«Дело аптекарей»: в Сибири медиков подкупали путевками ради господрядов — счет идет на миллиарды

Женщины успели увидеть море перед отправкой в СИЗО Источник: Горбольница № 1 Новокузнецка, кузбасский онкодиспансер, Лера Городецкая / NGS42.RU

Коррупционными скандалами россиян не удивить. Но задержание сразу восьми женщин — это из ряда вон. Под стражей оказались фармацевты и врач крупнейших медучреждений Кузбасса, а также сотрудницы московской фармкомпании.

Речь, конечно, о взятках. Но не деньгами, а путевками на заграничный отдых. Что известно об арестованных медиках и, кажется, о новом коррупционном витке в региональной медицине Кузбасса, собрала редакция NGS42.RU.

Аптечное дело

О серии задержаний в крупнейших медцентрах Кузбасса официально объявили только на минувшей неделе. Однако еще в конце мая медики сообщали о загадочном «исчезновении» нескольких коллег и обысках в больницах. Силовики и источники NGS42.RU ситуацию никак не комментировали.

По словам одного из наших собеседников в первой больнице Новокузнецка, главного провизора вместе с еще одной сотрудницей 20 мая вызвали в Кемерово, якобы в областной Минздрав. Лишь через пару дней они узнали, где женщины оказались на самом деле.

— В этот же день, как планировалось, они не вернулись в Новокузнецк. По больнице пошли слухи, что обе под стражей, — отмечал сотрудник горбольницы.

На деле же оказалось, что главный провизор больницы Ирина Котрейчук, которую вызывали в столицу региона, попала под домашний арест. Что ей вменяют, нам пока выяснить не удалось. Меньше повезло бывшему областному специалисту-пульмонологу Ольге Мещеряковой, она оказалась в СИЗО вместе с другими фигурантками дела.

Праздничный подарок

Мещерякова — единственный врач среди задержанных дам в белых халатах. Как минимум с 2010 года в стенах горбольницы № 1 она заведовала отделением пульмонологии.

Мещерякову (сидит за столом) задержали вскоре после профессионального праздника — Дня пульмонолога Источник: Первая больница Новокузнецка / Vk.com

Биография женщины с официальной страницы горбольницы уже удалена, но нам удалось узнать, что врач почти четверть века отработала пульмонологом. Судя по всему, лично принимать пациентов она перестала в 2015 году.

До недавнего времени Мещерякова отвечала за всю пульмонологическую службу юга Кузбасса. Будучи областным специалистом консультировала коллег, бралась за самые сложные случаи, параллельно писала научные работы о проблемах с легкими.

В прошлом году ее «продуктивность» выросла еще больше. Возглавляя одно из крупнейших отделений пульмонологии в регионе, она начала летать по стране. По версии следствия, вовсе не ради выступлений на научных конференциях.

Бывшего областного врача обвинили во взятках: как минимум одну путевку стоимостью около 500 000 рублей в пятизвездочный отель Кисловодска ей через турагентство оплатил крупный поставщик лекарств. В обмен на впечатления Ольга Мещерякова, по версии следствия, помогала фирме заполучить нужные господряды.

Факт желания женщины предпенсионного возврата посмотреть мир никого не удивлял до тех пор, пока не выяснилось, что компанию ей составляли коллеги — заведующие аптеками больниц Кузбасса. Карта перелетов при этом не ограничивалась Россией, в нее, например, вошли Вьетнам и Дубай.

Судьбоносный Вьетнам

Вторая фигурантка дела фармацевтов — 53-летняя замглавврача кузбасской областной клинической больницы Марина Журавлева. Ее задержали позже, чем коллег из Новокузнецка. В начале июня она среди прочих оказалась на скамье подсудимых.

Предполагается, что Журавлева тоже лоббировала интересы фармфирмы — за это она получила путевку стоимостью под 200 тысяч рублей. Как было озвучено на суде, только в начале этого года медик 12 дней пробыла во Вьетнаме якобы не за свой счет.

Марина Журавлева Источник: NGS42.RU

Известно, что до ареста женщина отвечала за закупку лекарств, причем карьеру руководителя аптек она строила еще под началом экс-главврача Кемеровской областной больницы Михаила Ликстанова, также обвиненного во взятках. Он сумел уехать за границу, когда запахло жареным, а в апреле этого года был арестован заочно.

Загадочным образом оплаченные путешествия к морю, по словам источника NGS42.RU в силовых ведомствах, могут быть далеко не единственным скелетом в шкафу женщины.

— Есть предположение, что она смогла выбить себе машину от учреждения и каталась на ней по своим делам, — сказал нам собеседник.

Не просто медик

В карьере другой фигурантки, 57-летней Светланы Георгинской, тоже фигурирует фамилия Ликстанов. Под руководством Ивана, сына сбежавшего за границу экс-главврача, она работала в агентстве по закупкам в сфере здравоохранения. Казенное ведомство закупает оборудование и лекарства для медучреждений области на федеральные дотации.

Светлана Георгинская Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Несколько лет назад Георгинская перешла в областной онкодиспансер, который незадолго до этого возглавил Вадим Захаров. В должности заведующей по закупкам она и была задержана, чем печально удивила коллег.

— До Георгинской в аптеках онкодиспансера был полный хаос. При ней всё стало работать. С ней приятно было общаться, она простая, свой человек. Спортивная, бойкая, легкая на подъем. Мы в шоке, — отметил в разговоре с NGS42.RU сотрудник диспансера.

Но назвать Георгинскую обычным скромным провизором, по словам бывших коллег, тоже нельзя. В диспансер женщина приезжала на пятилетнем кроссовере BMW X3, который ей якобы достался от бывшего умершего мужа — владельца сети частных аптек. Помимо работы в больнице, она также зарабатывала, сдавая в аренду офис в Кемерове более чем за 100 000 рублей и парковочное место в Новосибирске.

Светлана была не из бедствующих медиков Источник: Кузбасский областной онкодиспансер / kemokod.ru

К Георгинской силовики постучались в дверь тоже в начале июня. На первом же допросе женщина частично созналась во взятке, но отказалась писать явку с повинной.

— Я один раз во Вьетнам летала, а остальные [путевки] я сама оплачивала, — подтверждала показания женщина позже, на заседании по избранию меры пресечения.

Но риторика медработника резко изменилась, когда перед ней замаячила изоляция от общества. Кажется, только тогда она осознала, в какой водоворот событий попала.

— Давайте, что написать? Давайте явку с повинной. Скажите, что мне сделать? — впадая в истерику, сыпала вопросами женщина. Но они, как отметил следователь, были заданы «слишком поздно».

Еще на очных ставках, по словам стороны обвинения, подтвердилось, что в заграничных отелях Георгинская отдыхала бесплатно. Причем не одна. Как минимум в поездке во Вьетнам в январе 2026-го она была вместе с коллегами — той самой Журавлевой и ее подчиненной, а также с сотрудницей детской облбольницы Еленой Гулевич.

Лекарства детям

Что касается Елены Гулевич, то до ареста она работала замглавврача главного детского медучреждения региона и, как и подруги по путешествию в Азию, отвечала за снабжение лекарствами.

О жизни и карьере 57-летнего специалиста почти ничего не удалось выяснить. Она, как и заведующая аптеками из Новокузнецка Котрейчук, осталась относительно свободна — ее отправили под домашний арест.

Медик, по данным следствия, созналась в откатах, рассказав, что в январе 2025 года в благодарность за тур «слила» фирме закрытую информацию, в том числе какие препараты и в каких объемах нужны больным детям. Благодаря утечке компания якобы и выиграла госконтракт на поставку лекарств.

Щедрый жест за «просто так»

Самый «простой» на первый взгляд человек в истории с провизорами — 56-летняя Елена Конышева. Она не заведующая, не замглавы, не врач, а рядовой фармацевт областной больницы, прямая подчиненная Журавлевой.

Елена Конышева Источник: NGS42.RU

С 2019 года женщина отпускала лекарства кемеровским пациентам, в основном следила за условиями хранения и принимала закупленные начальницей коробки. За молчание о том, что внутри контейнеров, по версии силовиков, она и отправилась бесплатно в турне по странам Азии.

На суде фармацевт удивлялась сути обвинения. По ее словам, щедрый жест поставщика препаратов в виде путевки во Вьетнам не налагал на нее никаких обязательств. Тем более что закупкой лекарств она напрямую якобы не занималась.

Но, как и шеф, Конышева по итогу оказалась в изоляторе. Не смягчил меру пресечения специалисту и тот факт, что «ей не с кем оставить собаку». Во время заседания, на котором провизор не хотела видеть нашего журналиста, она рассказывала, что супруг скончался, а ближайшие родные или слишком далеко, или сильно больны.

Просим пройти на посадку

Все фигурантки, по версии следствия, так или иначе знакомы между собой: женщины, как было озвучено на суде, списывались, делились впечатлениями от экскурсий и рассыпались в благодарностях к двум людям — Лейле Логуа и Наталье Сафоновой. Обе — сотрудницы московской крупной фармкомпании АО «Ланцет». Логуа была официальным представителем компании по Кузбассу, ее коллега — по Сибири и Дальнему Востоку.

Согласно «Контур.Фокусу», только в 2025-м фирма получила 45 миллиардов рублей выручки и 2,9 миллиарда чистой прибыли. С 2005 года организация поставляет медизделия в крупнейшие клиники России — от национального исследовательского центра Мешалкина до краевых больниц, за все эти годы фирма заработала 183 миллиарда рублей. Кузбасс не исключение, с компанией сотрудничали почти все областные учреждения.

Причем Логуа и Сафонова не руководители. Гендиректором является московский бывший стоматолог Ирина Ковальчук. Ее сотрудницы сейчас под стражей, и им грозит немаленький срок. По словам источника NGS42.RU, сейчас идет проверка и в других регионах страны, где могли работать Сафонова и Логуа.