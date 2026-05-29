Мать отдала четырехлетнего сына в «военный лагерь» на перевоспитание — там его замучили до смерти

В США четырехлетний ребенок погиб после жестоких издевательств в импровизированном «военном лагере», куда его отправила собственная мать для «перевоспитания». Инцидент произошел в городе Аврора (штат Колорадо), об этом сообщает People.

Как стало известно из материалов следствия, 23-летняя Дестини Роуз Липски решила проучить своего четырехлетнего сына, который без разрешения залез в ее сумку, а затем якобы обманул ее. Женщина доверила ребенка своему знакомому, 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу, чтобы тот применил дисциплинарные меры. Американка заявила, что отдала мальчика на «курсы дисциплины», которые должны были стать для него своеобразным «военным лагерем».

На деле же Мартинес-Армстронг регулярно избивал ребенка. Вечером 16 мая в службу спасения поступил вызов о том, что мальчик перестал дышать. Прибывшие на место медики обнаружили у малыша серьезные травмы, свидетельствовавшие о жестоких побоях. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось. В тот же вечер он скончался.

Сразу после гибели ребенка мужчину задержали. На допросе он признался, что регулярно наносил побои мальчику, а перед смертью избил сильнее всего. Мартинесу-Армстронгу предъявили обвинение в убийстве первой степени, он находится под стражей без права внесения залога.