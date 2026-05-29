НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

ю-з.

 742мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Скандал из-за детской площадки
Афиша на День города
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Кто может стать тренером «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Застройка у третьего моста
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Как увеличить рождаемость
Снесли бывший магазин
Криминал Мать отдала четырехлетнего сына в «военный лагерь» на перевоспитание — там его замучили до смерти

Мать отдала четырехлетнего сына в «военный лагерь» на перевоспитание — там его замучили до смерти

В расправе над ребенком обвиняют знакомого женщины

171
Инцидент произошел в США в городе Аврора | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИнцидент произошел в США в городе Аврора | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Инцидент произошел в США в городе Аврора

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В США четырехлетний ребенок погиб после жестоких издевательств в импровизированном «военном лагере», куда его отправила собственная мать для «перевоспитания». Инцидент произошел в городе Аврора (штат Колорадо), об этом сообщает People.

Как стало известно из материалов следствия, 23-летняя Дестини Роуз Липски решила проучить своего четырехлетнего сына, который без разрешения залез в ее сумку, а затем якобы обманул ее. Женщина доверила ребенка своему знакомому, 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу, чтобы тот применил дисциплинарные меры. Американка заявила, что отдала мальчика на «курсы дисциплины», которые должны были стать для него своеобразным «военным лагерем».

На деле же Мартинес-Армстронг регулярно избивал ребенка. Вечером 16 мая в службу спасения поступил вызов о том, что мальчик перестал дышать. Прибывшие на место медики обнаружили у малыша серьезные травмы, свидетельствовавшие о жестоких побоях. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось. В тот же вечер он скончался.

Сразу после гибели ребенка мужчину задержали. На допросе он признался, что регулярно наносил побои мальчику, а перед смертью избил сильнее всего. Мартинесу-Армстронгу предъявили обвинение в убийстве первой степени, он находится под стражей без права внесения залога.

Мать погибшего мальчика задержали 22 мая в городе Колорадо-Спрингс. Ей вменяют жестокое обращение с ребенком, повлекшее смерть. На допросе она заявила, что доверяла Мартинесу-Армстронгу, так как он дружит с отцом ее сына. Сейчас женщина находится в тюрьме округа Эль-Пасо с возможностью освобождения под залог в 500 тысяч долларов. Точную причину смерти малыша устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Лагерь Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Какая актуальная ярославская новость!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Рекомендуем