Ярославле озвучили детали заказного убийства общественницы

В Ярославле озвучили детали заказного убийства общественницы

По версии следствия, мужчина согласился за 100 тысяч спалить дом с хозяйкой

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По версии следствия, мужчина спалил дом с хозяйкой за 100 тысяч рублей | Источник: СУ СК России по Ярославской области / MAX, ГУ МЧС по Ярославской областиПо версии следствия, мужчина спалил дом с хозяйкой за 100 тысяч рублей | Источник: СУ СК России по Ярославской области / MAX, ГУ МЧС по Ярославской области

По версии следствия, мужчина спалил дом с хозяйкой за 100 тысяч рублей

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / MAX, ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле спустя семь лет задержали предполагаемого заказчика и исполнителя убийства общественницы, 83-летней пенсионерки Валентины Кузьминой. Она погибла в пожаре в собственном доме в поселке Суринский Ярославского района в июне 2019 года.

Как ранее сообщали в МЧС, Валентина Кузьмина отравилась угарным газом. После поджога ее оставили умирать в охваченном огнём доме. Дом в ту ночь тушили четыре часа. Сам заказчик накануне пожара уехал из Ярославской области, чтобы отвести от себя подозрения.

Расследование убийства вели несколько лет. Как рассказали в СУ СК России по Ярославской области, исполнителя и заказчика задержали в феврале 2026-го.

«Обвиняемый испытывая личные неприязненные отношения к своей пожилой соседке, подыскал в качестве исполнителя ее убийства жителя города Ярославля. За денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей последний в ночное время совершил поджог дома потерпевшей», — рассказали в пресс-службе Следкома.

40-летний ярославец согласился поджечь дом с хозяйкой внутри за 100 тысяч рублей | Источник: СУ СК России по Ярославской области 40-летний ярославец согласился поджечь дом с хозяйкой внутри за 100 тысяч рублей | Источник: СУ СК России по Ярославской области

40-летний ярославец согласился поджечь дом с хозяйкой внутри за 100 тысяч рублей

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

После задержания и соседа, и исполнителя отправили в СИЗО. Они стали фигурантами уголовного дела по статье об организации убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму.

Исполнитель наказания так и не получил. Он умер до оглашения приговора.

А вот расследование в отношении заказчика завершено, вскоре 50-летний мужчина услышит приговор.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СК.

По ч. 3 ст. 33, пп. «в», «д», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ может грозить от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Заказное убийство Поджог
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Комментарии
1
Гость
5 минут
В обвинительном заключении не хватает формулировки "по политическим мотивам". Потерпевшая была общественницей (?).
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Гость
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