«Удали сообщения, а то мне за тебя будет»: студенту грозит срок за секс с шестиклассницей на вписке

Скандальная история произошла в Волгоградской области: 18-летнего студента обвиняют в соблазнении на вписке 13-летней школьницы. Родители пострадавшей считают, что парень намеренно споил шестиклассницу, чтобы воспользоваться ее беспомощным состоянием. Близкие парня настаивают на обоюдности возникших чувств и предлагали молодым свадьбу. Пока же молодой человек находится в СИЗО, а девочка подверглась травле в интернете. V1.RU пытался разобраться в случившемся.

Примечание. Имена всех героев материала изменены в целях анонимности.

Будущий физрук и бойкая шестиклассница

Обвиняемым по делу стал 18-летний Вячеслав Иванов, студент одного из техникумов Волгоградской области. Пай-мальчиком назвать его нельзя, но и серьезных проступков за ним не замечали, кроме того, что раз попался за рулем с поддельными правами.

Кроме увлечения автомобилями юноша несколько лет занимался борьбой и хотел стать учителем физкультуры.

Пострадавшей стала 13-летняя шестиклассница Виктория Радищева. Ее называют бойкой и общительной. По словам окружающих, девочка занималась в спортивной секции и активно вела соцсети, где в основном публиковала свои фото в разных нарядах, в том числе платьях и купальниках.

Между Славой и Викой было почти пять лет разницы в возрасте, и даже учились они в разных школах. Познакомила их 17-летняя общая знакомая, с которой Вика училась в одной школе и общалась. Мать Славы утверждает, что никакой романтики между юношей и девочкой не было.

— Хоть они не встречались, но мне соседи-ребята рассказывали, что она за ним всё время бегала. Постоянно названивала, писала… как пиявка присосалась, по-русски говоря, — утверждает мать Вячеслава.

Дача, алкоголь и спальня

По версии обвинения, преступление было совершено в доме на дачном участке семьи Вячеслава. В один из дней августа 2025 года там собралась компания молодежи: сам Вячеслав, его друг Сергей, а также две девушки — 17-летняя подруга Сергея Кристина и 13-летняя Виктория.

В ходе вечеринки активно употреблялся крепкий алкоголь. Его присутствующие пили вперемешку с газировкой и веселились. Вячеслав с Викой уединились. Вот как, по словам матери обвиняемого, Вика описывала произошедшее следователям:

— Слава начал ее целовать, обнимать и просить интима. Она села [на него] сверху и в течение тридцати секунд потеряла девственность. Ей было больно, — рассказывает мать Вячеслава. — Говорила, что секса у нее до этого не было, а половой член она видела только один раз по телевизору. Сначала она якобы этого не хотела, но потом захотела.

«Он прекрасно знал, сколько ей лет»

Взрослые узнали о произошедшем значительно позднее. Как рассказал корреспонденту V1.RU отец пострадавшей, осенью того же года во время поездки в другой регион старшая сестра Вики отдала ей свой старый айфон. Когда родители начали перекидывать данные с одного устройства на другое, они наткнулись на переписку дочери с Вячеславом, намекающую на сексуальную связь между ними.

— Она писала Вячеславу, что им нужно встретиться, потому что у нее задержка месячных. Боялась, что забеременела. Он ее послал покупать тест, а через несколько дней сам сказал, что привезет его, и просил удалить сообщение, «а то мне за тебя будет». А она говорит: «У меня в телефоне никто не лазит, ничего страшного», — утверждает отец Вики.

Обнаружив переписку, родители Виктории сразу отвели ее к гинекологу. Хоть обошлось и без беременности, но врачи передали информацию о половой связи несовершеннолетней в ПДН, что и стало началом уголовного разбирательства.

Сейчас Вячеслав сидит в СИЗО в ожидании результатов многочисленных экспертиз и грядущего суда. Навещать его, по словам матери, женщине не дают, потому что по делу она проходит как свидетель. Впрочем, у матери Вячеслава своя версия произошедшего. Она не только заявляет, что прямых доказательств сексуальной связи Славы и Вики нет, но и утверждает, что пострадавшая сама могла спровоцировать половой акт. Она говорит, что наслышана о якобы разгульном образе жизни и даже лично видела Вику в нетрезвом состоянии.

— Это сейчас она из себя святую строит, прям ангела. У нас городок небольшой, поэтому здесь все про всех знают. Мальчики рассказывали, что наблюдали ее в нетрезвом состоянии, в том числе и со взрослыми ребятами по ночам. Что она по «хатам» ходила молодежным и подарки от мужчин принимала, — заявляет мать обвиняемого. — Считаю, что в таком возрасте родители должны контролировать местонахождение ребенка. Даже если, предположим, у них что-то было, зачем врать и валить всю вину на моего ребенка? К тому же почему ко мне не обратились сразу после этого, на звонки не ответили? Могли бы пожениться, к примеру, или еще что-то.

Отец Вики, в свою очередь, считает, что совершеннолетний юноша знал настоящий возраст его дочери и понимал, что делал, решив заняться с ней сексом.

— Они общались несколько лет, он прекрасно знал всё. Экспертиза не раз показывала, что у нее был только один половой контакт, и всё, — утверждает мужчина. — И не «вешалась» дочка на Славу, как сейчас говорит всем его мать. Не знаю насчет алкоголя, но пьяной дома я ее ни разу не видел.

Обе семьи рассказывают, что пытались несколько раз решить вопрос миром, однако каждый раз сталкивались с обоюдным непониманием и взаимной агрессией. Говорить с отцом пострадавшей пытался и сам Вячеслав, но ни к чему хорошему это не привело.

Виктория же, по словам ее отца, хоть и продолжает ходить в школу, но смотрит на всех с опаской. После того как случай предали огласке, как он утверждает, на девочку посыпались обвинения от пользователей интернета, в том числе с угрозами.

«Это беда всей нашей правоохранительной системы»

Главная проблема преступлений сексуального характера — доказательная база. Известный волгоградский адвокат, специализирующийся на уголовных преступлениях, Александр Тарасов рассказывает, что бывали случаи, когда девушке было достаточно заявить на конкретного человека, чтобы сделать его фигурантом дела. В обратную сторону это также актуально.

— Это беда всей нашей правоохранительной системы РФ. Существуют настоящие педофилы, которые могут избегать ответственности. И есть большое количество случаев, когда обвинили невиновных людей, основываясь исключительно на чьих-то показаниях.

Даже если половой акт с несовершеннолетней был по обоюдному согласию и ни одна из сторон не имела претензий, то уголовное дело на Вячеслава бы всё равно возбудили. Адвокат поясняет, что в таких делах достаточно доказанного факта нарушения закона, чтобы привлечь человека к ответственности.

— Преступления против сексуальной неприкосновенности — очень сложная тема, где сталкивается множество юридических и моральных факторов. С одной стороны, все могут не иметь претензий к случившемуся. А с другой стороны, было совершено преступление. И если суд не признает это преступлением, то что? Теперь можно вступать в связь со всеми тринадцатилетними? И все будут говорить, что не знали возраст или всё было обоюдно.

Вину студента в сношении пока еще не установили. Однако с учетом всех обстоятельств прогнозы для Вячеслава у адвоката остаются неутешительные.

— Определить невиновность по такой тяжкой статье не сможет даже суд присяжных. Здесь, мне кажется, надежды нет. Другое дело, если половой акт действительно был по обоюдному согласию и у стороны обвинения также не будет претензий. Суд может учесть это смягчающим обстоятельством. Но если факт правонарушения удастся доказать, ответственности избежать не получится.

«Только мириться и жениться»

Аналогичного мнения придерживается другой адвокат, специализирующийся на уголовных преступлениях, Александр Полонский. Он считает, что перспектив для обвиняемого в этом деле нет и парню в любом случае грозит срок в колонии.

— Могу понять родителей пострадавшей девочки. На их месте я бы уже выступал за строгое наказание. Однако объективно срок в колонии парня точно не исправит. Все мы знаем, как там относятся к осужденным по таким «педофильским» статьям. И нормальным оттуда он уже не выйдет. Поэтому до режима лучше не доводить, — рассуждает он.

Единственный благополучный исход для обвиняемого в этой ситуации — примирение сторон. Вариант этот может сработать, если половой акт произошел по обоюдному желанию, а родители пострадавшей готовы сотрудничать со стороной обвиняемых.