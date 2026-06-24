В Ярославле озвучили детали заказного убийства общественницы

В Ярославле спустя семь лет задержали предполагаемого заказчика и исполнителя убийства общественницы, 83-летней пенсионерки Валентины Кузьминой. Она погибла в пожаре в собственном доме в поселке Суринский Ярославского района в июне 2019 года.
Как ранее сообщали в МЧС, Валентина Кузьмина отравилась угарным газом. После поджога ее оставили умирать в охваченном огнём доме. Дом в ту ночь тушили четыре часа. Сам заказчик накануне пожара уехал из Ярославской области, чтобы отвести от себя подозрения.
Расследование убийства вели несколько лет. Как рассказали в СУ СК России по Ярославской области, исполнителя и заказчика задержали в феврале 2026-го.
«Обвиняемый испытывая личные неприязненные отношения к своей пожилой соседке, подыскал в качестве исполнителя ее убийства жителя города Ярославля. За денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей последний в ночное время совершил поджог дома потерпевшей», — рассказали в пресс-службе Следкома.
После задержания и соседа, и исполнителя отправили в СИЗО. Они стали фигурантами уголовного дела по статье об организации убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму.
Исполнитель наказания так и не получил. Он умер до оглашения приговора.
А вот расследование в отношении заказчика завершено, вскоре 50-летний мужчина услышит приговор.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СК.
По ч. 3 ст. 33, пп. «в», «д», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ может грозить от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.