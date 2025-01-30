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Криминал Задержали депутата Сына председателя муниципалитета Ярославля отправят в колонию за дачу взятки

Сына председателя муниципалитета Ярославля отправят в колонию за дачу взятки

Суд вынес приговор Михаилу Калинину

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Суд вынес приговор Михаилу Калинину за взятку

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Суд приговорил 35-летнего сына председателя муниципалитета Ярославля Михаила Калинина к двум с половиной годам заключения в колонии строго режима за дачу взятки. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки — 9 миллионов 64 тысячи 816 рублей. Приговор Михаилу Калинину 30 января вынес Фрунзенский районный суд Ярославля.

— Судом установлено, что в период с ноября 2022 года по август 2023 года между МУП «Теплоэнерго» и ООО «СевЗапРазвитие» были заключены контракты на реконструкцию тепловых сетей в Рыбинске на общую сумму свыше 80 миллионов рублей. В период с декабря 2022 года по июль 2023 года главный инженер ООО «СевЗапРазвитие» Михаил Калинин передал через посредника заместителю главы Рыбинска и генеральному директору МУП «Теплоэнерго» в качестве взятки более 4,5 миллиона рублей за способствование быстрой и беспрепятственной приемке работ, выполненных организацией в рамках заключенных контрактов, своевременную оплату по договорам и общее покровительство, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Обвинение Калинину было предъявлено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника в особо крупном размере). Обвинение в суде поддержал первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов.

В суде сообщили, что Михаил Калинин полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, оказывал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении участников.

— Уголовные дела в отношении взяткополучателей и посредника выделены в отдельное производство, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Калинина взяли под стражу в зале суда. Однако приговор в отношение него в законную силу еще не вступил. У сторон обвинения и защиты есть право обжаловать его в течение 15 суток.

Напомним, получателями взятки от Михаила Калинина, по версии правоохранителей, были Виктор Тамаров и Иван Дубино. Первый работал в руководстве рыбинского МУП «Теплоэнерго», отвечающего за теплосети в городе, и являлся депутатом Муниципального совета Рыбинска от «Единой России». Второй занимал пост заместителя главы Рыбинска.

Калинина, Тамарова и Дубино задержали осенью 2023 года. Первым, к кому пришли правоохранители, стал Виктор Тамаров. После его задержания Иван Дубино сбежал. Чиновника объявили в федеральный розыск. Утром 19 октября стало известно, что его удалось поймать. Сообщалось, что Дубино скрывался в Новгородской области.

Всех троих фигурантов изначально заключили под стражу. Однако Михаила Калинина и Виктора Тамарова вскоре отпустили под домашний арест. В ноябре 2024 года появилась информация, что Виктор Тамаров заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Посредником в передаче денег следователи называют адвоката Евгения Ефанова — его дело также уже передано во Фрунзенский районный суд.

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