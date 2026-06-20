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Криминал «Меня украл этот урод». Школьница поехала поступать в колледж и исчезла — ее не могут найти 15 лет

«Меня украл этот урод». Школьница поехала поступать в колледж и исчезла — ее не могут найти 15 лет

15-летняя Юлия Садекова отправилась в соседний город — домой она так и не вернулась

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Юлия Садекова пропала в Володарске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЮлия Садекова пропала в Володарске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Юлия Садекова пропала в Володарске

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

15 лет назад в Нижегородской области при загадочных обстоятельствах пропала Юля Садекова. Девочка успешно окончила 9 классов школы, строила планы на жизнь, мечтала работать переводчиком и планировала поступить в колледж. Но в день, когда будущая студентка отправилась подавать документы, она бесследно исчезла. Убитые горем родители долгие годы не прекращали поиски дочери, однако до сих пор никакой информации о том, где находится Юлия и жива ли она вообще, нет.

NN.RU вспоминает историю исчезновения 15-летней школьницы и публикует неожиданные детали резонансного дела.

Обычный день обычной семьи

На момент исчезновения Юле было 15 лет | Источник: @partizanetc / youtube.comНа момент исчезновения Юле было 15 лет | Источник: @partizanetc / youtube.com

На момент исчезновения Юле было 15 лет

Источник:

@partizanetc / youtube.com

Семья Юли жила в небольшом городке Володарске. 29 июля 2011 года был точно таким же, как обычно, ничего не предвещало беды. В полдень Юля пришла домой, чтобы переодеться, взять документы и поехать в соседний Дзержинск. Девочка, как и остальная молодежь Володарска, планировала продолжать учебу в городе химиков, и ей нужно было привезти в колледж оригиналы документов для поступления.

Володарск&nbsp;— обычный тихий городок | Источник: Яндекс.КартыВолодарск&nbsp;— обычный тихий городок | Источник: Яндекс.Карты

Володарск — обычный тихий городок

Источник:

Яндекс.Карты

Как рассказала в интервью журналистке Елене Погребижской мама Юли, Елена Старова, в тот роковой день они должны были ехать вместе. Она до сих пор не может себе простить, что тогда отпустила дочь одну. Но так сложилось, что в гости к семье приехали родственники, поэтому Елена осталась дома, а Юля отправилась в Дзержинск одна. Расстояние небольшое — всего 20 километров, полчаса на автобусе. Рассчитывали, что к вечеру девочка точно вернется.

«В лесополосе всё осмотрели»

Девочка даже не доехала до автобусной остановки | Источник: Яндекс.КартыДевочка даже не доехала до автобусной остановки | Источник: Яндекс.Карты

Девочка даже не доехала до автобусной остановки

Источник:

Яндекс.Карты

Елена позвонила дочери спустя пару часов после ее отъезда, чтобы узнать, успела ли та на последний автобус. Но телефон Юли к тому моменту был уже выключен.

«Я стала звонить, звонить ей… бесконечные звонки, но они ни к чему не привели. Я надеялась, что она сейчас приедет — другим автобусом или электричкой. Тогда у меня даже мыслей не было, что мой ребенок пропал. Думала, может телефон разрядился или она вообще потеряла его. Я пыталась отгонять от себя плохие мысли», — со слезами вспоминает мама пропавшей школьницы.

Ориентировка о пропаже Юли | Источник: ПСО «Волонтер НН» / Vk.comОриентировка о пропаже Юли | Источник: ПСО «Волонтер НН» / Vk.com

Ориентировка о пропаже Юли

Источник:

ПСО «Волонтер НН» / Vk.com

К вечеру Юля дома так и не появилась. Тогда родители вместе с соседями сами поехали в Дзержинск в надежде, что девочка всё еще там. Елена думала, что дочь по каким-то причинам не может вернуться домой или ей вообще стало плохо. Обошли автовокзал, перроны, окрестные улицы — Юли нигде не было.

До Дзержинска Юля так и не доехала | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUДо Дзержинска Юля так и не доехала | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

До Дзержинска Юля так и не доехала

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

После безуспешных поисков тем же вечером родители пошли в полицию и написали заявление о пропаже дочери. Документы там оформляли очень долго и неохотно, с типичными утверждениями в духе: «Нагуляется и вернется». Но заявление всё-таки приняли.

После поездки в полицию Елена с мужем не смогли сидеть без дела и продолжили искать дочку самостоятельно, осматривая все, что получится.

«Мысли были, что ее кто-то сбил и, может быть, в лес выбросили. Может быть, с ней что-то другое сделали и оставили умирать. В лесополосе поблизости всё осмотрели», — говорит мать.

Утром родители приехали в колледж, в который собиралась поступать Юля. Выяснилось, что до него школьница не доехала. Более того, девочка даже не села в рейсовый автобус до Дзержинска. На остановке ее тоже никто не видел.

Заявление в полиции оформляли неохотно, но искать ребенка всё-таки начали | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЗаявление в полиции оформляли неохотно, но искать ребенка всё-таки начали | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Заявление в полиции оформляли неохотно, но искать ребенка всё-таки начали

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

«Она пропала не просто так»

Шли недели, месяцы, годы — поиски не давали никаких результатов. Что случилось с девочкой, где она может быть и жива ли она вообще — ответа не было.

У следователей не появилось ни одной зацепки. Только наблюдения свидетелей, которые видели, как рядом с девочкой притормозила таинственная черная машина. Правда, найти загадочное авто так и не удалось.

За долгие годы дело об исчезновении ребенка с мертвой точки не сдвинулось | Источник: @partizanetc / youtube.comЗа долгие годы дело об исчезновении ребенка с мертвой точки не сдвинулось | Источник: @partizanetc / youtube.com

За долгие годы дело об исчезновении ребенка с мертвой точки не сдвинулось

Источник:

@partizanetc / youtube.com

Основных версии было две: либо школьницу действительно увезли куда-то на той самой черной машине, либо неподалеку ее поджидал кто-то знакомый, кто знал, куда идет Юля. Не исключали несчастный случай: она могла утонуть либо ее действительно сбили на машине, а затем избавились от тела.

Мама Юли до сих пор не может прийти в себя от горя | Источник: @partizanetc / youtube.comМама Юли до сих пор не может прийти в себя от горя | Источник: @partizanetc / youtube.com

Мама Юли до сих пор не может прийти в себя от горя

Источник:

@partizanetc / youtube.com

В причастности к исчезновению девочки подозревали даже ее отца.

«Может быть, они думали, что мы неблагополучная семья. Говорят, очень часто к этому родители причастны, а потом делают вид, что ребенка ищут. Меня формально, но несколько раз на полиграфе допросили. У меня тогда никаких нервов не было, просто срыв был. А отца ее прямо-таки конкретно подозревали», — с ужасом вспоминает Елена.

Семья пропавшего ребенка в отчаянии обращалась за помощью к экстрасенсам, но и это не принесло никаких результатов.

«Ужасное ощущение, которое не передать словами. Когда ты понимаешь, что, даже если мы ее поедем и найдем, жизнь уже разделится на до и после. Она же пропала не просто так, и что-то с ней произошло. Это уже та ситуация, которую придется как-то переживать всем. Я понимаю, что мы все грешные на этой земле, но это самое страшное наказание для родителей», — говорит Елена.

«Этот урод меня украл»

Спустя несколько лет после исчезновения дочери Елена получила неожиданное сообщение, написанное якобы пропавшей Юлей. Автор загадочного послания утверждала, что ее украли, насильно удерживают и хотят продать.

Отправитель писал, что у нее двое детей от похитителя, и что она находится в другой стране.

Текст пугающего сообщения | Источник: @partizanetc / youtube.comТекст пугающего сообщения | Источник: @partizanetc / youtube.com

Текст пугающего сообщения

Источник:

@partizanetc / youtube.com

Родителям пропавших детей нередко приходят подобные сообщения. К примеру, подобное послание получила мама юной Лизы Тишкиной, загадочно пропавшей в Сарове в начале нулевых.

Елена не поверила в то, что сообщение было от Юли — слишком безграмотно оно было написано для хорошистки-дочери. Но в полицию обратилась. Там встревоженной женщине сказали, что текст был написан мошенниками. Однако никаких требований Елене не выдвигали — пришло одно-единственное сообщение с пугающим содержанием, отправитель которого не установлен до сих пор.

«Мы знаем, что наша Юлечка придет»

Родители до сих пор верят, что их ребенок найдется | Источник: @partizanetc / youtube.comРодители до сих пор верят, что их ребенок найдется | Источник: @partizanetc / youtube.com

Родители до сих пор верят, что их ребенок найдется

Источник:

@partizanetc / youtube.com

Несмотря на то, что никаких подвижек в поисках пропавшей Юлии Садековой нет, близкие не теряют надежды и верят, что однажды девочка вернется домой.

«Мы надеемся на лучшее, мы знаем, что наша Юлечка придет. Мы только ради этого и живем. Много лет мы не отключаем в квартире домашний телефон, только из-за нее. Свои номера тоже не меняем. Вдруг однажды она позвонит?» — говорит мать.

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Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Пропажа ребенка Криминал
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Комментарии
1
Гость
32 минуты
В нашей жизни столько зла, горя и слёз, и почему-то всё направлено настроено и воспитано на их торжество и преумножение.
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Гость
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