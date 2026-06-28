Тело жертвы спрятал в чемодан: в Таиланде туриста подозревают в расправе над несовершеннолетней девушкой

Чемодан с телом нашли рядом с железнодорожными путями Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Таиланде задержали 46-летнего гражданина Австралии, которого подозревают в расправе над несовершеннолетней девушкой. Тело погибшей обнаружили внутри чемодана недалеко от железнодорожных путей в Паттайе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным следствия, 25 июня мужчина познакомился с девушкой на одной из улиц Паттайи, после чего пара отправилась в отель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они вместе заходят в номер. Спустя несколько часов он покинул гостиницу с большим черным чемоданом, который погрузил на мотоцикл и увез в неизвестном направлении.

Позже чемодан нашли рядом с железнодорожными путями. Внутри находилось тело девушки со следами насилия.

Подозреваемого задержали вечером 26 июня в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, когда он готовился к вылету рейсом авиакомпании Jetstar в австралийский Перт. На допросе мужчина отрицал свою причастность к убийству и похищению.